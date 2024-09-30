新港裕森咖啡｜隱藏在田中央的咖啡館，手沖單品咖啡、提拉米蘇甜點好吃！

算半個嘉義人的我，假日有空就會在嘉義縣玩起來，偶爾到布袋港、嘉義市、新港、北港，阿里山則是要計劃好久好久呀！這回從新港奉天宮出發，沿著縣道164，跟著Google導航進入農村裡，疑？這裡居然有隱藏在田中央的咖啡館，新港裕森咖啡，沒有掛布條還以為走錯，沒事的！布條上寫著新港裕森咖啡，這裏是喝咖啡、咖啡自家烘焙的地方還有甜點，是個想休憩片刻的好地方～走走走跟著一起來～

新港裕森咖啡在哪？

嘉義咖啡推薦裕森咖啡位在嘉義縣新港鄉新民路254號之50號，很隱密的田中央，需要導航才能抵達目的地呦！

我們躡手躡腳地往二樓移動，推開門有好幾組客人在這裡喝咖啡，迎面而來的是香噴噴的咖啡香。

這搖滾區覺中好好的拍，超廣視角的玻璃將整個稻田、農村景象映入眼簾，環繞著綠意盎然的感覺～

烘豆設備，老闆的豆子是自己烘的，如果喜歡也可以直購回去。

看過去又是一處悠閒的風景，坐在窗邊也是個很棒的選擇。

這區域很多人喜愛，微微的一扇窗，喝著溫暖的咖啡，完全讓你捨不得將手上的咖啡喝完離開～

如果你喜歡聊天可以坐在吧檯區跟老闆聊聊天，但這區域很迅速地坐滿～

Kiwi很喜愛進到咖啡館，隨意挑起豆子就這樣看著老闆手沖咖啡，那一陣陣香氣瀰漫四周，幸福。

Kiwi好像不管去哪家店幾乎喝的都是黑咖啡，很少喝到花式咖啡～

拿鐵

提拉米蘇

提拉米蘇好吃，手指餅乾再加上每日精選espresso shot、咖啡酒、可可粉，一口接著一口很難停手。

喝咖啡是種心靈上的沈澱，偶爾想要休憩就會找一家咖啡館窩著的Kiwi，手裡真的有好多咖啡館，想聊天或想要滑手機都很開心的啦！新港奉天宮、嘉義新港香藝文化園區、這家嘉義新港陳氏蒸餃好吃、嘉義新景點新港培桂堂星巴克都是個很棒的選擇，新港裕森咖啡，這裏是喝咖啡、咖啡自家烘焙的地方還有甜點，是個想休憩片刻的好地方～走走走跟著一起來～

新港裕森咖啡

住址：嘉義縣新港鄉新民路254號之50號

電話：0910 888 069

營業時間：13:00–19:00週二三休