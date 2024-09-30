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宜蘭縣壯圍鄉藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍

2024-09-30 17:30:06 紫色微笑 人氣：143
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紫色微笑

發表篇數：1519篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

造訪商家：

藏甜手作坊
place宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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藏甜，是一家每周只開放二天的人氣甜點店，建築本身是壯圍鄉間知名的特色老宅，這棟老宅同時也是電影”翻滾吧阿信”裏的經典場景之一。這裏把老宅的特色保存的很棒。重點是這裏的甜點超好吃，而且口味非常多元，沒預約可是很難吃的到哦！順便逛壯圍必打卡的古亭穀倉，那就是完美的壯圍半日遊景點組合了

宜蘭縣壯圍鄉藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍

藏甜手作坊 資訊

  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷1號
  • 營業時間：六日 13:00-18:00 ，周一~周五公休
  • 電話：0912 080 983
  • FB

藏甜手作坊 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入藏甜手作坊即可到達
  • 停車場：附近有壯園古亭穀倉，那裏有免費停車場，開車來很方便

藏甜手作坊 空間環境

宜蘭縣壯圍鄉藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍

藏甜手作坊或簡稱藏甜，利用「壯圍老屋新生命示範計畫」計劃成立，自從開幕後就一直是人氣名店，也是現今壯圍的鄉間的一大亮點

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對面的老宅也一樣是獨棟老宅

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目前建築內部還是保留原有的木造結構、搭配櫃檯的墨綠色磁磚、整間店真的古色古香
同時天花板也保留早年的礙子，這是陶瓷做的，是用來防止電流過大之用的，這個現今也很難看的到了

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內部空間不算太大，所以店裏也有不少客人是選擇外帶的

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餐具區，也是農村時期的菜櫥改成的，非常有味道

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藏甜手作坊 菜單價位

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這裏的口味不算少，每個大約一百多元，

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也有很多種口味的千層蛋糕

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宜蘭縣壯圍鄉藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍

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宜蘭縣壯圍鄉藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍

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宜蘭縣壯圍鄉藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍

店裏也有不少搭配季節推出的限定水果口味哦，真的很多元

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吐司也很有多人預定

藏甜手作坊 心得評價

宜蘭縣壯圍鄉藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍

這次我們一行人幾乎把店家的蛋糕全給端上來了，非常壯觀啊

特色飲料

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來這裏點蛋糕來杯飲料就是假日最棒的享受了

芒果千層

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我們點的芒果千層，夏天的芒果最對味了，入口香甜有層次

紅心芭樂蛋糕捲&芝麻麵茶捲

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紅心芭樂內餡的蛋糕捲和芝麻口味的蛋糕捲，但裏面是像拿破崙派的內餡

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這個也很不錯，入口就有芝麻與麵茶的香氣，裏面的內餡口味，又軟又脆的口感很不錯哦

泡芙&大溪地香草泡芙可頌

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泡芙口感鬆軟、內餡軟綿香滑可口
大溪地香草泡芙可頌光是這造型就想給它一百分了，可頌與小泡芙的結合，中間應該是卡士達醬吧，真的是天作之合啊，當然也很好吃啦

這家店真的很有特色，糕點的水準也是一流的，可惜的是一周只開二天而已，想吃的朋友記得要先預約

藏甜手作坊 附近景點美食

古亭穀倉，甘之如宜園區

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食聚咖啡媲美日本HARBS甜點店的水果千層

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免門票壯圍沙丘園區有沙丘咖啡廳，還可以走到海灘踏水

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牛頭司親子農場餵牛洗澡、用牛犁田還能牛糞爆米花DIY 

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