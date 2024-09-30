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香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食

2024-09-30 17:40:10 neru.foodie 人氣：61
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：1066篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 香港

香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食

🍔整體覺得可以跳過～新加坡的比較好吃🥹

香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌Eggslut Hong Kong 
🔸27-47, Shop 2 on G/F & Shop F-1 on 1/F, Fashion Walk 11-19 Great George Street, & Paterson St, Causeway Bay, 香港
🔸10:00-21:00(一-四).8:00-21:00(五-日)
🔸Google評論分數3.9顆星(234評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食

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之前在新加坡吃過Eggslut來香港也吃吃看！價錢以香港物價來說中規中矩不過吃起來很普通🤣

 

香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食

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Bacon, Egg&Cheese 78HKD($322)｜Truffle Hashbrown 33HKD($136)
🔸不收服務費

🔸尤其是松露薯餅只能說完完全全跟松露沒有關聯～～就是比早餐店會吃到的薯餅好吃一點的原味薯餅🥺可以跳過～

 

香港Eggslut Hong Kong｜香港旅遊景點分享 @neru.foodie / 丸の良食

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