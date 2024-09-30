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高雄市岡山區咖丘咖啡 – 享受一杯手作咖啡的美好時光 | 寵物友善還有可愛店狗

2024-09-30 17:45:04 高雄旅遊王 人氣：104
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：355篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 岡山區

造訪商家：

咖丘咖啡Coffee Chill
place高雄市岡山區維新東街27號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2024 年 8 月 24 日 在〈咖丘咖啡 – 享受一杯手作咖啡的美好時光 | 寵物友善還有可愛店狗〉中留言功能已關閉

關於咖丘咖啡的兩三事

位於高雄岡山區的咖啡廳，提供多種咖啡飲品和輕食選擇，就在岡山車站附近，整個環境很chill，還有六歲的店狗cooper坐檯。

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咖丘咖啡位置與店內外環境

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▲▼店家鄰近捷運南岡山站，走路只要4分鐘。老闆本身好像學設計的，後來轉職為咖啡師。

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座位區

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店內座位有吧台座x3
雙人座兩組
四人沙發座兩組
還有很多觀葉植物
多肉植物

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▲沙發區

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▲吧台區。

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▲燈飾。

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▲二、三人座位區

店植

火龍果

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▲沒錯，就是我們在吃的那種火龍果。

銀龍

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龜背芋

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心葉蔓綠絨

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圓葉花燭

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店狗

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▲▼店狗六歲叫cooper，男生，還在適應每天上班的日子。

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咖丘咖啡菜單

注意事項

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咖啡、鮮奶、無咖啡因

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手沖 & 甜點

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咖丘咖啡餐點介紹

 

✅ 檸檬美式 💰130

今天點的檸檬咖啡很優秀
喝起來微甜
咖啡不苦澀
與檸檬的酸度調配恰到好處
還有檸檬精油的香氣
現在是檸檬盛產季節
多C多健康

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✅ 焦糖布丁 💰120

布丁口感滑嫩
會有兩種口感
不是綿綿的那種
濃郁的焦糖風味
整體不會很甜
帶有香草籽微微的香氣

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咖丘咖啡營業資訊


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