🍔整體覺得可以跳過～新加坡的比較好吃🥹

店家資訊

🙌 Eggslut Hong Kong

🔸27-47, Shop 2 on G/F & Shop F-1 on 1/F, Fashion Walk 11-19 Great George Street, & Paterson St, Causeway Bay, 香港

🔸10:00-21:00(一-四).8:00-21:00(五-日)

🔸Google評論分數3.9顆星(234評論)

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之前在新加坡吃過Eggslut來香港也吃吃看！價錢以香港物價來說中規中矩不過吃起來很普通🤣

Bacon, Egg&Cheese 78HKD($322)｜Truffle Hashbrown 33HKD($136)

🔸不收服務費

🔸尤其是松露薯餅只能說完完全全跟松露沒有關聯～～就是比早餐店會吃到的薯餅好吃一點的原味薯餅🥺可以跳過～

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