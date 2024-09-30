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【桃園食記】南平鵝肉專賣店 - 桃園藝文特區必吃排隊名店，煙燻茶鵝整個就是香阿

2024-09-30 15:09:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：139
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：765篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

南平鵝肉專賣店
phone03-3461818
place桃園市桃園區南平路206號之4(南平路和同安街口)
作者本次評價：
4.40
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

 

桃園藝文特區一帶可說是桃園的美食一級戰區，從知名品牌連鎖店到local 著名小吃都有，這次吃的這間南平鵝肉就是這一帶最有名的小吃店之一，在google有5000多則評論3.9顆星，是間經營了20多年的老店，每到用餐熱門時段門口就開始排隊，一直排到門外的人行道，不誇張真的超熱門！

來到這裡吃鵝肉，可順手在附近買一杯同樣是人氣王的林三茶研所，但都要有排隊的心理準備！

開車前往可停附近的桃園圖書館地下停車場CITY PARKING 城市車旅停車場桃園南平站

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

▲南平鵝肉的招牌有一隻很明顯白鵝，門口滿滿的排隊人潮讓人不注意都難，店門口外觀很有東南亞小吃的感覺。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

▲店內用餐空間雖然大但桌椅排得有些緊密，整潔度普通，環境有些吵雜，很有熱炒小吃店的氛圍。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

▲店內的鵝肉醬和辣椒醬是必吃重點，搭配鵝肉或乾麵都很適合。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

▲南平鵝肉菜單：鵝肉有多種部位可選，愛心符號是店內招牌。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

鵝油蔥麵線 55元：使用油蔥酥、鵝油、蒜泥、蔥段調味，有淡淡鵝油香氣，但麵線煮得太過軟爛失去了原有的口感。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

乾意麵 55元：配菜有豆芽菜、韭菜，意麵使用南投意麵的麵體，口感有Q度，醬汁是鵝由調製的鹹菜油，將麵條與醬汁拌起來整個超香阿！

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

魯肉飯 40元：他們的魯肉飯是肥肉系的，滷汁香醇富有肥肉的膠質，魯肉有完全滷透，白飯軟硬適中，魯肉飯意外的非常好吃。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

鵝油燙青菜(小) 50元：今天的青菜是高麗菜，一盤50份量剛好，高麗菜有脆甜的口感，淋上鵝油後多了更有層次的鹹香。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

燻鵝肉 250元：今天吃到的是鵝胸肉無法指定部位，雖然是胸肉但意外的是完全沒有乾柴感，肉質纖維極為細嫩，有濃郁的煙熏香氣，沾上鵝肉醬和薑絲更加提味，下酒或配飯都超讚。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

海帶 45元：海帶搭配油膏和薑絲一起吃，清爽又開胃。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

三色蛋 60元：三色蛋使用皮蛋、鹹蛋製作，並擠上滿滿的美乃汁吃起來潤滑順口，帶有蛋黃的鹹香。

 

【桃園食記】南平鵝肉專賣店 -

麻辣鴨血臭豆腐(小) 80元：辣度是小辣，鹹的成分比較多些，豆腐細孔吸附了醬汁很夠味，鴨血軟嫩無腥味，夏天吃這道也極為開胃。

 

雞蛋糕短評：藝文特區附近的名店生意非常好，用餐時段幾乎座無虛席，煙燻鵝肉味道足夠肉質軟嫩，魯肉飯滷汁非常夠味膠質豐富，乾意麵醬汁也非常香！


用餐環境★★★
餐點★★★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


【南平鵝肉專賣店美食資訊】

地址：桃園市桃園區南平路206號
電話：033461818
官網：facebook
營業時間：10:00–02:00
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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