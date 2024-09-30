你喝過「中興奶茶」嗎？這是一家位於中興大學校園內的手搖飲料店，店內使用中興大學自家牧場生產的鮮奶，超高CP值又好喝的手搖飲，深受興大學生的喜愛，這天我跟朋友約中興大學打球，抱著試試看的心情買來喝，卻一喝就愛上！真的有點羨慕中興大學的學生呢！

Table of Contents Toggle

中興奶茶在哪裡

這家店的位置有些隱密，如果這次不是來打球，我可能也不會發現它XD，店面位於中興大學籃球場與操場之間的校園內，如果是校外人士的話，可以跟我一樣，從興大路走忠明南路，左轉進入校園後，經過眾多的機車停車格，就能看到店面囉。

這裡的環境非常樸實，彷彿是學生們的秘密基地一般。

中興奶茶－菜單

他們家的菜單偏簡單，品項也不多，主要就是紅茶、嘿茶、青茶跟黑茶（烏龍茶），搭配咖啡凍與白玉珍珠等，網路上有人說特調很不錯，但這次沒買到，下次再來試試看。

甜度跟冰塊一樣可做客製化調整，旁邊還有畫一隻乳牛，代表鮮奶部分是他們學校自家出品ＸＤ。

珍珠鮮奶紅茶－大杯$55

這次我點了網路上最多人推薦的珍珠鮮奶紅茶，必須說！這款鮮奶茶的茶香濃郁，茶味十分得我心耶！搭配上Q彈的白玉珍珠，口感非常順滑，讓人一口接一口停不下來。

對比市面上許多鮮奶茶都要70元以上的價格，這款價格明顯實惠許多，是一款高性價比的飲品，茶的香氣也很足夠，非常推薦大家來試試。

結論

中興奶茶雖然隱藏在校園深處，但它絕對值得深入探索！濃郁的鮮奶茶加上彈牙的珍珠，再加上親民的價格，這樣的美味怎能錯過呢？無論你是中興大學的學生，還是來訪的遊客，都應該來這裡喝上一杯，享受屬於台中隱藏美食的獨特魅力。