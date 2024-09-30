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「藏甜」，是一家每周只開放二天的人氣甜點店，建築本身是壯圍鄉間知名的特色老宅，這棟老宅同時也是電影”翻滾吧阿信”裏的經典場景之一。這裏把老宅的特色保存的很棒。重點是這裏的甜點超好吃，而且口味非常多元，沒預約可是很難吃的到哦！順便逛壯圍必打卡的「古亭穀倉」，那就是完美的壯圍半日遊景點組合了
藏甜手作坊 資訊
- 地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷1號
- 營業時間：六日 13:00-18:00 ，周一~周五公休
- 電話：0912 080 983
- FB
藏甜手作坊 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「藏甜手作坊」即可到達
- 停車場：附近有壯園古亭穀倉，那裏有免費停車場，開車來很方便
藏甜手作坊 空間環境
「藏甜手作坊」或簡稱「藏甜」，利用「壯圍老屋新生命示範計畫」計劃成立，自從開幕後就一直是人氣名店，也是現今壯圍的鄉間的一大亮點
對面的老宅也一樣是獨棟老宅
目前建築內部還是保留原有的木造結構、搭配櫃檯的墨綠色磁磚、整間店真的古色古香
同時天花板也保留早年的礙子，這是陶瓷做的，是用來防止電流過大之用的，這個現今也很難看的到了
內部空間不算太大，所以店裏也有不少客人是選擇外帶的
餐具區，也是農村時期的菜櫥改成的，非常有味道
藏甜手作坊 菜單價位
這裏的口味不算少，每個大約一百多元，
也有很多種口味的千層蛋糕
店裏也有不少搭配季節推出的限定水果口味哦，真的很多元
吐司也很有多人預定
藏甜手作坊 心得評價
這次我們一行人幾乎把店家的蛋糕全給端上來了，非常壯觀啊
特色飲料
來這裏點蛋糕來杯飲料就是假日最棒的享受了
芒果千層
我們點的芒果千層，夏天的芒果最對味了，入口香甜有層次
紅心芭樂蛋糕捲&芝麻麵茶捲
紅心芭樂內餡的蛋糕捲和芝麻口味的蛋糕捲，但裏面是像拿破崙派的內餡
這個也很不錯，入口就有芝麻與麵茶的香氣，裏面的內餡口味，又軟又脆的口感很不錯哦
泡芙&大溪地香草泡芙可頌
泡芙口感鬆軟、內餡軟綿香滑可口
大溪地香草泡芙可頌光是這造型就想給它一百分了，可頌與小泡芙的結合，中間應該是卡士達醬吧，真的是天作之合啊，當然也很好吃啦
這家店真的很有特色，糕點的水準也是一流的，可惜的是一周只開二天而已，想吃的朋友記得要先預約
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