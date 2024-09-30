全台唯一海天一線高空景觀鐵板燒！「後花園鐵板燒」採預約制，以當季新鮮食材入菜，套餐包含現撈活體龍蝦、鮑魚、生食級干貝及主餐等11道菜，推薦晚餐時段用餐，從夕陽看到夜景！

全台唯一海天一線高空景觀鐵板燒「後花園鐵板燒」！讓你在山林裡享用生猛活體海鮮，還能遠眺城市、海岸線美景，讓你一次滿足視覺、味覺享受！苗栗頭份這間「後花園鐵板燒」用餐採預約制，下頭份交流道不用10分鐘，就能抵達絕美大景的無菜單鐵板燒！以當季新鮮食材入菜，每份套餐包含現撈活體龍蝦、活體鮑魚、時令鮮魚、生食級干貝以及任選主餐等11道菜色，每道都有精緻擺盤，只要是熟客，還有機會獲得主廚招待的菠蘿和牛漢堡，真的很推薦各位傍晚時段來「後花園鐵板燒」用餐，從夕陽看到夜景，真的非常享受！後花園鐵板燒真的很適合新竹、苗栗竹南頭份公司部門聚餐，商務聚餐、家族聚餐也很適合，當然更是情侶約會首選餐廳推薦！

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「後花園鐵板燒」位在頭份四季山莊社區內，開車來可以免費停在四季會館地下停車場，搭電梯到三樓就能直達餐廳囉！

「後花園鐵板燒」前身是婚宴會館，裝潢保有氣派且挑高寬敞的用餐空間，所以用餐起來特別舒適！

窗外望出去是山林景色，正面則是頭份、竹南市景以及海岸天際線，樓上還有頂級私人包廂，景色更是厲害，挑高的大片落地窗，一望無際的美景，這真的是我近期看過最美的餐廳，私人包廂最多可容納22人，很適合新竹、竹南、頭份公司聚餐，商務聚餐或是家族聚餐也很適合，「後花園鐵板燒」絕對能讓你留下美好回憶。

還有一間小的包廂可以預訂唷！也很適合小家庭、三五好友聚餐～

▲後花園鐵板燒菜單價格

🔺無菜單鐵板燒價位 $2080＋10%服務費

包含湯品、時令鮮魚、活南非鮑魚、極品生食級干貝、龍蝦 (半隻)、醋飲、季節沙拉、主餐(五選一)、鐵板炒飯、甜點、飲品。

一入座還會先送上小菜「醃白蘿蔔」以及「日式煎茶」，這兩樣都能無限續唷！

開始之前，主廚會放上活體龍蝦、鮑魚讓客人拍照，呈現食材最新鮮的姿態給客人觀賞。

「主廚湯品」是香濃帶有奶香的蘑菇濃湯，濃稠質地是以新鮮蘑菇打成泥狀製成，鮮味十足，很適合搭配「特製麵包」一起享用，大蒜麵包表皮香脆，帶有鹹香起司滋味。

「時令鮮魚」當天吃到的是香煎鬼頭刀，以干貝洋蔥醬鋪底，接著淋上椒麻辣油，再放上煎好的鬼頭刀，最後以食用花點綴，鬼頭刀口感鮮嫩，有點像雞肉口感，洋蔥醬帶出甜味，椒麻辣油則帶有川味，整個很有層次感。

「活南非鮑魚」淋上松露奶油白醬一起享用，鮑魚口感彈牙又鮮甜，一旁還有娃娃菜、龍鬚菜來增添清爽感，每一口都好奢華。

「極品生食級干貝」以水果莎莎醬鋪底，依序放上櫛瓜、大干貝、鮭魚卵，最後在炙燒，長盤上抹上一層紫酥蔓越莓醬，美的就像是一道法式料理，卻是道鮮甜又充滿夏日清爽感的北海道干貝料理。

「特選龍蝦」選用澳洲水姑娘，再以簡單的乾煎方式料理，完全不需調味，直接吃就非常美味！鮮甜脆彈的口感，蝦頭處還有滿滿蝦膏，這就是活體龍蝦的迷人之處！也能沾點廚師特製的蜂蜜芥末醬增添層次感～對了，覺得半隻吃不過癮的話，也能加價$500元升級成整隻龍蝦！

上主餐前還會先來盤生菜沙拉及玫瑰蘋果醋轉換口味，「季節沙拉」食材有當季水果、生菜種類非常多樣，淋上的是馥郁百香果醋醬，酸甜的滋味，是道充滿夏天風味的沙拉。

當天還吃到師傅招待的隱藏版菜色「菠蘿和牛漢堡」，是「後花園鐵板燒」熟客才能吃到的，菠蘿麵包外皮很酥脆，和牛排濃郁又多汁，同時帶有炙燒起司的鹹香，蕃茄神來一筆的清爽感，搭在一起，鹹鹹甜甜非常涮嘴好吃～

主餐選了「特選西班牙伊比利豬」以及需要加價$790元的「日本直送A5和牛」。

「日本直送A5和牛」擁有大理石般的油花以及入口即化的口感，豐腴的油脂香氣，真的是非常有水準的A5和牛！一旁還有蒜頭慕斯以及義大利黑醋膏可以搭配享用，蒜頭慕斯有雲朵般綿密的口感，並散發出濃厚的蒜頭香氣，搭配一起非常好吃。

現在市售伊比利豬跟和牛一樣品質參差不齊，但「後花園鐵板燒」選用的是最頂級的「小河賽純種伊比利豬」，肉質根本就是牛肉般的鮮紅色澤，料理時加入奶油香煎，最後再炙燒，造就出外脆內嫩的口感，不吃牛的朋友一定要試試！

吃到這裡大概有8~9分飽了！但最後還有現炒「櫻花蝦炒飯」，口感粒粒分明，每一口都吃得到蛋香、櫻花蝦香及蔥香，真的好滿足！

飯後還有一份甜點及一杯飲料，甜點不固定，當天吃到的是檸檬乳酪蛋糕，個人覺得很好吃，雖然有點甜，所以飲料點了杯帶有果香、花香的「金桔桂花」，還融入苗栗在地食材，這點很加分。

沒想到頭份竟然有如此美麗的高空景觀鐵板燒，距離頭份市區、高速公路都不會太遠，交通上還算方便，是不少竹南科學園區、新竹科學園區公司商務用餐的首選之一！對了，如果有想特別吃什麼，或是想客製化拉高客單價，「後花園鐵板燒」都能為各位調整～整體以這個價位的用餐品質及服務，還有無敵美景來說，絕對是物超所值。