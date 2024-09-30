兩夫妻真享受耶，又來到嘉義市吃火鍋了！

馬哥最近忙著魚塭的工作，平常大概只要幫公公拿藥時才能趁機約會，

而每次約會辣媽都想說要吃點好的，慰勞一下辛苦的馬哥，選火鍋最合適了~

【新垣祖鍋物】最低只要$390就有松阪豬可享用，而且提供了自助吧無限暢飲，

有多達數十道的蔬菜及火鍋料、王子麵等多種烹煮麵條、咖啡飲料機、冰品...

還有滷肉飯，絕對可以吃得非常滿足，是CP值相當高的嘉義必吃火鍋！

【新垣祖鍋物】位於嘉義市大雅路二段上，也就是我們要去蘭潭必經之路，

路邊設有停車格，附近也有收費停車場，交通方便好停車！

木質寬敞的大門，搭配半透明的落地窗，感覺還蠻氣派的！

進到裡頭氣派的感覺依舊，但也多了一點溫馨的感覺~

【新垣祖鍋物】榮獲嘉義市「金質獎」，它是對食安要求很嚴厲的獎項，

有市政府掛保證，民眾來用餐更安心~

整體用餐環境很寬敞，挑高設計，用餐無壓力~

還設有半開放式的包廂，輕鬆享用美味火鍋~

【新垣祖鍋物】大約可容納50個座位，不只是情侶、親子、家庭用餐的好地方，

也蠻適合團體聚會、公司行號聚餐，而且它不時會舉辦好康優惠活動，

當月壽星送的更豐富，非常推薦來這裡用餐！

【新垣祖鍋物】最低只要$390就有松阪豬可享用，點安格斯雪花牛更只要319元，

點任何套餐都能享用自助吧吃到飽，非常划算！

自助吧提供了各種飲品，包含辣媽最愛的咖啡，蔬菜類也有10幾種，

暴雨或颱風過後來吃火鍋真的是賺到~

火鍋料也有30種、飯類麵食、各式冷飲、冰淇淋、霜淇淋等食材都是無限量提供應，

不過一定要記得，要愛惜食物，切勿浪費哦~

調味料也非常多種，可以自行調配，辣媽的非常簡單，青蔥、紅辣椒及醬油，

不影響火鍋食材的原汁原味，反而能更提升風味！

香噴噴的古早味肉燥~

很有質感的布拉芙冰淇淋~

觸碰螢幕之後，就能點選想喝的咖啡~

新垣祖私藏鍋物的名字象徵著品牌的三大支柱：「新鮮、原型、祖傳」。

✨新鮮的蔬果：直接與農夫合作，堅持確保蔬菜和水果的新鮮和品質。

✨原型的食物：肉類必須都是未經重組、注脂的原塊肉，

且堅持使用非水解、無化學添加的釀造醬油。

✨祖傳秘製的高湯：用日本昆布和柴魚搭配當季蘋果與蔬菜熬製而成，

經過數小時的慢火精心熬煮。

所以吃火鍋根本不用擔心熱量問題，只要選對食材，也能吃得健康又安心！

多種麵食也是無限供應呢！

【新垣祖鍋物】服務人員很親切，非常詳盡的為我們介紹用餐環境、菜單及點餐方式~

先選湯底再選主食，喜歡多一點食材，也有單點美食可加點！

目前店內用餐有以下的優惠活動：

✅ 加入會員立即兌換入會好禮！會員可積點！

✅午間+1元送大麥豬或台灣鯛魚

✅凡點雙人肉套餐送小海拼（價值219）

✅凡點海鮮雙人送龍蝦（價值499）

✅壽星凡開鍋即贈台灣大麥豬乙盤

✅壽星凡點海鮮雙人套餐即贈50隻蝦🦐

以上的優惠活動不合併使用，不論是哪一種都相當超值，詳情請洽官方粉絲團！

自助吧食材很豐富，我們可以盡情的挑選喜愛的食物~

食材類都處理的很乾淨，品質新鮮~

午間來用餐，+1元就送大麥豬或台灣鯛魚，原以為會只有幾片意思一下，

結果份量不少耶，讓辣媽感到蠻驚喜的，可感受到店家的用心與大方！

馬哥點的是濃郁牛奶起司鍋+加量50%的特選嫩肩牛！

辣媽點的是剝皮辣椒雞鍋，平常都是在廚房爆炒好才上桌，但應辣媽要求，

現場表現一下爆炒的畫面，溫度火候掌握的剛剛好，麻油熱了之後放入薑片，

那香氣有夠迷人，烏骨雞會炒至半熟，放入高湯及剝皮辣椒再慢慢熬煮~

等湯滾了之後，立即裝一碗給馬哥，喝著超溫暖的，香濃微辣，非常順口~

我們兩夫妻對這剝皮辣椒雞鍋是讚不絕口，正當回饋給老闆的時候，老闆才分享，

正巧剛收到優質湯品的得獎通知，辣媽推薦大家一定要試試，喝著身心都溫暖起來了~

牛奶起司鍋的湯頭也很濃郁，裡頭放有菇類食材，喝起來更鮮甜，潤順不膩口~

+1元送好肉品的活動非常實在，不論是海鮮食材或者是肉品，都是非常鮮美，

讓人吃得更加飽足，CP值超高，真的不能錯過啊！

一一放入喜愛的食材，邊煮邊吃邊聊天，享受美味更享受幸福人生~

特選嫩肩牛肉質細緻，油花雖然較少，但仍然是鮮嫩不柴的好品質~

選用原型食材，不使用重組肉，真材實料，放入沸騰的湯底裡稍微涮一下就入口~

不論是直接吃，還是沾點自製的醬料，都能夠嚐得嫩肩牛的鮮美與細膩~

烏骨雞營養豐富，肉質也是結實Q彈，吸附鮮香味濃的剝皮辣椒湯頭，

味道真鮮美，超好吃的~

大麥豬是在飼養時添加了適量的大麥而得名，豬肉油花分配更加均勻，

不僅沒有豬隻的腥味，其肉質品質佳，口感也更甘甜，加1元就能有完整一份，

超划算的啦！

台灣鯛魚肉質細緻鮮甜，無刺亦無土味，煮好後入口就化開，鮮嫩啊~

來 【新垣祖鍋物】用餐，整體感受非常棒，嚐得到新鮮食材的原味，

也喝得到以祖傳方式用心熬煮的湯頭，喜歡歡樂吃到飽的朋友，

辣媽推薦您一定要來【新垣祖鍋物】 👍

台灣人超幸福的，一年四季都是吃鍋的好時候，而現在天氣漸漸轉涼了，

更是適合用火鍋來溫暖自己， 【新垣祖鍋物】好康優惠非常多，

食材更是新鮮又豐富，超高CP值的火鍋，分享給大家！

【新垣祖鍋物】嘉義店

地址：嘉義市東區大雅路二段405號

預約電話：05-277-2820

粉絲團： https://www.facebook.com/XinyuanzuChiayi/?locale=zh_TW

IG： https://www.instagram.com/seemown134/

營業時間：

星期一 11:00–15:00, 17:00–22:00/星期二 休息

星期三 17:00–22:00

星期四~日 11:00–15:00, 17:00–22:00

