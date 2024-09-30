吃心絕對 2024 年 8 月 23 日 在〈Two Hands 手作甜點 – 隱藏在鹽埕巷弄中的甜點天堂 | 高雄甜點愛好者的必訪之地〉中留言功能已關閉

關於Two Hands 手作甜點的兩三事

來駁二玩累了，到這裡坐坐吧。

位於鹽埕的精緻甜點店，以手工製作的法式甜點聞名，這家店的甜點不僅外觀精美，口感也非常細膩，深受甜點愛好者的喜愛。





Two Hands 手作甜點短影片



▲背景音樂：《さくらんぼ (Sakuranbo)》by 大塚愛

這首歌輕快愉悅，充滿甜美的氛圍，很有平成的感覺，正如Two Hands 手作甜點帶給人的感覺一樣。

Two Hands 手作甜點位置與環境



▲▼先前在四維路上，前幾年搬到鹽埕了，用餐環境更大更舒適，而且還增加了不少調酒品項，今天逛完駁二後，就順道過來吃囉~

環境介紹

Two Hands 手作甜點位於高雄市鹽埕區的巷弄中，周圍是住宅區，環境安靜且舒適。店面外觀以霧藍色為主，搭配多種觀葉植物、蕨類植物，整體質感非常高。



▲▼店內座位不多，僅有三席三人桌、一席單人座和四席吧台座位。由於座位有限，建議提前預約，以確保有位子。店內裝潢簡約優雅，適合享受靜謐的下午茶時光。

甜點展示

店內的甜點櫃展示了各式各樣的法式甜點，每日限量提供5-7款，品項不定。除了甜點外，Two Hands 也提供客製化蛋糕服務，需提前三天預訂。

Two Hands 手作甜點菜單

內用小秘訣

單品系列

特調系列

鮮奶系列

調酒類



▲酒單其實滿多的，我沒有全拍，只拍一頁做代表。

Two Hands 手作甜點餐點介紹

✅ 蜂蜜奶香千層 💰120



▲這款千層蛋糕以濃郁的蜂蜜香氣和細膩的奶油層次為特色。每一層餅皮都經過精心烘焙，口感濕潤且不會過於甜膩，讓人一口接一口。頂部還有一小塊蜂巢裝飾，增添了視覺和味覺的享受。



▲千層蛋糕的屁股。



▲上面搭配的是蛋白霜，好像咖啡焦糖的香氣，口感脆脆。



✅ 檸香美 💰120

今天連喝三間檸檬咖啡，這是第三間，這裡喝法最有趣，先吃一口橙乾咖啡糖，再一口攪拌過的檸檬咖啡，搭配先吃下的咖啡乾橙糖，感受檸檬的清新酸味與咖啡的濃郁香氣交織在一起，彷彿在享受一杯精心調製的調酒。

Two Hands 手作甜點營業資訊

🏠 鹽埕區大勇路111巷7號

⌚️ 14:00~23:00

🛏️ 星期二休息

☎️ 07-533-7588

🚇 捷運鹽埕埔站 走路2分鐘



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