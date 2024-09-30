吃心絕對 2024 年 8 月 24 日 在〈咖丘咖啡 – 享受一杯手作咖啡的美好時光 | 寵物友善還有可愛店狗〉中留言功能已關閉

關於咖丘咖啡的兩三事

位於高雄岡山區的咖啡廳，提供多種咖啡飲品和輕食選擇，就在岡山車站附近，整個環境很chill，還有六歲的店狗cooper坐檯。

咖丘咖啡位置與店內外環境



▲▼店家鄰近捷運南岡山站，走路只要4分鐘。老闆本身好像學設計的，後來轉職為咖啡師。

座位區

店內座位有吧台座x3

雙人座兩組

四人沙發座兩組

還有很多觀葉植物

多肉植物



▲沙發區



▲吧台區。



▲燈飾。



▲二、三人座位區

店植

火龍果



▲沒錯，就是我們在吃的那種火龍果。

銀龍

龜背芋

心葉蔓綠絨

圓葉花燭

店狗



▲▼店狗六歲叫cooper，男生，還在適應每天上班的日子。

咖丘咖啡菜單

注意事項

咖啡、鮮奶、無咖啡因

手沖 & 甜點

咖丘咖啡餐點介紹

✅ 檸檬美式 💰130

今天點的檸檬咖啡很優秀

喝起來微甜

咖啡不苦澀

與檸檬的酸度調配恰到好處

還有檸檬精油的香氣

現在是檸檬盛產季節

多C多健康

✅ 焦糖布丁 💰120

布丁口感滑嫩

會有兩種口感

不是綿綿的那種

濃郁的焦糖風味

整體不會很甜

帶有香草籽微微的香氣

咖丘咖啡營業資訊

🏠 岡山區維新東街27號

⌚ ️10:30–19:00

☎️ 0968-179-919

🚇 捷運岡山車站2號出口 走路4分鐘

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