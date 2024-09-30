台中潮港城-太陽百匯，台中人氣吃到飽推薦。台中老字號Buffet就是這間潮港城太陽百匯，樓下就是魚市場海鮮直送超新鮮。除了經典中式料理、港點，最吸睛的鐵板料理、日本料理、各式海鮮料理都吃得到，加上各式異國料理、火鍋、冰品甜點超過上百道讓你吃到飽。以台中buffet千元內吃到飽來說CP值真的很高。

潮港城太陽百匯

地址:台中市南屯區環中路四段2號

電話:04-2386-3322

時間:平日11:30–13:40；17:30–20:40假日11:15–13:15、14:00–16:00、17:30–20:40

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潮港城太陽百匯位置、停車

台中潮港城國際美食館位在台中南屯，開車直接下南屯交流道或是下74號都可以抵達非常方便，裡面附設超大停車場，汽機車都能停。看到大型招牌潮港城那一棟就是了，太陽百匯就在二樓。

台中潮港城國際美食館創立至今已經三十幾年，算是台中buffet吃到飽的始祖，最大特色就是他們家樓下就是魚市場，所有海鮮直送，新鮮度看的見。隔壁就是漁人町日式市集，晚上還可以來逛逛吃美食。

台中潮港城國際美食館是中部地區最具規模的大型宴會館，30幾年已經累積百萬桌次以上辦桌經驗，各式婚宴、尾牙、大型聚會都有接洽，而太陽百匯也是他們附設的餐廳之一，在這邊可以嘗遍各國料理跟海鮮美食。

潮港城太陽百匯時段價位

潮港城太陽百匯目前平日中午時段$788/人，平日晚上$888/人，假日則是全時段$968/人，以上均額外收10%服務費，是台中少數不用1千元就能吃到的自助餐buffet。相較其他間有名氣的自助餐有價格上的優勢，菜色料理依然有水準。

65歲(含)以上賓客，依餐廳定價享8折優惠

7歲(含)以上至未滿13歲之兒童，依餐廳定價享5折優惠

4歲(含)以上至未滿7歲之兒童每位收費350元，免服務費

未滿4歲之幼兒免費

【以上優惠不與其他優惠同時適用，均需依餐廳規定正價收費10%服務費】

當月壽星本人享8折優惠(需加入潮港城LINE@會員)

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潮港城太陽百匯環境介紹

潮港城本身就是個大型宴會館，太陽百匯的裝潢整個也是走氣派路線，超大坪數座位區寬敞舒適，也預留充足的走道間距。最漂亮的是有一整片的落地窗帷幕，視野展望一級棒，採光也很好，我們這次就很幸運坐在了靠窗的位置，享受風景一邊吃著美食，這個用餐氛圍很喜歡。

強檔活動「四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦」價值$1500元

2024十月強檔活動來了~四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦(價值1500元)

優惠期間：113/10/01-11/30

活動規範：贈送的餐點僅限現場食用，不可外帶。

兌換時段：

(1)週一至五平日：直接向太陽百匯電話或網路預訂，帶位時獲得兌換券

(2)週六日午茶時段（14:00-16:00）：四種獲得管道如下

-食尚玩家APP直接領取（限量2000張）

-福瑞堂-云深茶館：消費滿500元送 1 張兌換券

-豬在瘋 豬腳專賣店（麗寶店）：消費滿500元送 1 張兌換券

-港港潮鍋：消費滿500元送 1 張兌換券

另外10-12月釜山海鮮季強勢登場！期間限定推出鐵板海鮮料理，各式經典韓流美食，像是韓式炸雞、年糕、部隊鍋、人蔘雞、豬五花、辣炒蟹、韓式小菜，菜色相當豐富，海鮮更是讓你吃到飽。

酒吧、飲料區

酒水區有超豐富的特調飲料、茶類，以及紅酒跟啤酒暢飲，我個人很喜歡他們的水果茶特調，酸甜果香融合在一起，清爽解膩又好喝。

(PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

酒水區後方有新鮮水果切盤，用的都是一些當季水果，等等吃飽再來享用

沙拉區

沙拉區不得不說配料非常豐富，可以看個人喜好自行搭配，搭配優格醬、凱薩醬都很好吃，還有多種起司乳酪可以加。

熟食區

潮興百宴大排檔，集結許多中式料理的精隨，這天吃到的鳳梨蝦仁炒飯最讓我印象深刻，口感粒粒分明，香氣十足。

韓式辣炒蟹

選用新鮮螃蟹，搭配韓式辣醬跟許多辛香料下去炒，整個入味道鮮甜的蟹肉裡，辣勁十足吃起來很過癮。

燒賣港點

港點區通常也是我常光顧的一區，港式料理有蒸餃、燒賣、叉燒包跟鳳爪..等等，份量少少又能吃到美味精緻的港點，適合嘗嘗鮮，肚子留點空間繼續吃其他美食。

冷台、生魚片、壽司

來到太陽百匯其中必吃的一站，就是生魚片跟日本料理，現場處理整尾鮭魚切片，師傅每一刀都相當俐落，讓人大飽眼福。

現場三、四種生魚片，搭配鳳螺、魚皮、粉肝等都是選用當日新鮮食材，光看那色澤跟亮度就知道很新鮮。

海鮮搭配五味醬真的非常開胃，魚肉吃起來鮮嫩也沒什麼腥味

大家必吃的鮭魚片每塊都是厚切沒在跟你客氣的，鮭魚色澤整個鮮豔，口感鮮甜帶點Q，沾點芥末醬油提味，吃過真的回不去了~

旁邊也有花壽司跟握壽司，有魚肉、蝦子、帆立貝，幾乎也是很快被掃蕩一空。

炸物區

炸物區也是用餐時段很多人排隊的一區，炸雞、炸年糕多款炸物，不管大小朋友都很愛阿~

照燒香菇、照燒鮭魚骨、紐奧良烤雞、焦糖葡萄柚，各種風味美食滿足你的味蕾。

日式炸蝦

炸物區必吃的日式炸蝦，大家排隊也都是衝著炸蝦來，炸蝦都是現炸，而且每個人都有限數量，大家也都耐心等候。酥酥脆脆的天婦羅外衣，包覆一整隻新鮮大蝦，咬下去卡茲作響，搭配天婦羅沾醬開胃解膩。

蒸物區

當日直送蒸時魚，現殺馬上蒸最新鮮，簡單的薑絲醬油調味，品嘗魚肉最原始的鮮甜味。

我光是自己就吃了2、3盤蒸魚，肉質鮮嫩有彈性，新鮮度沒話說。

海鮮區

來到太陽百匯就是要卯起來吃海鮮，經過大家桌上幾乎都是滿滿一大盤的蝦子螃蟹，吃起來就對了。

不管是蝦肉或蟹肉都還滿甜的，食材也是很新鮮，能吃個一兩盤也算是值回票價了。

部隊鍋

釜山海鮮季超狂部隊鍋，集結了各式海味、香腸、泡菜、豆腐、蔬菜、牛肉豬肉，搭配獨家韓式醬汁，整鍋都是滿滿配料超豐富，方便麵吸收的湯汁的精華，鹹香帶辣味，還有許多海鮮的鮮甜味都在這一鍋裏頭，沒想到當天一轉眼就被秒殺，太熱銷了。

人蔘雞

韓國人蔘雞用了整隻雞，加了人蔘、紅棗、枸杞等食材下去一起燉煮，雞肉非常的軟嫩好吃，乳白色湯頭口感也很濃郁，結合多種藥材喝起來很溫補，是我當天喝到喜歡的湯品之一。

韓式辣湯、牛肉湯

旁邊另有韓國辣湯，結合了白帶魚、豆腐、蘿蔔等配料，適合天氣冷冷地來一碗。另外還有牛肉湯是我個人頗推薦必喝的，新鮮牛肉直接現沖，鎖住牛肉鮮甜。

主廚用了大量蔬菜跟牛骨熬煮出的鮮甜湯頭，喝完還會回甘，現沖牛肉非常鮮嫩而且無腥味，多了薑絲跟蔥花點綴，喝完身體暖暖的很舒服。

精選小菜

經典韓國小菜，有黃豆芽、海帶、辣蘿蔔..等等，微辣又很涮嘴。

鐵板燒區

來到本日最吸睛的一站鐵板區，陳列出滿滿的海味，鐵板師傅準備大顯身手。

深海輪切魚

深海魚切成輪切片，整片魚肉相當厚實，煎的過程還散發淡淡魚油香，最後煎到外表脆脆的上色，裡面肉質依然細嫩，這個要趁熱吃最好吃唷。

扇貝

新鮮扇貝每顆都好飽滿，一樣都是煎到上色，扇貝肉質緊實有彈性，再搭配特調韓式佐醬相當開胃。

韓式煎五花肉

經典必吃的韓式豬五花真的必吃阿~可以拿點生菜包五花肉吃，五花肥瘦很均勻，而且肥肉部分煎到脆脆的吃起來特別有口感，不會那麼膩。

鐵板炒豬肉

先爆香辛香料，接著一大盤豬肉在鐵板上快速翻炒，加了青菜跟調味料，一道讓人食指大動的鐵板料理就完成了。我們也是趁著剛炒好馬上裝了一盤來吃，色香味十足，也很下飯。

海鮮煎餅

配料超級豐富的海鮮煎餅，裡面吃的到蝦仁、花枝、小干貝，外層酥酥脆脆，裡麵包夾著新鮮海味，就連小朋友也很喜歡~

檸檬泰國蝦

四人同行贈送的檸檬蝦真的好大一盤，裡面大概十幾隻真的爽爽吃，而且每隻個頭都不小。主廚用泰式醬汁下去調味，味道非常清爽，完全不用另外沾醬可以直接吃。

幾乎每隻都有滿滿的蝦膏，吃起來還挺鮮甜的，就算是大隻的蝦，肉質依然保持緊實彈牙的口感，趕緊揪朋友來太陽百匯吃起來。

現切牛肉

每次經過這塊牛肉都會忍不住看幾眼，現場直接片肉，粉嫩的色澤實在太誘人。點了一兩塊來吃，整塊牛肉已經滷到入味，口感非常軟嫩，旁邊還可搭配蘑菇醬、黑胡椒醬、鹽等等來調味，推薦這個必吃。

酥皮濃湯

超邪惡的酥皮濃湯必須來上一碗，減肥的事明天再說吧~相當濃郁的濃湯，順便品嘗泡在濃湯軟化的酥皮，真的很有飽足感。

玉米鬚茶

大啖美食後來杯韓國玉米鬚茶，聽說可以利尿排毒對身體滿不錯的，喝完整個身心都很放鬆。

義式冰淇淋、明治冰淇淋

這天看到有塔拉朵義式Gelato跟明治冰淇淋，都有不少人排隊，低脂低糖無負擔口味也好吃。

整體來說潮港城太陽百匯給我的印象挺不錯的，環境寬敞舒適，菜色豐富選擇多還能吃到直送海鮮，以台中地區不到1千元的buffet給到這樣也是很有誠意。來這邊我們也是專挑喜歡吃的去攻略，像是生魚片、炸蝦、海鮮類、牛肉都很值得吃。中場還有比利時巧克力一把抓的活動，真的是好吃又好玩，整個用餐氛圍很熱鬧，這間會是我推薦給朋友的口袋名單。

店家資訊

潮港城太陽百匯

地址:台中市南屯區環中路四段2號

電話:04-2386-3322

時間:平日11:30–13:40；17:30–20:40假日11:15–13:15、14:00–16:00、17:30–20:40

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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