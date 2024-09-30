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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市北區台中燒肉推薦-仙氣飄飄和牛寶箱，頂級肉品、免費和服美照一次滿足!慶生公司團體聚餐最佳選擇

台中市北區台中燒肉推薦-仙氣飄飄和牛寶箱，頂級肉品、免費和服美照一次滿足!慶生公司團體聚餐最佳選擇

2024-09-30 23:04:00 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：118
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窩客好文

利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：830篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

山鯨燒肉
phone04-22918833
place台中市北區漢口路四段70-1號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06530-2.jpg

台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 位置

山鯨燒肉漢口店位於漢口路和山西路的轉角處，
氣派的紅色裝潢相當的醒目，
門口大大的野豬頭像，
因江戶時代日本民間對於美味的野豬肉稱之為山鯨(山くじら)」，
也是漢口店主視覺的發想。

沿路有汽機車停車格，
也可以考慮中清路上的付費停車場。

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台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 店面空間

山鯨燒肉一樓門口提供奉茶，
讓候位等待的朋友們可以喝個茶，
休息片刻，
訂位、結帳與禮盒成列皆位於一樓，
用餐空間則需要前往二樓。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06489-2.jpg

沿著樓梯而上，
沿途花卉、楓葉點綴，
搭配上日式燈籠。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06003-2.jpg

花間小道走上二樓，
彷彿穿越時空，
紅燈籠搖曳搭配塌塌米座墊，
如置身江戶街頭。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06006-2.jpg

鳥居搭配櫻花朵朵，
櫻花樹下品嘗燒肉，
整個氛圍也太浪漫了。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06023-2.jpg

座位區以四人至六人桌為主，
這樣長桌的設計，
公司、團體聚餐也很方便。
台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06463-2.jpg

喜歡隱蔽性好一點的，
也有適合團體聚餐的包廂空間，
懸掛著鯉魚旗、大面的浮世繪場景，
來這一區拍照也別有一番風味。

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一整面的繪馬祈願牆，
也可以讓大家悄悄的把自己心掛上去喔!

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台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 免費和服體驗

來店用餐的朋友們，
都可以在餐後免費和服體驗喔!

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現場有男、女、兒童的各色浴衣可以免費租用拍照，
不會穿也沒關係，
都有現場人員協助。
也有木屐可以搭配拍照，
講究一點的朋友也可以自備足袋，
拍起來比較有整體感。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06033-2.jpg

髮飾、髮釵看起來都很精美，
還有紙扇、紙傘、武士刀、狐狸面具等道具配件。

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女性顧客會由女性店員協助著裝，
還會協助整理簡單的髮型，
並搭配髮飾。

台中燒肉推薦|山鯨燒肉漢口店-仙氣飄飄和牛寶箱，頂級肉品、免

用完餐就可以美美的在店內拍照囉!!

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換上浴衣寫著祈願繪馬，
是不是更有feel了!!

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06440-2.jpg

小娃很認真地把繪馬掛在牆上，
祈願....考試都考一百分 XDXDXD

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台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 菜單

山鯨燒肉的餐點主要二至三人的精緻套餐，
也提供單點，
在訂位網站下方就有兩家分店的線上菜單可以直接參考。
這一次我們吃的是「世界和牛雙人套餐」，
價格為$3380(加一成服務費)，
套餐品項部份可以加價升級，
餐點內容真的很豐富阿!!
山鯨燒肉線上訂位/菜單

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台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 餐點介紹

世界和牛雙人套餐整非常的氣派驚人!!
有日本和牛寶箱、滾切和牛精彩拼盤、荔枝醋冰沙、西班牙伊比利松阪豬、壺漬、甘物、沙拉、食事、湯品，
還有肉慾a餐或熟食b餐可以選擇。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06056-2.jpg

【沙拉】

沙拉的部分有四種選擇，
我們今天點的是極嫩豆腐惠美福絹羽二重沙拉。
第一次在沙拉上看到豆腐的搭配，
滑嫩的豆腐與新鮮的生菜，
佐上芝麻香味濃郁的惠美福絹羽二重胡麻醬，
整個開胃又好吃。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06175-2.jpg

【日本和牛寶箱】

 

第一道上桌的就是仙氣飄飄的日本和牛寶箱，
小孩第一眼看到就覺得很像電影裡裝滿寶藏的木箱，
整個超興奮的。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06185-2.jpg

在花卉與雲霧中，
四款精緻肉品登場。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06040-2.jpg

和牛寶箱中有三道日本A5和牛，
A5白老牛小排、A5頭刀肉、A5上蓋肉，
和一道澳洲和牛舌。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06216-2.jpg

澳洲和牛舌建議烤5-7分熟，
最能吃出其柔嫩的肉質；
三道A5和牛建議烤3-5分熟最顯美味。
台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06199-2.jpg
肉品可以直接下爐烤，
或是沾取醬汁後燒烤增添風味。
台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06205-2.jpg
澳洲和牛舌建議可以搭配鹽蔥，
其他和牛肉佐上鹽蔥也很美味，
將鮮嫩多汁的和牛與清香微辛的蔥花結合，
入口真的是大大的滿足感。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06053-2.jpg

【滾切和牛精彩拼盤】

跟小山一樣的A5牛塊燒，
搭配六種風味食材，
讓美味的燒肉蹦出更多新火花。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06315-2.jpg

A5牛塊燒可以搭配芝麻葉、金桔、黃瓜、山藥、南瓜和醋溜蘿蔔等六種食材，
可以試試看哪一種組合你最喜歡。

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我個人是很推薦芝麻葉、山藥和醋溜蘿蔔，
味道上和燒肉很搭，
還多了味覺上清新的感受。

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【西班牙伊比利松阪豬】

小寶箱上桌，
在煙霧中登場的是來自西班牙的伊比利豬。

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特選伊比利松阪豬油花分布均勻，
色澤相當的誘人。

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伊比利松阪豬肉質細緻、口感脆彈，
大約8分熟滋味會更好，
迷人的香氣在脆口的肉質中慢慢散發出來，
真的很難叫人不喜歡。

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【壺漬】

這一道壺漬雞松坂鳳梨是Q比最喜歡的一道，
雞松坂本身就有調味，
加上鳳梨的酸甜，
柔嫩中帶著點脆口的滋味，
這一道必須大推。

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【雞白湯獸魂鍋】

雞白湯獸魂鍋以雞白湯為基底，
鍋內還有滿滿現切肉品和多樣蔬菜、火鍋料等，
醇香濃郁的湯頭讓食材更顯鮮甜，
喝完還可以續湯喔!
一般燒肉店提供的雞湯暢飲，
山鯨則是提供雞白湯火鍋，
想喝湯、吃料都沒有問題。

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【職人板前握壽司六貫】

看到板前壽司，
還想說是不是要移動位置到料理檯前，
還是說握壽司成品直接上桌，
沒想到是壽司職人推著小車，
到桌邊直接現場製作!

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06154-2.jpg

桌邊直接炙燒，
那香氣實在是太誘人。

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06169-2.jpg

海膽和牛握壽司、鮭魚干貝握壽司和鮑魚握壽司美美的登場，
醋飯的比例小巧，
入口可以快速化開，
讓清新的酸味襯托著主食材的美味，
這多來兩盤我都沒問題。

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【3380熟食b】

熟食區的餐點都很經典，
一度讓我陷入選擇困難。
最後我們選了和牛吐司、酪梨蝦和松露蝦球。

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抹上奶油烤至兩面金黃的吐司，
加上一大塊炸和牛排，
酥香中包裹柔嫩和牛排，
吃起來真的是一大享受。
台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06075-2.jpg

沉穩黑金色系搭配的松露蝦球看起來相當的貴氣，
會有一點捨不得下手的感覺。

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外層酥脆，
一口咬下散發出濃郁的松露香，
蝦肉鮮甜的滋味隨後緊緊跟隨，
真的好吃的讓人驚豔!!

台中人氣日式燒肉山鯨燒肉DSC06171-2.jpg

開背加上焗烤的酪梨蝦，
熱騰騰上桌。
酪梨果肉帶來的滑順感與韻味，
和蝦肉起司的鮮香結合，
味道讓人印象深刻。

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【3380肉慾a-封號牛排 箱燻】

「世界和牛雙人套餐」的肉慾a餐是封號牛排箱燻，
提供的是美國極上自然牛，
也可以加$288升級為澳洲和牛板腱。

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大塊的澳洲和牛板腱除了經過熱火燒烤外，
還有加上箱燻處理，
真的很讓人期待。
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燒烤想要的熟度，
服務人員會將澳洲和牛板腱放置木箱中，
放上稻草燃燒，
以煙霧加上箱封的處理，
讓煙燻香氣附著於牛排上。

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一切都有專門的服務人員處理，
大家就靜靜欣賞這製作過程。

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分成小塊方便食用。

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澳洲和牛板腱大約燒烤至七分熟左右，
服務人員注意到我們隨行有小朋友，
所以特別加強一下熟度，
避免小朋友不喜歡七分熟的口感。
建議可以先單吃一下原味，
感受一下煙燻的香氣，
再搭配一旁的芥末、醬料，
整體的味覺更加豐富喔!

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【荔枝醋冰沙】

這麼豐盛的肉品海鮮，
真的會讓口腔中的味道越來越重，
這時候來杯荔枝醋冰沙清新一下口腔，
讓味覺重置，
更能好好品嘗後續上桌的美味。

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【甘物】

甜點的部分真的非常的有特色，
這綠色的冰棒可是五葉松加上森林蜜的風味，
本來以為味道會不會讓人難以接受，
沒想到意外的好吃阿!

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蘋果派搭配香草冰淇淋盤飾是肉桂粉撒出的山鯨字樣，
整體感很可愛。
這蘋果派著實讓我有驚豔到，
結構上很像花捲一樣層層疊疊的，
外皮薄酥，
內餡吃得到蘋果的香甜與果肉的口感，
我個人是蠻喜歡的。

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【飲料】

飲料可以選擇可樂、雪碧、檸檬紅茶或烏龍茶，
也可以任選飲品折抵$40。
當然也可以跟我們一樣選擇好喝又有顏質的飲料!

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左邊是百分百蘋果汁和紫蘭Mojito，
兩杯看起來都很像調酒，
但實際上都是無酒精飲料。

百分百蘋果汁裝飾著螺旋造型的蘋果片，
甜度剛剛好，
很適合點給小朋友喝。

紫色夢幻且透亮的紫蘭Mojito，
則是以蝶豆花、雪碧加上檸檬荔枝QQ，
清爽酸甜的氣泡飲，
好喝又解膩。
台中燒肉推薦|山鯨燒肉漢口店-仙氣飄飄和牛寶箱，頂級肉品、免
來台中北區最美燒肉店穿和服品和牛，
山鯨燒肉真的是和牛控、網美必訪的燒肉店，
浪漫氛圍適合情侶約會，
包廂空間多人聚餐很方便，
還有獨特的慶生活動，
以搖鈴的方式演奏生日快樂歌，
這可是漢口店獨有的生日秀，
想拍美照、吃和牛燒肉順道慶生，
山鯨燒肉漢口店趕快預約起來吧!!!

台中燒肉 山鯨燒肉漢口店 店家資訊

時間：11:30~15:30；17:30~23:00(假日下午持續營業)
電話：04-22918833
地址：台中市北區漢口路四段70-1號

西屯店
時間：11:30–01:00
電話：04-27063000
地址：台中市西屯區寶慶街67號
山鯨燒肉線上訂位/菜單
台中市場美食|位於黃昏市場中的美味米糕、油飯，搭配肉羹湯超對如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團台中市場美食|位於黃昏市場中的美味米糕、油飯，搭配肉羹湯超對

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