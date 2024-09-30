





在高檔粵式火鍋推薦名單中的 《明粵Ming Yuet》 ，地點就位於大直NOKE忠泰樂生活5F，其中最值得注目的就是整個餐廳的空間美學，邀請到國際建築大師隈研吾設計，是台灣目前唯一的出自大師之手的餐廳作品，延續隈研吾一貫的招牌風格，猶如在美術館用餐的體驗。





《明粵Ming Yuet》 餐廳挑高十米的高度，特別營造讓人置身於海蝕洞的感受，



白天有著絕佳的採光能穿透木構堆疊的建材，



足以讓陽光灑落於餐廳內部，光影的折射與線條相當有美感，



而到了晚上夜幕低垂的時刻，落地窗讓整體的空間感延伸，視覺上看起來是更寬廣，



在這樣的環境下用餐，心情肯定是特別好呀！



約會餐廳推薦這家準沒錯



《明粵Ming Yuet》 提供極具隱私的獨立包廂，



分別提供 8人長桌小包廂(低消$20,000+10%)、12 人個人鍋大包廂(低消$30,000+10%)，



也可以 兩間打通可容納約 20 人左右 ，包廂內都有自己獨立的洗手間，



特別是包廂內的隔音非常優秀，



也難怪是政商名流、明星最愛的火鍋店，非常適合私人聚會或商務聚餐。









《明粵Ming Yuet》 以粵式火鍋為湯頭的特色主打，



其中包含 花膠瑤柱雞、私房麻辣、沙嗲皇、莞荽皮蛋清湯 ，共四種經典招牌鍋底，



若是像我一樣特別偏好養顏美容的就選花膠瑤柱雞湯，



他們家的花膠瑤柱雞以單鍋形式上桌，



富含膠原蛋的36頭馬友膠、日本青森干貝、花菇及金華火腿精心熬煮而成，



搭配現流的頂級海鮮、肉品更是一絕，



前菜吃的到新鮮的生食，以及附餐的部分也是相當出色





《明粵Ming Yuet》 另外三種鍋底



可以用鴛鴦鍋的形式上桌，可依個人喜好選擇，



我們選擇的是私房麻辣、沙嗲皇，因當時去香港吃過沙嗲火鍋，



一直對那種濃厚的粵式沙嗲很感興趣





這次也來品嚐看看 《明粵Ming Yuet》 使用多種綜合堅果



與蝦乾、魚乾，秘製而成的經典沙嗲，



加入金華火腿熬製而成的湯頭，果真非常濃郁厚實，



特別推薦給喜歡堅果花生香氣的朋友



讓我們印象較為深刻的鍋底為 《明粵Ming Yuet》 的私房麻辣，



以藥膳、豬大骨、雞腳熬煮四個小時，



搭配四川頂級大紅袍花椒粉、青花椒、埤縣辣豆瓣



草果、白豆蔻、以及月桂葉等食材，



以粵式頂級火鍋來看，私房麻辣的水準挺不賴的，



鍋底吃的到鴨血、豆腐非常入味











香麻的尾韻很適合用來煮「明粵金牌綜合手工滑」，



賣相超級精緻的手工滑，不說還以為是飯後甜品，



一共有三種口味，其中印象最深刻的是松露墨魚滑，



唯一的一顆上面還有金箔點綴，松露的香氣十足，加上富有口感我很喜歡

若是約會也非常推薦 《明粵Ming Yuet》 ，



前面點餐的環節服務人員會展示活體海鮮，



太吸睛的畫面一定要拍一下，肯定是用餐期間一大亮點，



可見餐廳的螃蟹、龍蝦都超級新鮮！真的都是活跳跳的





跟老公相約來 《明粵Ming Yuet》 過情人節，



也覺得整體的用餐氛圍很不錯，



餐廳也有自己的酒單，



非常適合想要來享受一下火鍋界天花板等級的朋友



手作漬物

很有日式懷石氛圍，加入一些特別的漬物，讓口腔更為清爽







火鍋料沾醬專用的辛香料與主廚特製沙茶醬已備妥放在桌上，



以八宮格托盤形式提供，可依個人口味做調整



比較特別的是有樹子、金桔等較為少見的配料











前菜｜明粵雙囍

















《明粵Ming Yuet》 精心挑選了屏東東港的寶藏



黑鮪魚搭配海葡萄，完全實現海中和牛的說法，



以及生食級干貝佐海膽、鮭魚卵，擠上萊姆提味，鮮甜滋味更上層樓





當天我們在 《明粵Ming Yuet》 享用的是「鮮魚雙人餐」，



依當日供應的漁獲而定，以澎湖新鮮現流的笛鯛、石斑為主，



我們當天吃到的是石斑



身為澎湖孫女認證這可是澎湖當地最頂級的魚種



肉質極具彈性、Q彈有豐富膠質的口感，我非常喜歡











很適合搭配花膠瑤柱雞的湯頭，隨著時間久煮會增添湯頭的甘甜滋味，



專人桌邊服務搭配餐點介紹與食材涮煮的掌握，



也讓用餐的體驗更加完整

海鮮





《明粵Ming Yuet》 的海鮮皆不需久煮，就能呈現最鮮甜的滋味，



飽滿的日本生蠔、蛤蠣、小卷，口感都非常新鮮





新鮮蔬菜拼盤





《明粵Ming Yuet》 菜盤會依季節調整，以新鮮的蔬菜多元搭配，



最喜歡看起來整齊的菜盤，食慾都會跟著變好，



水果玉米跟栗子南瓜非常甜，品質非常穩定



波蘿油條蝦







將可以直接享用的熱食穿插其中，



很喜歡 《明粵Ming Yuet》 這樣的設定，



這道波蘿油條蝦以現炸的酥脆油條，



包覆著使用澎湖劍蝦製成的蝦漿，搭配著手打美乃滋醬料佐鳳梨丁，



菠蘿的酸甜平衡了油條及蝦漿的口感，



整體而言是超級開胃的一道熱菜，非常推薦這道菜附餐！



野生烏魚子炒飯

鹹香入味的野生烏魚子炒飯，搭配新鮮蒜苗點綴，



以粵式港炒飯徹底融合台灣經典味，米飯粒粒分明滋味鹹香濃郁，



使用醬油以及港式老抽等調味料，並選用香濃的芋香米，



加入鮑魚丁、叉燒丁增添口感，火侯掌握相當恰到好處，



是十分重口味的一道頂級海鮮風味炒飯



肉品







雖然海鮮是 《明粵Ming Yuet》 的強項，但肉盤的選擇也是相當豐富，



雙人套餐可以吃到海陸兩種搭配，肉盤可以自由選擇，



包含美國Prime肋眼、美國Prime無骨牛小排、伊比利黑毛豬、黑羽無骨雞腿、澳洲穀飼貴妃羊，



我們選擇平常偏好的「美國Prime無骨牛小排」，



油花分佈細膩均勻，帶點粉紅色澤時最軟嫩可口！



最後甜品是百香紅棗銀耳露做結尾，能夠去除剛剛大魚大肉的厚重感，



以港式糖水的概念來精心製作，特別是百香果點綴非常清爽，



器皿也讓銀耳露呈現更為精緻











相當推薦有重要場合，特別可以選擇在 《明粵Ming Yuet》 進行餐敘，



客製化海鮮料理的頂級服務，專屬於包廂客人，



會使用當季澎湖海鮮、日本空運頂級漁獲水產，可直接洽詢餐廳，



文末附上餐廳資訊給你們▼



｜餐廳資訊｜



《明粵Ming Yuet》

電話：02-85015889

週一至週日 11:30–14 :30(最後點餐13:30)