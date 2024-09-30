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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

2024-09-30 19:14:00 小青姐姐 人氣：129
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：264篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳
phone037-235367
place苗栗縣公館鄉仁安村9鄰仁安122之10號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑夏天就是要吃這樣~色彩繽紛~五顏六色

    蔬菜+無油舒肥鷄胸肉~再淋上酸甜的醬汁

    讓人開胃的食指大動~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑113年9月28日週六~小青和爸爸又開著噗噗外出囉

    今天往南移動~來到苗栗公館的新景點

    5月才開幕的碩玥民宿咖啡廳~開心早午餐~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳    

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

   苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

  ↑碩玥咖啡廳~有讓人停車免煩惱的大大停車場

    園區內還種植了多樣品種的仙人掌~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑不看電子報介紹~一定以為它~只是間美美的咖啡館

    原來住宿才是它的重點~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑進入餐廳~就會被這隻大大的鯨魚壁畫給吸引

    非常壯觀~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

  ↑但想與之合影~並不簡單~服務員妹妹協助拍照

    也僅能拍到一半的景~爸爸喬了半天~終於全入鏡~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~  

   苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

  ↑餐廳內洋溢著安靜文青的氣息

    桌位不算多~所以~若想來用餐~建議訂位較保險喔~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑自助區~水杯~碗盤~刀叉~衛生紙~有需要都請自取~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳   

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

 ↑入店須知~低消為1杯飲品~不含餐點

   禁帶外食~客滿時用餐限時90分鐘~本店僅收現金

   並提供line pay付款~無刷卡服務

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑菜單3大頁~有特別的兒童餐~點心炸物類~甜點類

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑飲品~咖啡~茶~無咖啡因系列的飲品~為不影響風味

    甜度皆固定不做調整~冰塊可微調

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑餐點部分就是早午餐系列~披薩~很讚的是

    有素食的食物~真的太友善了~也因應了蔬食的人群~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑今日帳單留影~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑左榛果拿鐵190元~右蜂蜜肉桂拿鐵190元

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑這回都點冰的~二杯看起來好像一樣

    但喝起來口感就是不同~都是順口好喝的咖啡~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑瑪格莉特披薩260元~薄脆餅皮~就是好薄好薄的那種

    但吃起來不會覺得沒口感~搭上鹹香的起司及九層塔

    還有那濃郁的蕃茄味~酥脆經典好吃~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑ 酸爽金桔口水雞佐沙拉250元~舒肥的鷄胸肉

    加上吸睛的各色蔬菜~再加上堅果類食材~淋上特製

    客家金桔沙拉醬~還有點微辣~口感微妙~開胃爽口~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑四樣食材~顏色鮮艷~令人心情大悅~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑給我家爸爸一張特寫~在這美美的環境下

    心情也是美麗的喔~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑每週假日的趴趴走美食~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑時間接近12點~訂位客人~陸續進場

    想來~解鎖踩點口袋名單的不止小青一人喔~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

  ↑用完餐出來~發現停車場旁~還有美美的藝術裝置

    聽說到了夕陽西下~更是百萬夜景上升時

    下回是否找個午茶時間~再來一回呢~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

  ↑回程~北上二高~拍到這道弧型美麗~繽紛的彩虹~開心~苗栗公館MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

   苗栗公館碩玥咖啡民宿~

  ↑店家資訊

    店名~碩玥咖啡廳 MODA & the MOON Cafe 

    地址~苗栗縣公館鄉仁安村9鄰仁安122之10號

    電話：037-235367

    營業時間~週一至週五 09:00-17:00

               週六、日 09:00-20:00  週四公休   

文章標籤
MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳 MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳 鯨魚壁畫 酸爽金桔口水雞佐沙拉 苗栗公館
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