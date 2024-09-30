吃心絕對 2024 年 8 月 24 日 在〈咖丘咖啡 – 享受一杯手作咖啡的美好時光 | 寵物友善還有可愛店狗〉中留言功能已關閉
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關於咖丘咖啡的兩三事
位於高雄岡山區的咖啡廳，提供多種咖啡飲品和輕食選擇，就在岡山車站附近，整個環境很chill，還有六歲的店狗cooper坐檯。
咖丘咖啡位置與店內外環境
▲▼店家鄰近捷運南岡山站，走路只要4分鐘。老闆本身好像學設計的，後來轉職為咖啡師。
座位區
店內座位有吧台座x3
雙人座兩組
四人沙發座兩組
還有很多觀葉植物
多肉植物
▲沙發區
▲吧台區。
▲燈飾。
▲二、三人座位區
店植
火龍果
▲沒錯，就是我們在吃的那種火龍果。
銀龍
龜背芋
心葉蔓綠絨
圓葉花燭
店狗
▲▼店狗六歲叫cooper，男生，還在適應每天上班的日子。
咖丘咖啡菜單
注意事項
咖啡、鮮奶、無咖啡因
手沖 & 甜點
咖丘咖啡餐點介紹
✅ 檸檬美式 💰130
今天點的檸檬咖啡很優秀
喝起來微甜
咖啡不苦澀
與檸檬的酸度調配恰到好處
還有檸檬精油的香氣
現在是檸檬盛產季節
多C多健康
✅ 焦糖布丁 💰120
布丁口感滑嫩
會有兩種口感
不是綿綿的那種
濃郁的焦糖風味
整體不會很甜
帶有香草籽微微的香氣
咖丘咖啡營業資訊
- 🏠 岡山區維新東街27號
- ⌚ ️10:30–19:00
- ☎️ 0968-179-919
- 🚇 捷運岡山車站2號出口 走路4分鐘
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