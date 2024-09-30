考上SSI國際清酒唎酒師後，想著來趟酒造之旅吧！那必定是從清酒歷史的源頭伏見の女酒、灘の男酒啟程吧～伏見的女酒便是京都伏見名水御香水，御香水屬於軟水，礦物質含量較少，口感柔和且輕盈，所以被稱為「女酒」。

御香宮神社可以在近鉄桃山御陵前駅或京阪伏見桃山駅下車，我們是搭到近鉄桃山御陵前駅。

從近鉄桃山御陵前駅出來就可以看到伏見名水的介紹，地圖標示的非常清楚～。

其實近鉄桃山御陵前駅跟京阪伏見桃山駅沒有差很遠，但要來御香宮神社的話選近鉄桃山御陵前駅比較近。

從近鉄桃山御陵前駅出來左轉，走一下下就會看到紅色大鳥居～。

京都伏見御香水｜御香宮神社

再走一下就到御香宮神社了，從近鉄桃山御陵前駅走過來大概250公尺吧～超近！

我一心想著來找御香水，回來一查才知道原來御香宮神社是拜安產的神明。

也因有著御香水的緣故，裡頭也擺了京都伏見周圍各大著名酒造的酒樽～。

這些酒造的酒都可以在附近的伏水酒藏小路（文章待補）全部喝到喔！是不是超棒的～！

▲御香宮神社

▲御香水源頭

沒想到鴿子也很懂喝欸，哈哈哈～～可是可以不要在那邊洗腳嗎？XDD。

▲御香水的歷史

除了源頭外，旁邊有可以飲用的御香水，還有水占卜耶～寶特瓶可以在神社購入，我們也有喝了一些，很細緻的軟水口感，滑順又輕盈。

御香宮神社（桃山御陵前駅或伏見桃山駅）

營業時間：09點-16點

電話：075-623-0559

官網：請點我

地址：京都府京都市伏見区御香宮門前町174

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＊遊記乃個人意念，僅供參考！