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台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

2024-09-30 17:40:04 跟著華少吃吃吃 人氣：97
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窩客好文

跟著華少吃吃吃

發表篇數：135篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南區

造訪商家：

中興奶茶
place台中市南區興大145號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

你喝過「中興奶茶」嗎？這是一家位於中興大學校園內的手搖飲料店，店內使用中興大學自家牧場生產的鮮奶，超高CP值又好喝的手搖飲，深受興大學生的喜愛，這天我跟朋友約中興大學打球，抱著試試看的心情買來喝，卻一喝就愛上！真的有點羨慕中興大學的學生呢！

台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

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中興奶茶在哪裡

這家店的位置有些隱密，如果這次不是來打球，我可能也不會發現它XD，店面位於中興大學籃球場與操場之間的校園內，如果是校外人士的話，可以跟我一樣，從興大路走忠明南路，左轉進入校園後，經過眾多的機車停車格，就能看到店面囉。

這裡的環境非常樸實，彷彿是學生們的秘密基地一般。

台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

中興奶茶－菜單

他們家的菜單偏簡單，品項也不多，主要就是紅茶、嘿茶、青茶跟黑茶（烏龍茶），搭配咖啡凍與白玉珍珠等，網路上有人說特調很不錯，但這次沒買到，下次再來試試看。

台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

甜度跟冰塊一樣可做客製化調整，旁邊還有畫一隻乳牛，代表鮮奶部分是他們學校自家出品ＸＤ。

珍珠鮮奶紅茶－大杯$55

這次我點了網路上最多人推薦的珍珠鮮奶紅茶，必須說！這款鮮奶茶的茶香濃郁，茶味十分得我心耶！搭配上Q彈的白玉珍珠，口感非常順滑，讓人一口接一口停不下來。

台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

對比市面上許多鮮奶茶都要70元以上的價格，這款價格明顯實惠許多，是一款高性價比的飲品，茶的香氣也很足夠，非常推薦大家來試試。

台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

結論

中興奶茶雖然隱藏在校園深處，但它絕對值得深入探索！濃郁的鮮奶茶加上彈牙的珍珠，再加上親民的價格，這樣的美味怎能錯過呢？無論你是中興大學的學生，還是來訪的遊客，都應該來這裡喝上一杯，享受屬於台中隱藏美食的獨特魅力。

台中市南區台中美食／南區手搖飲推薦「中興奶茶」　中興大學內必喝隱藏版飲料

中興奶茶店家資訊

電話：04-22856868

地址：台中市南區興大路145號（中興大學籃球場旁邊）

營業時間：

星期一
pm 2:00 – pm 10:00
星期二
pm 2:00 – pm 10:00
星期三
pm 2:00 – pm 10:00
星期四
pm 2:00 – pm 10:00
星期五
pm 2:00 – pm 10:00
星期六
pm 2:00 – pm 10:00
星期日
pm 2:00 – pm 10:00
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foodiemaptw

華少甫，喜歡分享美食，尋找全台灣好吃的餐廳，喜歡拍攝有畫面跟有話題性的主題。

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