分享一間近期在台中吃到好吃的小籠湯包店，8月初才剛開幕的籠湯籠吸小籠湯包！

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籠湯籠吸手作湯包 位置

小籠湯包的位置在天津路二段，攤子在騎樓下，但有室內的座位區，整體來說內用蠻舒適的。

當天帶著小寶貝一起陪我們吃早餐。

他似乎很愛看老闆包小籠湯包，後來直接站在椅子上看…

籠湯籠吸手作湯包 室內環境

室內的環境座位不多不少，但小籠湯包這種早餐，翻桌率很快，當天用餐在室內吃很舒適又有電風扇吹。

籠湯籠吸手作湯包 菜單

菜單就直接在小攤子上面，很清楚。賣的是小籠湯包和飲品，飲品的選擇也不少，有豆漿、紅茶、奶茶、咖啡！小籠湯包店還有咖啡的選項實在少見！湯包的顆數有5、7、9顆不同，價位從50~80元。

室內靠近門口處有調味料與餐具，調味料的部分只有白醋與黑醋，想加辣椒或者薑絲可以到小攤子前方，請老闆幫你加。

籠湯籠吸手作湯包 打卡活動

可能是剛開幕沒多久，店家有打卡活動，可以送飲品喔！

籠湯籠吸手作湯包 手工現包

小店就三個人，主要是兩位女生在後方包湯包，還有一位在前方收銀、夾湯包。短髮帥氣的女生是老闆喔！

看她包湯包的速度很快，合作無間沒幾下就包好一籠。

白胖胖的湯包剛蒸好，十分誘人啊！

湯包9顆 80元

看想吃幾顆湯包，都能決定，9顆湯包擠在盤子裡面超誘人。加辣的話，老闆會在湯包旁放上一點點辣椒，想多加可以再跟老闆要！辣椒挺香的呢。

湯包7顆 65元

沒有加辣的小籠湯包，單純就是在上頭放上薑絲。

瞧瞧這湯包下墜的樣子，可以想像沈甸甸的湯汁在裡頭的模樣。

先咬一小口，瞧！是不是多汁。

我這個人喜歡湯包的湯汁一定要破在我的嘴巴裡，就跟半熟蛋黃也一定只能在我嘴裡爆才可以，這種偏執實在無法改變啊哈哈，因為流到碗裡太浪費了啊！

他們的湯包大小SIZE剛剛好，一口就能塞嘴巴，而且湯汁很多調味上也很不錯，手工現擀的皮不用我多說，就是薄透的皮很誘人。肉的方面，吃起來口感屬於比較細緻的，搭配一些蔥花提味，我覺得還不錯。

飲品方面，我們當天選了豆漿、奶茶、咖啡，都不錯！吃小籠包配上一杯飲品很剛好。我還注意到，店家用的不鏽鋼盤竟然有刻上自己的LOGO，很用心欸。

這間籠湯籠吸小籠湯包剛開幕沒多久，但我覺得口味上不錯，用餐環境也不錯，值得一來！老闆說她之前一開始是在高雄起家，後來到彰化，現在到台中，難怪包小籠湯包的速度如此快！祝福生意興隆可以一直營業下去啦！順便拍一下今日的小陪吃員。

店名：籠湯籠吸手作湯包

地址：台中市北區天津路二段138之7號

電話：0958-196172

營業時間：06:00-13:00

公休日：不一定請看粉專

IG： @loongtimenosee.o

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