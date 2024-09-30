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台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

2024-09-30 17:35:18 linda カフェ巡リ 人氣：89
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窩客好文

linda カフェ巡リ

發表篇數：243篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

明粵
place台北市中山區樂群三200號5樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N


在高檔粵式火鍋推薦名單中的《明粵Ming Yuet》，地點就位於大直NOKE忠泰樂生活5F，其中最值得注目的就是整個餐廳的空間美學，邀請到國際建築大師隈研吾設計，是台灣目前唯一的出自大師之手的餐廳作品，延續隈研吾一貫的招牌風格，猶如在美術館用餐的體驗。
 

 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

 

《明粵Ming Yuet》餐廳挑高十米的高度，特別營造讓人置身於海蝕洞的感受，

白天有著絕佳的採光能穿透木構堆疊的建材，

足以讓陽光灑落於餐廳內部，光影的折射與線條相當有美感，

而到了晚上夜幕低垂的時刻，落地窗讓整體的空間感延伸，視覺上看起來是更寬廣，

在這樣的環境下用餐，心情肯定是特別好呀！

約會餐廳推薦這家準沒錯
 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

 

《明粵Ming Yuet》提供極具隱私的獨立包廂，

分別提供 8人長桌小包廂(低消$20,000+10%)、12 人個人鍋大包廂(低消$30,000+10%)，

也可以兩間打通可容納約 20 人左右，包廂內都有自己獨立的洗手間

特別是包廂內的隔音非常優秀，

也難怪是政商名流、明星最愛的火鍋店，非常適合私人聚會或商務聚餐。
 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

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台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N


《明粵Ming Yuet》以粵式火鍋為湯頭的特色主打，

其中包含花膠瑤柱雞、私房麻辣、沙嗲皇、莞荽皮蛋清湯共四種經典招牌鍋底，

若是像我一樣特別偏好養顏美容的就選花膠瑤柱雞湯，

他們家的花膠瑤柱雞以單鍋形式上桌，

富含膠原蛋的36頭馬友膠、日本青森干貝、花菇及金華火腿精心熬煮而成，

搭配現流的頂級海鮮、肉品更是一絕，

前菜吃的到新鮮的生食，以及附餐的部分也是相當出色

 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

 

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《明粵Ming Yuet》另外三種鍋底

可以用鴛鴦鍋的形式上桌，可依個人喜好選擇，

我們選擇的是私房麻辣、沙嗲皇，因當時去香港吃過沙嗲火鍋，

一直對那種濃厚的粵式沙嗲很感興趣
 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N



這次也來品嚐看看《明粵Ming Yuet》使用多種綜合堅果

與蝦乾、魚乾，秘製而成的經典沙嗲

加入金華火腿熬製而成的湯頭，果真非常濃郁厚實，

特別推薦給喜歡堅果花生香氣的朋友
 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

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讓我們印象較為深刻的鍋底為《明粵Ming Yuet》的私房麻辣，

以藥膳、豬大骨、雞腳熬煮四個小時，

搭配四川頂級大紅袍花椒粉、青花椒、埤縣辣豆瓣

草果、白豆蔻、以及月桂葉等食材，

以粵式頂級火鍋來看，私房麻辣的水準挺不賴的，

鍋底吃的到鴨血、豆腐非常入味


台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N


香麻的尾韻很適合用來煮「明粵金牌綜合手工滑」，

賣相超級精緻的手工滑，不說還以為是飯後甜品，

一共有三種口味，其中印象最深刻的是松露墨魚滑，

唯一的一顆上面還有金箔點綴，松露的香氣十足，加上富有口感我很喜歡

 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

 
若是約會也非常推薦《明粵Ming Yuet》

前面點餐的環節服務人員會展示活體海鮮，

太吸睛的畫面一定要拍一下，肯定是用餐期間一大亮點，

可見餐廳的螃蟹、龍蝦都超級新鮮！真的都是活跳跳的
 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N



跟老公相約來《明粵Ming Yuet》過情人節，

也覺得整體的用餐氛圍很不錯，

餐廳也有自己的酒單，

非常適合想要來享受一下火鍋界天花板等級的朋友
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手作漬物

 

很有日式懷石氛圍，加入一些特別的漬物，讓口腔更為清爽
 

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火鍋料沾醬專用的辛香料與主廚特製沙茶醬已備妥放在桌上，

以八宮格托盤形式提供，可依個人口味做調整

比較特別的是有樹子、金桔等較為少見的配料

 

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前菜｜明粵雙囍


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《明粵Ming Yuet》精心挑選了屏東東港的寶藏

黑鮪魚搭配海葡萄，完全實現海中和牛的說法，

以及生食級干貝佐海膽、鮭魚卵，擠上萊姆提味，鮮甜滋味更上層樓
 

 

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當天我們在《明粵Ming Yuet》享用的是「鮮魚雙人餐」，

依當日供應的漁獲而定，以澎湖新鮮現流的笛鯛、石斑為主，

我們當天吃到的是石斑

身為澎湖孫女認證這可是澎湖當地最頂級的魚種

肉質極具彈性、Q彈有豐富膠質的口感，我非常喜歡


台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N


很適合搭配花膠瑤柱雞的湯頭，隨著時間久煮會增添湯頭的甘甜滋味，

專人桌邊服務搭配餐點介紹與食材涮煮的掌握，

也讓用餐的體驗更加完整

 

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海鮮
 

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《明粵Ming Yuet》的海鮮皆不需久煮，就能呈現最鮮甜的滋味，

飽滿的日本生蠔、蛤蠣、小卷，口感都非常新鮮

 
新鮮蔬菜拼盤

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《明粵Ming Yuet》菜盤會依季節調整，以新鮮的蔬菜多元搭配，

最喜歡看起來整齊的菜盤，食慾都會跟著變好，

水果玉米跟栗子南瓜非常甜，品質非常穩定

 

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波蘿油條蝦

 

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將可以直接享用的熱食穿插其中，

很喜歡《明粵Ming Yuet》這樣的設定，

這道波蘿油條蝦以現炸的酥脆油條，

包覆著使用澎湖劍蝦製成的蝦漿，搭配著手打美乃滋醬料佐鳳梨丁，

菠蘿的酸甜平衡了油條及蝦漿的口感，

整體而言是超級開胃的一道熱菜，非常推薦這道菜附餐！
 
 
野生烏魚子炒飯
 

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鹹香入味的野生烏魚子炒飯，搭配新鮮蒜苗點綴，

以粵式港炒飯徹底融合台灣經典味，米飯粒粒分明滋味鹹香濃郁，

使用醬油以及港式老抽等調味料，並選用香濃的芋香米，

加入鮑魚丁、叉燒丁增添口感，火侯掌握相當恰到好處，

是十分重口味的一道頂級海鮮風味炒飯
 
 
肉品


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雖然海鮮是《明粵Ming Yuet》的強項，但肉盤的選擇也是相當豐富，

雙人套餐可以吃到海陸兩種搭配，肉盤可以自由選擇，

包含美國Prime肋眼、美國Prime無骨牛小排、伊比利黑毛豬、黑羽無骨雞腿、澳洲穀飼貴妃羊

我們選擇平常偏好的「美國Prime無骨牛小排」，

油花分佈細膩均勻，帶點粉紅色澤時最軟嫩可口！
 

台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N

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最後甜品是百香紅棗銀耳露做結尾，能夠去除剛剛大魚大肉的厚重感，

以港式糖水的概念來精心製作，特別是百香果點綴非常清爽，

器皿也讓銀耳露呈現更為精緻


台北市中山區首家頂級粵式海鮮打邊爐《明粵Ming Yuet》國際建築大師隈研吾打造的空間美學，以頂級食材融入粵式打邊爐｜N


相當推薦有重要場合，特別可以選擇在《明粵Ming Yuet》進行餐敘，

客製化海鮮料理的頂級服務，專屬於包廂客人，

會使用當季澎湖海鮮、日本空運頂級漁獲水產，可直接洽詢餐廳，

文末附上餐廳資訊給你們▼
 

 

｜餐廳資訊｜

《明粵Ming Yuet》
地址：台北市中山區樂群三路200號5樓(NOKE忠泰樂生活)
電話：02-85015889
週一至週日 11:30–14:30(最後點餐13:30)
週一至週日 18:00–22:00(最後點餐21:30)
 
#明粵 #打邊爐 #米其林 #海鮮  #taipeifood

 

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