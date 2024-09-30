台南後壁菁寮老街，因為俗女養成記在這拍攝取景.

因而吸引大批遊客造訪，大家都要來訪陳嘉玲的家.

不過，除了拍攝場景金德興中藥行～

其實，後壁商圈菁寮老街也有很多有趣玩法哦！

參加後壁菁寮商圈舉辦的老街導覽，多項體驗活動.

「後壁發摟米 冒險Follow Me！」還能獲得糧票消費.

深入了解這塊土地的歷史文化，走入巷內來曬意麵場.

自己做的紅豆紅龜粿，飽滿紅豆餡，小巧可愛又好吃.

體驗石磨豆漿和柴燒土窯，自己劈柴真的很有難度.

午餐享用花布包懷舊灶咖便當，菜色豐盛非常飽足！

來趟不一樣的農村體驗，從早玩到晚，非常充實一天.

台南旅遊「後壁菁寮老街ｘ俗女村」雲嘉南輕旅行「創造農村新體驗」DIY紅龜粿+割稻飯+老街導覽+豆漿喝到飽

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後壁發摟米 冒險Follow Me！

這次我們參加行程走讀菁寮老街.

會先每人給一個茄芷袋.

裡面有耳機、後壁糧票、活動小卡.

現場發放一人甁裝水.

戴上耳機，很輕鬆的聆聽導覽內容.

導覽與體驗行程（需預約）

●體驗名稱：

後壁發摟米 冒險Follow Me！

●體驗內容包含：

農村導覽+紅龜粿DIY+石磨現煮豆漿+石磨碾米.

最少５人即可成團，最多可收到２０人.

●預約就送：

1.後壁糧票券２０元１張.

2.後壁LV茄芷袋１只.

【後壁好物質販所】

預約電話：0979-169-012

提著茄芷袋，我們去老街採購也好使用.

活動結束後，茄芷袋是可以帶回家.

天氣太熱，太陽好大.

我們戴上大斗笠逛老街.

懷舊氣氛更濃烈.

我們從呷卵灶咖cafe&meal｜俗女村電力站出發.

往菁寮老街，沿途介紹後壁產業、歷史.

後壁菁寮老街│有間紅茶冰

是很多旅人來到菁寮老街.

一定造訪的飲料冰店.

可以內用和外帶.

這裡的座位有大陽傘遮蓋.

大熱天還是有點高溫，吃冰最涼爽.

這裡的冰品名稱是帶有俗女養成記的戲劇元素，相當有趣.

有煎紅茶冰的菜單品項.

有剉冰類和中藥清茶.

很有趣的二款剉冰是取名劇中人名.

嘉玲抱抱、陳李月英.

中藥清茶的名稱也很逗趣.

我想要喝個三比八、水噹噹.

我們一行人全部菜單冰品都點了一份.

陳李月英，用料有夠澎派的.

加入麵茶粉是很古早味冰品.

搭配紅豆、湯圓等冰品配料.

料多實在，吃完很有飽足感.

這碗是濃情森永.

放上奶酪的冰品，口感香滑綿嫩.

多了奶香，還有珍珠Ｑ嚼勁.

甜度適中，清甜滋味很消暑.

先愛您，噢！是真的很愛！

我最愛這款檸檬愛玉，有愛玉和仙草.

都是夏天很喜歡的配料，清爽無負擔.

檸檬清香，微微酸感，特別消暑！

這碗是嘉玲抱抱，用料也很暢爽甜美.

加入桂花鳳荔爆爆球，咬破爆爆球散發出荔枝香.

配上剉冰一起吃，味道豐富，沁爽宜人.

除了冰品，還有多個口味的雞蛋糕和特色飲品.

飲品是有放入中藥包的，帶有暢快的獨特香氣.

整排重新整修的紅磚老屋.

可以看到舊時房屋的建築細節.

房屋歷代演變史.

後壁菁寮老街│古夜天工坊

每個屋子都是販售不同文創商品、真空米、檜木商品.

想買伴手禮是個很不錯的地方.

商品種類很多，記得多留時間慢慢的逛.

後壁菁寮老街│永興整復推拿

居然還有整復推拿所.

有需要好好讓筋骨放鬆，來詢問吧！

各個房間都是不一樣的小商店.

後壁菁寮老街│後壁好物

喜愛挖寶的旅人，一定和我們一樣逛個不停～

販售以茄芷袋為發想的伴手禮小物.

各種大小尺寸，很實用的好禮物品.

我覺得買來年尾交換禮物真的很讚.

又是一間能夠感受懷舊氛圍的空間.

途中遇到菁寮因仔來發送試吃米餅，喜歡再買.

這間有賣各種口味吐司.

喜歡榻榻米各樣坐墊的旅人.

可別錯過這個小攤.

傳承到了第二代，純手工製作.

除了坐墊之外，也研發多款裝飾小物.

有需要榻榻米做客製化服務，都能電話洽詢.

後壁菁寮老街│金德興中藥鋪

是俗女養成記，陳嘉玲的家.

這天來訪沒有營業.

現場介紹整棟建築的佈置細節、歷史傳承.

這間房屋以前是許家是做布莊，這裡舊名是青仔寮，是染布的聚集地.

後來布莊慢慢沒落，市面上有了各式各樣的服裝，藍染工法也就逐漸式微.

之後，這間房屋就賣給了阮家，成了阮家古厝，阮家就是在賣中藥行.

有了這間金德興中藥舖，已經二百多年歷史建築.

阮家後代有老師等行業，沒有在繼續經營中藥行.

屋頂上面有多個南瓜拱樑，節節高升有志氣.

南瓜造型則是有多子多孫的意思.

門戶一打開會看到翠玉白菜，帶有冰清玉潔之意.

左邊門片的花紋造型，像是柿子蒂頭，事事如意的寓意.

右邊門片是錢幣造型，代表財源滾滾.

整個大門的門扇都能打開.

左右二邊門片是可以整個拆下來.

是主要以前婚禮有八人抬轎，全部打開，可讓大轎進入大廳.

在建築外觀二側以前還有燕尾角，後來颱風天被破壞了.

以前是狀元的家，代表揚眉吐氣.

二層樓挑高建築，從外可以看到是有個小閣樓.

後來阮家才在後院蓋了三合院.

很多建築的細節值得細細品味.

以前的自轉車店.

後壁菁寮老街│崑賓伯無米樂

是最初讓後壁菁寮老街受到矚目的記錄片.

販賣冠軍米、糙米、白米，可以買來送給親朋好友.

後壁菁寮老街│茄芷工坊

以茄芷袋販售為主.

有零錢包、購物袋、便當袋、大背包等商品.

記得要來好好挖寶.

摸起來是有稜角的哦.

菁寮老街搭乘台南公車可以抵達.

後壁菁寮老街│步穀農創館

有室內戶外用餐座位區，賣著多款飲料.

室內購物區有美美造景，冷氣開放，還有洗手間.

戶外有造景可以拍照和休息.

大家都會在這大米木盆前拍張打卡照.

現場販售產品以米製品為主.

很多農會生產的食品，每區佈置的很美.

看起來都很有特色，很想購買.

後壁菁寮老街│菁寮因仔

賣著多種口味的米餅和米香.

價格很親民，米餅很脆有適當的厚度，不會很甜.

現場人真的很多，試吃也給得很大方.

多個口味試吃小袋，送禮給親友們，吃起來也很涮嘴.

後壁菁寮老街│茗匠製麵工坊

是賣意麵，主要外銷國外，有禮盒裝很精緻.

我們還去離店不遠的曬麵場.

是用太陽熱度來曬麵和人工翻麵.

都要看天氣來工作.

年輕一代的來翻麵給我們看！

我們就和很壯觀的麵場合影打卡吧！

後壁菁寮老街│呷卵

逛完老街後，走回呷卵餐廳，準備午餐，吃花布包懷舊便當.

空間很舒服，有冷氣開放，還有賣飲料.

餐點有飲品、小點、碗公飯.

花布包懷舊灶咖便當（需預約）

１６０元／內用／餐盒與布需回收.

３９９元／外帶／餐盒與布可帶走／附糧票１張（價值２０元）.

現場也有供應咖啡、飲品(９０元起)、碗公飯(１３０元起)及小點心哦！

【呷卵.灶咖】

時間：10：30～17：00

電話：（06）662-1210

公休：星期三

店址：台南市後壁區菁寮里173號

花布包懷舊灶咖便當

餐盒內的菜色還滿多樣化.

有爌肉和香腸，半顆水煮蛋.

當日現炒配菜，吃起來營養又均衡.

後壁限定啤酒

現場有賣後壁限定啤酒款.

啤酒放入茄芷袋提著走很有質感.

手工紅豆紅龜粿

來做手工紅豆紅龜粿，全組一起合力揉成麵團，均分麵團，一個個包入紅豆餡，放上模具壓平倒出，可愛的紅龜粿就完成.

還用投影片向大家介紹紅龜粿的原料製成及場合使用.

我們派出最有力的團員.

幫我們從麵粉狀態.

依序放入開水、紅龍果汁.

均勻攪伴變成麵糰.

再用雙手把麵糰揉成適當的軟度.

就能分切麵團給團員們.

然後包入分量好的一顆紅豆餡.

再放上抹油的模具，避免黏在一起.

輕壓扁狀，就能倒扣桌上.

可愛的紅龜粿完成囉！

放上蒸籠蒸個半小時，紅通通的紅龜粿，看起來很有好運.

等待時，來做紅龜粿盒子.

把蒸好紅龜粿放入即可，提著走囉！

是不是很有傳統滋味.

柴燒劈柴

在等待蒸熟時間.

安排體驗劈茶.

這是一項累活工作，需要劈柴的角度.

柴爐要如何點火呢？

要放稻草舖成圓形.

再用火柴點火，真的要快.

火要放在稻草上，不然火一直點不起來.

石磨豆漿

一起用石磨以順時針方向，把黃豆磨成豆漿.

磨豆漿太難了啦！

有準備冰涼的豆漿.

讓大家盡情的喝到飽.

冰涼順口，很香濃.

後壁糧票

還記得參加活動的後壁糧票嗎？

後壁糧票可以合在一起使用.

我們把大家的糧票合在一起.

買了甘蔗青茶和楓糖雞蛋糕.

友來台南後壁菁寮老街.

推薦提前預約「後壁發摟米 冒險Follow Me！」.

來場不一樣的農場新體驗.

台南吃什麼？小吃、餐廳！

⭕台南炸雞【巷口炸雞 永康大灣店】比臉大的甘梅雞排超夠味.人氣必點醬蒜炸雞

⭕台南冰品【西門吹雪】木質清幽空間氛圍.雪花冰刨冰拉麵熱壓吐司.正餐輕食大滿足

⭕台南燒烤【請上桌－國際港灣 】海鮮蒸籠熱炒超澎派！自動旋轉燒烤輕鬆聊天

⭕台南外燴【村委燴】客製化特色串燒美食.有調酒師現場調酒秀創意美酒

⭕台南小吃【歐家蚵仔煎】安平天后宮前舒適空間菜色豐富.蚵仔煎/虱目魚湯/蝦捲蚵捲大推薦

⭕台南餐酒【杏花村】巷弄中式老屋氛圍酒吧.復古風竹盤烤物好好吃.盤器花飾精緻超美

⭕台南甜點【白面酥生 法式千層脆片】薄脆餅香的千層法夾超美藝術甜點.鬆脆茶香的法式千層脆片

⭕台南伴手禮【南房狀元】台南４００百虱大吉限定好禮！結合開隆宮Ｑ版娘娘特色蛋捲超有趣

⭕台南牛肉麵【國華美食魷魚羹】國華街傳統小吃美食.牛肉麵＄９０大塊有厚度

⭕台南伴手禮【韓金婆婆日式手工豆腐酪】季節限定夏日豪華版芒果樂園雪花冰！







