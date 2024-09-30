屏東落山風藝術季於12月15日至2024年2月25日，以「風的頻率Frequency of The Wind」為主題，邀請國內外超過17位藝術家參與製作，透過作品傳達追尋著環境中風的樣貌，希望帶給旅人們感受生命的美好，同時有致敬海明威經典作品《老人與海》的意涵。

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落山風藝術季｜地點、時間

落山風藝術季地點：車城鄉海口港延伸至看海美術館周邊

落山風藝術季展期：12/15(五)～2024/2/25(日)

落山風藝術季｜交通資訊

開車 [ 臺北、臺中、臺南、高雄 ] 國道3號往南洲交流道 ⇆ 沿省道台1線 (往南)⇆ 台26線 (往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港 [ 花蓮、台東 ] 台11線(往南) ⇆ 台26線(往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港 [台鐵] 搭乘臺鐵至枋寮站下車，轉乘518公車或溫泉季接駁車至海口站 [高鐵] 左營站搭乘9189墾丁快線至枋寮站，轉乘518公車或溫泉季接駁車至海口站 左營站搭乘9189墾丁快線至車城農會站，轉乘518公車或溫泉季接駁車至海口站 [公車] 518公車 [四重溪 ⇆ 枋寮火車站] 或溫泉季接駁車至海口港站 9188路線 [高雄 ⇆ 台88 ⇆ 鵝鑾鼻] 海口站 9117路線 [高雄 ⇆ 台17線 ⇆ 墾丁] 海口站 公車 查詢屏東公車動態網

落山風藝術季｜表演節目

屏東在地舞蹈家、音樂家，以及國內知名大提琴家葉欲新、大環藝術家陳萱丞，和自創「行雲流劍」之舞，獲得極高的讚賞，更拿下「42屆法國明日馬戲節世界雜技競賽銅牌」的藝術家蔡宏毅，攜手Coming True火舞團帶來「風龍灣」劇目。

演出時間： 12月30日(六) 17：00～18:30 演出地點：海口港沙灘

圖片來源 : 落山風藝術季官網

落山風藝術季｜紀念商品

特製落山風雞蛋糕使用屏東在地食材，包括車城皮蛋、屏東金松辣椒、恆春洋蔥、後灣海鹽等，打造出四款獨特的風味。車城皮蛋肉鬆口味鹹香濃郁，屏東金松辣椒口味香辣刺激，恆春洋蔥起司口味香甜可口，後灣海鹽焦糖口味甜而不膩。

圖片來源 : 落山風藝術季官網

落山風藝術季｜作品位置導覽地圖

2022屏東落山風藝術季今年共規劃「看海美術館」、「待(呆)‧風樓」、以及「落山風之吹風看海地‧沙灘」3個展區，圍繞著海口漁港共11項藝術作品，是2022年秋冬之際你不能錯過的「風」的藝術盛典！

圖片來源 : 落山風藝術季官網

落山風藝術季｜Legend of the sea海的傳說

圖片來源 : 落山風藝術季官網

世界各地都存在海怪的傳說，擅長將自古流傳神話融合作品的藝術家LUA RIVERA就打造了這項「海的傳說」，以經典的巨型章魚為主題，以地板為海，紫藍色的觸手生物穿梭圍繞著天橋，將傳奇故事與藝術結合活靈活現，走在橋上拍照一定非常有味道！

藝術家/創作單位 : LUA RIVERA 官網作品介紹

落山風藝術季｜異日山水

圖片來源 : 落山風藝術季官網

同時為藝術家也是設計師的朱志康，在2021年為屏東落山風藝術季於沙灘上打造了「來自海上的祝福」，今年2022年則是在草坪區設計了「異日山水」，以層層堆疊的巨石象徵人們與土地連結的緊密關係，入夜後配合打在作品上燈光別有一番風味。

藝術家/創作單位 : 朱志康 官網作品介紹

落山風藝術季｜南風知了

圖片來源 : 落山風藝術季官網

瓊麻曾經恆春半島的民生經濟來源，這項由有半島瓊麻女兒之稱的王美又所設計，以傳統瓊麻工藝編織技術，融合每年從9月到隔年5月候鳥過境屏東意象，打造出這項佇立在海口的「南風知了」伯勞鳥，配上燈藝師王耀瑞的巧手，點燈後更令人如癡如醉。

藝術家/創作單位 : 王美又 官網作品介紹

落山風藝術季｜迴生

圖片來源 : 落山風藝術季官網

從小就接觸傳統木雕的國際藝術家康木祥，以101大樓電梯退役鋼索為創作材料，打造出的這項「迴生」是曾在世界各地巡展後光榮返國的精采創作，猶如胚胎狀的作品象徵生命初始的起源狀態，到場一定要來欣賞這項台灣之光！

藝術家/創作單位 : 康木祥 官網作品介紹

落山風藝術季｜逆風

圖片來源 : 落山風藝術季官網

有如在地上展開的大型純白立體卡片，是由紙雕藝術家成若涵為屏東落山風藝術季打造的作品，本作品帶領我們假想屏東落山風就如同是火箭發射時大氣中強大的風，作品上也延續該藝術家一貫的「鏤空」手法，精雕細琢值得細細品味。

藝術家/創作單位 : 成若涵 官網作品介紹

落山風藝術季｜風之納息



圖片來源 : 落山風藝術季官網

峇岦嵐偲.旮札涅灆是一位屏東在地的排灣族工藝藝術家，其作品常以木頭、月桃葉、樹皮等為主題，還曾經受到同為排灣族的歌手阿爆親睞指名設計耳環。這次在落山風藝術節登場的「風之納息」也與設計風格呼應，其中「納息」與排灣族語「nasi」同音，有呼吸、生命、氣息等涵義，象徵屏東落山風吹拂下孕育出豐富的生命樣貌。

落山風藝術季｜共生語境

圖片來源 : 落山風藝術季官網

由留美的台灣藝術家呂巧智所創作的「共生語境」是一項由5面雙面鏡所組成的海灘藝術作品，鏡面中有簍空設計，可同時由鏡面上看見現實世界與海景的空間交錯，同時陣陣海風也不時吹拂在這有如海上之窗的5扇門上，象徵與自然的共存以及對母土大地的敬畏之心。

藝術家/創作單位 : 呂巧智 官網作品介紹

落山風藝術季｜牽緊我の手一起去吹風

圖片來源 : 落山風藝術季官網

這項相當可愛的單色藝術作品「牽緊我の手一起去吹風」，出自常以紙漿雕塑為創作媒材的台灣當代藝術家蔡潔莘之手，以大人牽小孩、小孩牽寵物的簡單卡通意象，主要傳達在漫長的疫情期間，防疫距離使我們都快忘記牽手的溫度，讓我們一起重溫最簡單的美好！

藝術家/創作單位 : 蔡潔莘 官網作品介紹

落山風藝術季｜山 • 風沙與地底下的龍

圖片來源 : 落山風藝術季官網

有如其作品名稱「山 • 風沙與地底下的龍」，這項突起於平緩沙灘上的三角幾何藝術品有如龍的背鰭來自於金工藝術家曾煜譡的創作，與恆春半島低緩丘陵上突起的尖山互相呼應，也象徵著傳統習俗中的巨龍一直守護著這片美麗的台灣土地一般。夜間作品上的燈絲還會點亮，配合沙灘上的光影變化一定更有感覺！

藝術家/創作單位 : 曾煜譡 官網作品介紹

落山風藝術季｜海洋之門 Ocean Gate

圖片來源 : 落山風藝術季官網

2022年屏東落山風藝術季中少數的互動大型藝術創作「海洋之門 Ocean Gate」，出自年輕的台灣藝術家徐婷之手，擅長以攝影作為創作媒材並將圖像發展成空間性裝置藝術，這次特別打造了將帶有圓形入口的弧型海洋之門，在有如失焦的地景畫面上，觀賞者則成為了畫面中的焦點。

藝術家/創作單位 : 徐婷 官網作品介紹

落山風藝術季｜風之籽

圖片來源 : 落山風藝術季官網

在「月津港燈節」曾展出超大型竹構裝置作品的禹禹工作室，這次也為屏東落山風藝術節創作了竹構藝術「風之籽」。一整排斜插在海灘上的竹籠，如其名中的「籽」，象徵隨著風一顆顆降落於屏東海岸交界的種子，晚上亮燈後透過光影的表現，更能欣賞有如自然能量轉化成流動的生命力並注入屏東這塊土地的意象。

藝術家/創作單位 : 禹禹工作室 官網作品介紹