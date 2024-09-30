貝大小姐：吃麻辣鍋去！

瑞餚姐：去哪家吃？

貝大小姐：問這句會不會太見外了？！當然是小福利啊！不然你還有別家嗎？

瑞餚姐：目前暫時沒有…

貝大小姐：那還等什麼？！

瑞餚姐：等你叫車啊！

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中和麻辣鍋推薦 │ 小福利麻辣鍋中和環球店

採取行動總是會消耗能量與體力

那就相約小福利麻辣鍋中和環球店集合吧

補充能量與快樂的泉源

是兩姐姐恣意怒吃的體現！

小福利跟饗饗、饗A-joy一樣同屬饗賓集團旗下的品牌

麻辣鍋的口味及食材都在水準之上！

小福利麻辣鍋 中和環球店 │ 在哪裡

小福利麻辣鍋 中和環球店位在中和環球百貨的4樓

開車前往的朋友可以直接把車停進百貨公司停車場

消費可以直接抵停車費

也可以搭乘多線公車至板橋監理站下車步行即可到達

小福利麻辣鍋中和環球店 │ 用餐環境

小福利麻辣鍋中和環球店用店環境超寬敞

還有舒服的沙發區

取餐動線規劃得很流暢

店內裝飾著許多文青的標語及有趣的文字

熱食區、生食區、飲料區的內容都超豐富！

小福利麻辣鍋中和環球店 │ 價位

小福利麻辣鍋是吃到飽計價

最近價格調漲後平假日的價位分別如下：

平日午餐 $988/人

平日晚餐 $1098/人

週六日全時段 $1098/人

小福利麻辣鍋 中和環球店 │ 必點

小福利麻辣鍋吃到飽的頂級牛肉肉質很不錯

頂級海鮮也比其他品牌同價位的海鮮更新鮮

超大的小管和白蝦、蚵仔都給得很大方

支持著追求完美背後的信念

精彩可期的熱食區

有鮮嫩白斬雞

還有拔絲地瓜

更有許多意想不到的小菜

不隨波逐流需要勇氣更需要

甩開恐懼失敗的壓力

靈活思考是抗拒恐懼的精隨

為自己味蕾與腦漿補一補

提高挫折感的容忍度

讓時序交疊時各種好味道交融

最忌

將自己的小困境演化成好萊塢的災難片

任何事情都沒有正確解方

長期計畫也需要中短期的休憩

隨處可取得新鮮蔬食

不錯失任何滋潤自己的機會

對美國Choice肋眼蓋愛的需求

何須在意頻率有多高

一盤接一盤

飽足才能有打破自我框架的習慣

任何行為都是有用的

包含呆坐在座位上耍廢啃冰

24農作義式冰淇淋與牛奶有著親密關係

經典哈根達斯冰淇淋

天賦是持續修正的結果

不符合大眾期望嗎？

那就誠實面對過去

沒有全對與全錯的世界

溝通是多管齊下的

包含自己跟自己溝通

人能做任何事唯有先搞定自己

任何情緒反應都是有意義的

沒有失敗只有回應

各種氣泡飲撫慰人心

各種茶飲去油解膩

採取行動總在吃飽後！

店家資訊

小福利麻辣鍋 中和環球店

電話號碼： 02 2226 3686

地址： 235新北市中和區中山路三段122號4樓

營業時間：星期一~五11:30–16:00, 17:00–21:30．星期六~日11:30–21:30

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