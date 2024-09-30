彰化、員林美食推薦這家夢幻三家元老員林小吃，彰化員林火車站周邊可以說是美食的一級戰區，最有名的應該就是傳說中的夢幻三家，很奇妙三家都是賣一樣的中式料理，然後肩並肩三間都開在一起，所以才有夢幻三家之稱，各有各的支持者，今天我們選的是夢幻三家元老員林小吃，是夢幻三家中最老字號，不少人可是從小吃到大唷

夢幻三家元老員林小吃｜交通方式、停車資訊

夢幻三家元老員林小吃就位在員林最熱鬧的中山路上，鄰近員林火車站，附近也有收費停車場可以利用，面對夢幻三家，夢幻三家元老員林小吃就是最左邊的第一間，三家的生意都非常好，就算不是用餐時間也是人潮滿滿

內用區位置不多，但有冷氣開放，多半在地人都是外帶居多，光是看這些做完的菜單一大疊，就知道生意有多好！

夢幻三家元老員林小吃｜菜單

夢幻三家元老員林小吃菜單，品項不算豐富，但排骨飯、爌肉飯、滷肉飯，各式羹湯麵類中式小吃這裡都有，而且價位都非常親民，然後有大小碗之分，必點就是排骨飯跟爌肉飯，還有一些像是榨菜肉絲麵、肉羹麵也是大碗又便宜

點好餐後店家就會開始製作，速度也是非常快，畢竟蠻多人會要趕火車，所以這裡的上菜速度幾乎都是十分鐘內左右就會上桌，排骨飯也是現切，排骨飯除了排骨外還會淋上滷肉！

彰化的爌肉飯也是一絕，基本上來彰化點爌肉飯絕對不會踩到雷！

夢幻三家元老員林小吃｜排骨飯、爌肉飯

我們點了排骨飯、爌肉飯，大碗跟小碗只差五元，當然直上大碗，這樣排骨飯也才65元，夢幻三家元老員林小吃的份量真的很足，銅板價就可以吃的非常飽！

排骨飯，朝思暮想的排骨飯，來之前就聽說這裡的排骨飯非常厲害，是台式的排骨飯，而且份量超大，排骨又厚又大片！國產豬排放進醬料醃製入味，裹上地瓜粉油炸到金黃色澤，很傳統的做法，上桌前會撒上些許胡椒調味

排骨事先醃後炸，剛起鍋那個香氣真的會逼死人！有夠香，外面酥香，裡面肉質很軟嫩，而且這排骨冷了也好吃，排骨是有厚度的，吃起來格外有肉感，優秀啊！

下面的滷肉飯口味也不錯，是瘦肉偏多的那種，清爽不死鹹，還放了一塊滷油豆腐，這樣一大碗65元，超便宜啦！

爌肉飯，肥肉部分很入味，油香油香的軟Ｑ肥嫩，瘦肉部分更是讓人驚艷！醬香濃郁肉質軟嫩細緻，咀嚼中還透著豐富肉汁感，加上酸菜，鹹甜鹹甜超下飯！

夢幻三家元老員林小吃真的是非常優秀啊，雖然提供是傳統的中式小吃，但在口味的細緻度跟層次風味都掌握得非常好，而且份量都非常大，加上價格親民，銅板價格就能吃到如此豐盛的餐點，怪不得能擄獲眾多鄉民們的心啊！

夢幻三家元老員林小吃

地址：彰化縣員林市中山路二段33號

電話：04 833 7816

營業時間：11:00-20:00

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