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「藏甜」，是一家每周只開放二天的人氣甜點店，建築本身是壯圍鄉間知名的特色老宅，這棟老宅同時也是電影”翻滾吧阿信”裏的經典場景之一。這裏把老宅的特色保存的很棒。重點是這裏的甜點超好吃，而且口味非常多元，沒預約可是很難吃的到哦！順便逛壯圍必打卡的「古亭穀倉」，那就是完美的壯圍半日遊景點組合了



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藏甜手作坊 資訊

地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷1號

營業時間：六日 13:00-18:00 ，周一~周五公休

電話：0912 080 983

FB

藏甜手作坊 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「藏甜手作坊 」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：附近有壯園古亭穀倉，那裏有免費停車場，開車來很方便

藏甜手作坊 空間環境

「藏甜手作坊」或簡稱「藏甜」，利用「壯圍老屋新生命示範計畫」計劃成立，自從開幕後就一直是人氣名店，也是現今壯圍的鄉間的一大亮點

對面的老宅也一樣是獨棟老宅

目前建築內部還是保留原有的木造結構、搭配櫃檯的墨綠色磁磚、整間店真的古色古香

同時天花板也保留早年的礙子，這是陶瓷做的，是用來防止電流過大之用的，這個現今也很難看的到了

內部空間不算太大，所以店裏也有不少客人是選擇外帶的

餐具區，也是農村時期的菜櫥改成的，非常有味道

藏甜手作坊 菜單價位

這裏的口味不算少，每個大約一百多元，

也有很多種口味的千層蛋糕

店裏也有不少搭配季節推出的限定水果口味哦，真的很多元

吐司也很有多人預定

藏甜手作坊 心得評價

這次我們一行人幾乎把店家的蛋糕全給端上來了，非常壯觀啊

特色飲料



來這裏點蛋糕來杯飲料就是假日最棒的享受了

芒果千層



我們點的芒果千層，夏天的芒果最對味了，入口香甜有層次

紅心芭樂蛋糕捲&芝麻麵茶捲



紅心芭樂內餡的蛋糕捲和芝麻口味的蛋糕捲，但裏面是像拿破崙派的內餡

這個也很不錯，入口就有芝麻與麵茶的香氣，裏面的內餡口味，又軟又脆的口感很不錯哦

泡芙&大溪地香草泡芙可頌

泡芙口感鬆軟、內餡軟綿香滑可口

大溪地香草泡芙可頌光是這造型就想給它一百分了，可頌與小泡芙的結合，中間應該是卡士達醬吧，真的是天作之合啊，當然也很好吃啦

這家店真的很有特色，糕點的水準也是一流的，可惜的是一周只開二天而已，想吃的朋友記得要先預約

藏甜手作坊 附近景點美食

▼古亭穀倉，甘之如宜園區

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▼食聚咖啡媲美日本HARBS甜點店的水果千層

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