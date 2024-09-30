↑夏天就是要吃這樣~色彩繽紛~五顏六色

蔬菜+無油舒肥鷄胸肉~再淋上酸甜的醬汁

讓人開胃的食指大動~

↑113年9月28日週六~小青和爸爸又開著噗噗外出囉

今天往南移動~來到苗栗公館的新景點

5月才開幕的碩玥民宿咖啡廳~開心早午餐~

↑碩玥咖啡廳~有讓人停車免煩惱的大大停車場

園區內還種植了多樣品種的仙人掌~

↑不看電子報介紹~一定以為它~只是間美美的咖啡館

原來住宿才是它的重點~

↑進入餐廳~就會被這隻大大的鯨魚壁畫給吸引

非常壯觀~

↑但想與之合影~並不簡單~服務員妹妹協助拍照

也僅能拍到一半的景~爸爸喬了半天~終於全入鏡~

↑餐廳內洋溢著安靜文青的氣息

桌位不算多~所以~若想來用餐~建議訂位較保險喔~

↑自助區~水杯~碗盤~刀叉~衛生紙~有需要都請自取~

↑入店須知~低消為1杯飲品~不含餐點

禁帶外食~客滿時用餐限時90分鐘~本店僅收現金

並提供line pay付款~無刷卡服務

↑菜單3大頁~有特別的兒童餐~點心炸物類~甜點類

↑飲品~咖啡~茶~無咖啡因系列的飲品~為不影響風味

甜度皆固定不做調整~冰塊可微調

↑餐點部分就是早午餐系列~披薩~很讚的是

有素食的食物~真的太友善了~也因應了蔬食的人群~

↑今日帳單留影~

↑左榛果拿鐵190元~右蜂蜜肉桂拿鐵190元

↑這回都點冰的~二杯看起來好像一樣

但喝起來口感就是不同~都是順口好喝的咖啡~

↑瑪格莉特披薩260元~薄脆餅皮~就是好薄好薄的那種

但吃起來不會覺得沒口感~搭上鹹香的起司及九層塔

還有那濃郁的蕃茄味~酥脆經典好吃~

↑ 酸爽金桔口水雞佐沙拉250元~舒肥的鷄胸肉

加上吸睛的各色蔬菜~再加上堅果類食材~淋上特製

客家金桔沙拉醬~還有點微辣~口感微妙~開胃爽口~

↑四樣食材~顏色鮮艷~令人心情大悅~

↑給我家爸爸一張特寫~在這美美的環境下

心情也是美麗的喔~

↑每週假日的趴趴走美食~

↑時間接近12點~訂位客人~陸續進場

想來~解鎖踩點口袋名單的不止小青一人喔~

↑用完餐出來~發現停車場旁~還有美美的藝術裝置

聽說到了夕陽西下~更是百萬夜景上升時

下回是否找個午茶時間~再來一回呢~

↑回程~北上二高~拍到這道弧型美麗~繽紛的彩虹~開心~

↑店家資訊

店名~碩玥咖啡廳 MODA & the MOON Cafe

地址~苗栗縣公館鄉仁安村9鄰仁安122之10號

電話：037-235367

營業時間~週一至週五 09:00-17:00

週六、日 09:00-20:00 週四公休