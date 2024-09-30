今天要來跟大家分享一家讓我驚為天人的新竹海鮮火鍋店「餖煣海鮮鍋物」！

最近帶老婆來趟新竹輕旅行，結果意外發現這家新開幕的火鍋店，有我最愛吃的活體龍蝦火鍋，而且價格不算太貴，讓我眼睛都亮了起來！

二話不說，馬上訂位來去嚐鮮！

餖煣海鮮鍋物在哪裡？停車資訊看這裡！

說到「餖煣海鮮鍋物」的位置，其實就在新竹市區的東區勝利路24&26號 2號，這裡是新竹東區美食一級戰區，交通也相當方便。

附近停車場也不少，不過假日人潮洶湧，停車位一位難求也是常有的事。

建議大家可以提早一點來卡位，然後事先訂位就不用擔心啦！

「餖煣海鮮鍋物」這邊，根本就是新竹護城河美食大樓一樓是「揪㵑燒肉定食」，二樓就是我們的目標「餖煣海鮮鍋物」，三樓則是燒肉吃到飽「揪好客」！一次滿足三種願望，下次可以揪朋友來個美食馬拉松！

餖煣海鮮鍋物用餐環境：寬敞舒適、醬料豐富！

一踏進「餖煣海鮮鍋物」，寬敞舒適的用餐環境立刻讓我鬆了一口氣，完全沒有擁擠的感覺。

裝潢風格簡約時尚，拍照怎麼拍都美，讓人可以很放鬆地享受美食。

醬料區更是讓我驚艷，種類豐富，各式醬料一字排開，應有盡有，還有提供生食級雞蛋，可以自己DIY醬料，太讚啦！

飲料區也毫不遜色，除了常見的飲料機，還有各式罐裝飲料。

其中我最推薦他們家的「無熱量水蜜桃烏龍茶氣泡飲」，清爽解膩，水蜜桃香氣在口中繚繞，幸福感爆棚！

餖煣海鮮鍋物

餖煣海鮮鍋物菜單大公開：CP值爆表的海陸雙人饗宴！

「餖煣海鮮鍋物」的菜單選擇非常多元，有單點的肉品、蔬菜和海鮮，也有雙人、四人套餐可以選擇。想吃海鮮？單人最低只要528起～

這次我跟老婆大人點的是「海陸雙人饗宴」，份量十足，價格也很親民，CP值超級高！

最菜單及訂位請點我（菜單會依照季節性做調整）

餖煣海鮮鍋物餐點介紹：每一道都新鮮美味，好吃到停不下來！

開胃小菜：酸甜開胃，開啟味蕾的序曲

上菜前，店家先送上幾碟小菜，包含泡菜、醃蘿蔔等，酸酸甜甜的滋味非常開胃，瞬間喚醒我沉睡的味蕾，準備迎接接下來的美食轟炸！

湯底推薦：招牌密製湯頭、叻沙湯頭，各有特色！

「餖煣海鮮鍋物」的湯底選擇也是一大亮點，總共有五種口味：招牌密製湯頭、麻辣湯頭、叻沙湯頭、日本昆布湯、香濃牛奶。

店員推薦我們招牌和叻沙湯頭試試看！

招牌密製湯頭使用大量蔬果和老母雞大骨熬製而成，喝起來清爽甘甜，非常適合煮蔬菜和海鮮，更能襯托出食材的鮮美原味。

叻沙湯頭則是椰奶香氣濃郁，帶點微微辣度，非常夠味，煮肉片或海鮮都很適合，每一口都充滿南洋風情！

蔬菜盤：新鮮豐富，營養滿分！

雙人份的蔬菜盤份量十足，各種新鮮蔬菜擺盤精美，就像一座小花園，視覺效果滿分！

而且種類豐富，高麗菜、小白菜、金針菇、玉米、南瓜、芋頭等等，應有盡有，能夠滿足一天的營養～

附餐選擇：白飯、烏龍麵，各有千秋！

附餐我們選了白飯和烏龍麵。白飯上面撒上黑芝麻，香氣十足，粒粒分明，搭配湯頭一起享用，超滿足！

烏龍麵則是已經煮熟，稍微燙一下就可以吃了，口感Q彈滑順，吸附湯汁後更是美味加倍！

肉品：美國牛五花、西班牙豬五花，肉質鮮嫩，入口即化！

肉品部分我們點了美國胸腹牛五花和西班牙五花豬。

美國牛五花油花分布均勻，肉質鮮嫩，輕輕一涮就熟了，入口即化，滿滿的油脂香氣在口中擴散，雖然主角是海鮮，但肉品也好好吃～

西班牙五花豬肉質Q彈，帶有淡淡的香草香氣，吸附叻沙湯頭的精華後，更是美味升級！

海鮮盤：活跳跳海鮮，視覺味覺雙重享受！

接下來就是重頭戲——海鮮盤登場啦！

一上桌，我們就被眼前的景象震懾住了！

餖煣必吃龍蝦活跳跳，店家還特地讓我們到一樓觀賞現撈過程，保證新鮮！

除了波士頓龍蝦，還有南非活鮑魚、生食級干貝、天使紅蝦、花枝、青衣魚、蛤蜊、小卷等等，每一樣海鮮都新鮮無比，彷彿剛從海裡撈上來一樣！

生食級干貝超大顆，鮮甜飽滿。天使紅蝦肉質鮮嫩彈牙，讓人吮指回味！

花枝Q彈脆口，鮮味十足！其他海鮮也表現出色，每一樣都讓我們讚不絕口呢～

而且店家很貼心，都已經處理好了，不用自己動手剝殼，輕鬆品嚐美味！

一大塊的龍蝦，吃起來超爽！！！

蛤蜊也肥美到不行。

飯後甜點：明治冰棒，為完美的一餐畫下句點

飽餐一頓後，當然少不了飯後甜點！「餖煣海鮮鍋物」提供「明治冰棒」，共有四種口味可以選擇。

我們選了草莓和巧酥餅乾口味，酸酸甜甜的草莓冰棒，清爽解膩；而巧酥餅乾口味則是香濃可口，吃得到餅乾碎片，為這完美的一餐畫下完美的句點。

餖煣海鮮鍋物：新竹海鮮推薦首選，CP值爆表的海鮮盛宴！

這次來到「餖煣海鮮鍋物」用餐，真的是讓我們大飽口福！活體海鮮新鮮美味，肉品品質也很好，湯頭更是沒話說，加上舒適的用餐環境和親切的服務，讓我們留下非常美好的用餐體驗！

如果你正在尋找新竹海鮮推薦，或是想找新竹聚餐火鍋，那我想「餖煣海鮮鍋物」值得一吃！CP值超高，保證讓你吃得心滿意足！

餖煣海鮮鍋物 店家資訊

餖煣海鮮鍋物-shabu shabu 新竹店

評分： / 5

/ 5 地址：300台灣新竹市東區勝利路24&26號 2號( 地圖 )

電話：03 526 5629

營業時間

星期一: 12:00 – 22:00,

星期二: 12:00 – 22:00,

星期三: 12:00 – 22:00,

星期四: 12:00 – 22:00,

星期五: 12:00 – 22:00,

星期六: 12:00 – 22:00,

星期日: 12:00 – 22:00

星期一: 12:00 – 22:00, 星期二: 12:00 – 22:00, 星期三: 12:00 – 22:00, 星期四: 12:00 – 22:00, 星期五: 12:00 – 22:00, 星期六: 12:00 – 22:00, 星期日: 12:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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