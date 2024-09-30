↑夏天就是要吃這樣~色彩繽紛~五顏六色
蔬菜+無油舒肥鷄胸肉~再淋上酸甜的醬汁
讓人開胃的食指大動~
↑113年9月28日週六~小青和爸爸又開著噗噗外出囉
今天往南移動~來到苗栗公館的新景點
5月才開幕的碩玥民宿咖啡廳~開心早午餐~
↑碩玥咖啡廳~有讓人停車免煩惱的大大停車場
園區內還種植了多樣品種的仙人掌~
↑不看電子報介紹~一定以為它~只是間美美的咖啡館
原來住宿才是它的重點~
↑進入餐廳~就會被這隻大大的鯨魚壁畫給吸引
非常壯觀~
↑但想與之合影~並不簡單~服務員妹妹協助拍照
也僅能拍到一半的景~爸爸喬了半天~終於全入鏡~
↑餐廳內洋溢著安靜文青的氣息
桌位不算多~所以~若想來用餐~建議訂位較保險喔~
↑自助區~水杯~碗盤~刀叉~衛生紙~有需要都請自取~
↑入店須知~低消為1杯飲品~不含餐點
禁帶外食~客滿時用餐限時90分鐘~本店僅收現金
並提供line pay付款~無刷卡服務
↑菜單3大頁~有特別的兒童餐~點心炸物類~甜點類
↑飲品~咖啡~茶~無咖啡因系列的飲品~為不影響風味
甜度皆固定不做調整~冰塊可微調
↑餐點部分就是早午餐系列~披薩~很讚的是
有素食的食物~真的太友善了~也因應了蔬食的人群~
↑今日帳單留影~
↑左榛果拿鐵190元~右蜂蜜肉桂拿鐵190元
↑這回都點冰的~二杯看起來好像一樣
但喝起來口感就是不同~都是順口好喝的咖啡~
↑瑪格莉特披薩260元~薄脆餅皮~就是好薄好薄的那種
但吃起來不會覺得沒口感~搭上鹹香的起司及九層塔
還有那濃郁的蕃茄味~酥脆經典好吃~
↑ 酸爽金桔口水雞佐沙拉250元~舒肥的鷄胸肉
加上吸睛的各色蔬菜~再加上堅果類食材~淋上特製
客家金桔沙拉醬~還有點微辣~口感微妙~開胃爽口~
↑四樣食材~顏色鮮艷~令人心情大悅~
↑給我家爸爸一張特寫~在這美美的環境下
心情也是美麗的喔~
↑每週假日的趴趴走美食~
↑時間接近12點~訂位客人~陸續進場
想來~解鎖踩點口袋名單的不止小青一人喔~
↑用完餐出來~發現停車場旁~還有美美的藝術裝置
聽說到了夕陽西下~更是百萬夜景上升時
下回是否找個午茶時間~再來一回呢~
↑回程~北上二高~拍到這道弧型美麗~繽紛的彩虹~開心~
↑店家資訊
店名~碩玥咖啡廳 MODA & the MOON Cafe
地址~苗栗縣公館鄉仁安村9鄰仁安122之10號
電話：037-235367
營業時間~週一至週五 09:00-17:00
週六、日 09:00-20:00 週四公休