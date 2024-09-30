中壢新開超大場火鍋吃到飽！來自台南知名牛肉火鍋新品牌小牧鍋minimoo，北部唯一分店在中原柏昶新世界，小牧鍋minimoo主打熟成牛肉，澳和肋眼牛肉加自助區吃到飽不用600元，點自助吧吃到飽，140公分以上只要298元、120公分以下免費，自助區有30多種蔬菜火鍋料、大苑子芒果冰沙、Hershey’s巧克力冰沙、莫凡彼現泡咖啡、15種冰淇淋霜淇淋…等通通吃到飽～

小牧鍋minimoo-桃園中壢店 在哪？

小牧鍋(中壢店)在中壢區中山東路一段上，之前中原新天地泳池位置，現在已改成柏昶新世界，附設大型停車場，後方是大潤發停車場，距離中壢火車站約4分鐘、中原夜市約2分鐘車程，可以吃飽繼續去走走～

地址：桃園市中壢區中山東路一段330號

聯絡電話：03-4650026

營業時間：11:00~03:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：有10%

停車場：附設收費停車場

搭乘大眾交通客運也方便！客運站牌就在旁邊！新開熊嗨星樂園夾娃娃機也在這～

柏昶新世界目前停車場還在整理！超幸運來的時候免費停車～（停車資訊依現場為主）

北部唯一小牧鍋

這間白色小清新門面，外面有可愛草泥馬就是囉～

小牧鍋minimoo是台南知名牛肉火鍋新品牌，加上本身就是做熟成牛肉起家！對牛肉品質有一定要求，不同部位油花呈現不同口感，有什麼問題都可以詢問服務人員，這裡的服務生都好客氣～

剛開幕推出好多活動！有打卡、當日壽星、當月壽星…等，針對夜貓還有宵夜活動，內用第三人半價或第四人免費，等於四個人來吃只要付三個人的錢～

門面看起來不大也低調！

走進去卻讓人眼睛為之一亮！

2024中壢最大場鍋物

好久沒看到中壢有那麼大場的鍋物店！用餐環境挑高、採光明亮、寬敞舒適！小清新風結合木質元素，在柔和燈光照映下溫馨又舒適，即使客滿也不用擔心擠，每張桌都有一定距離，每人能使用的空間很大～

每個座位皆有包包放置！包包不用背身上、擠椅背，吃飯就是要輕鬆，卸下一身疲憊開吃啦～

小牧鍋 菜單

每人內用需點一份套餐或自助吧吃到飽！身高140公分以上298元、身高121〜139公分198元，120公分以下兒童免費耶！有8種湯頭可選擇，黃金蔬果、辣子牛骨、普洱牛骨湯都是招牌，麻辣湯加牛奶湯調和的川味麻奶感覺也不錯～

單點不可折抵自助吧費用

消費收10%清潔費

用餐限制100分鐘

食材依季節更換調整

內用與自助吧不提供打包外帶服務

來小牧鍋10個人有8個人會點牛肉！畢竟這主打熟成牛肉，來這不點牛肉怎麼行，牛肉有極上霜降、澳和肋眼、澳和小菲力、板腱牛肉、牛肋條肉、黑安格斯胸腹肉，不想吃牛也有台灣梅花豬、松阪豬、西班牙伊比利豬、紐西蘭羊肩包、元氣去骨雞腿肉、櫻桃鴨腿、海鮮拼盤..等～

菜單上還有好幾樣推薦～48元麻辣鴨血、廣島巨型牡蠣2顆才88元，彈牙牛肉丸3顆58元～

套餐肉肉如果吃不夠！直接單點也挺划算，去骨雞腿肉128元、安格斯胸腹肉148元，我個人覺得238元澳和肋眼、208元澳和小菲力很可以～

自助區一整排菜色一目瞭然！夠寬敞不用怕擠～

自助菜盤飲料冰吃到飽

以這價位來講自助區很不錯！光是時蔬菇類、火鍋料與麵食就超過30種，自助檯面整齊又乾淨，青菜有沒有新鮮一看就知道，有高麗菜、青江菜、絲瓜、南瓜、木耳、牛番茄、小鳥蛋、豆皮、老油條…等，一旁就是醬料區～

自助區有關廟麵、意麵、科學麵、冬粉..等！還有滷肉飯吃到飽，滷肉汁有點黏嘴加上偏甜特別下飯～

自助區「鮮芋肉滑」必拿！豬肉漿加上芋頭丁，用冰淇淋勺做成小球貢丸～

第一輪就拿了兩大盤菜盤！自助區吃到飽就是爽！但切記不要浪費吃多少拿多少～

另一邊自助飲料區有茶飲、可樂機、氣泡飲、冰沙與莫凡彼咖啡！

竟然也有義豐冬瓜茶！大苑子芒果冰沙、Hershey’s巧克力冰沙都好好喝，多喝幾杯就划算～

飯後甜點有泰國明果冰淇淋、Niseko冰淇淋與哈密光霜淇淋，光是冰淇淋就有15種口味～

用餐空間夠寬敞！機器人來回穿梭送餐很順暢～

每樣肉品都有清楚標示品項！

靜置過熟成牛肉！讓牛肉的風味更上一層樓！長型肉盤灑上蔥花裝飾，好有儀式感～

黃金蔬果湯

黃金蔬果湯有大蒜成份屬於五辛素！湯底色澤金黃又透亮，喝起來微微甘甜，加入大量菜盤火鍋料與涮肉，湯底融合食材鮮味越煮越好喝，喜歡清爽無負擔就點蔬果湯～

普洱牛骨湯

這鍋普洱牛骨湯好狂！裡面有一整包真材實料茶包！稍微滾過普洱茶香就很濃烈，沒想到普洱茶也能煮成湯，喝起來就像濃郁版肉骨茶～

這是別間喝不到的味道，也很適合涮肉吃，涮過肉品不用過沾佐調味就夠味～

辣子牛骨湯底

這鍋辣子牛骨湯只要加39元！也是別家火鍋喝不到的口味！一入口先是蔬菜甘甜味，接著是魚辣子的微酸感，最後尾韻會浮出一股溫和辣勁，這湯底太有層次了，只能用清香醇香夠勁來形容～

覺得太辣還能加牛骨湯或蔬菜湯調口味～

麻辣鴨血滷入味！口感沒想像中滑嫩，滷汁口味偏重很下飯～

極上霜降、澳和肋眼、澳和小菲力、松阪豬、漁夫拼盤、麻辣鴨血、彈牙牛肉丸、廣島巨型牡蠣！整桌三人份很夠吃，加上自助區菜盤吃到飽、飲料喝到飽，可以大飽口福～

澳和小菲力

來自澳洲小菲力是不少牛肉愛好者指定肉品！小菲力沒什麼油花脂肪含量低，涮煮五分、七分熟最剛好，肉質軟嫩有濃郁牛肉味，我真的覺得這的湯口味夠重，涮肉都不用沾醬就夠味～

極上霜降

霜降牛肉油花分佈細緻！切成約0.3公分最剛好！放到鍋裡涮煮5～7秒差不多，涮太久會可惜這美美霜降牛，肉片夾起來還會邊滴湯肉汁，霜降肉好細嫩軟嫩，會忍不住一片接一片，普洱牛骨湯可中和霜降牛油膩感，除了好吃還是好吃～

澳和肋眼

澳洲肋眼油花像大理石紋！牛肋骨部位運動量較少，一入口很軟嫩越咀嚼越有口感，涮煮辣子牛骨湯，酸香結合辣韻形成獨特風味，這組合大推我覺得好吃，搭配蔬菜一起涮煮還能平衡油膩感～

松阪豬

愛吃豬就點松阪豬！肥瘦相間松阪豬有厚度！肉質緊實、口感Q彈有嚼勁，涮煮辣子牛骨湯，可以滿足想來點辛辣味，還能吃到松阪豬本身鮮味～

漁夫拼盤

吃鍋都會點份海鮮分著吃！漁夫拼盤有鯛魚、藍鑽蝦、生食干貝與蛤蠣，一起入鍋煮把海鮮吃進肚～

藍鑽蝦煮到蝦殼轉紅色即可！藍鑽蝦肉質緊實又Q彈，重點是一樣大隻沒啥縮水～

爆漿蛤蠣哈味十足好吃！生食級干貝吃得到大海鮮味，干貝別涮煮過頭，我的干貝被我煮過頭，本來Q彈鮮軟變成有點嚼勁～

菜盤搭配也要均衡！

深綠蔬菜、菇類與豆製品都來一點～

金黃色蛋餃外皮有點彈軟，肉餡也夠味，清脆蓮藕一連吃好幾片～

火鍋料含有澱粉湯會越煮越濃！雖然湯熱量很高！還是忍不住一直喝，這種湯底最適合加碗白飯煮成粥～

牛肉丸

牛肉丸好有牛肉鮮味！牛肉丸肉質很緊實， 吃起來Q彈帶點肉汁，煮越久咀嚼起來越扎實～

自助區隨你拿的鮮芋肉滑！滾個3分鐘差不多！豬肉漿比較散吃得到一粒粒綿密芋頭丁～

起司燒外皮好彈！牽絲起司奶香味好濃，真的超奶～

廣島巨型牡蠣 88元

太讓我驚訝了！兩顆廣島牡蠣才88元！已經幫忙去殼，可直接下鍋涮煮，牡蠣放到什麼湯底都適合～

牡蠣一口咬下去會爆漿，肉質肥嫩真的是海鮮極品，吃原味就好吃，以兩顆88元來講沒啥好挑惕了～

自助區有高湯可自取！撈除湯面浮沫，加湯稀釋還可換個口味～

真的吃太飽去隔壁夾娃娃機運動一下！

＊來自台南知名牛肉火鍋新品牌小牧鍋！自助區選擇多、湯頭有特色、服務好、食材新鮮！120公分以下免費吃到飽，廣島生蠔兩顆才88元，肉盤吃不夠單點也划算，雞腿肉128元、澳和小菲力208元，CP值真的挺高，宵夜時段來吃飯，四人同行還一人免費～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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