SOORI EGGS，台中早午餐推薦。台中好吃的酥皮蛋餅又多一間~近年頗夯的SOORI EGGS酥力蛋餅，在台中擁有不小的人氣。主打招牌酥皮蛋餅、吐司、漢堡、炸物等早餐，這裡居然還有賣大腸麵線。這次來到新開幕五權店，工業風裝潢質感又舒適，早上來份現做香噴噴的早餐，真是一大享受啊~

酥力蛋餅 五權店SOORI EGGS

地址:台中市北區五權路408號

電話:04-2206-7688

時間:平日07:00–13:30；六日07:00–14:00

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SOORI EGGS五權店在哪裡?

SOORI EGGS五權店近期新開幕，就在五權路上中國醫斜對面，剛好附近也有一中商圈，這樣又多了一個吃早餐的好地方。

SOORI EGGS算是近幾年很夯的酥皮蛋餅早餐品牌，可以客製選擇蛋餅酥脆程度，各類中西式早餐這裡都吃得到，價格不算貴，環境又舒適，好多年輕人都喜歡來這裡吃。

SOORI EGGS五權店環境介紹

店門外也有規劃候位區跟用餐區，店面是一個沉穩低調的配色，是我喜歡的風格。

約早上7~8點就已經不少人入內用餐，半開放式的廚房可以看到店員正在製作餐點。如果不趕時間推薦可以在這裡內用享受舒適的環境，另外也有提供外帶跟配合外送平台，不用出門也能吃的到。

旁邊餐櫃有擺放餐具、紙巾跟調味料可以自取使用

來到二樓用餐空間，是個精簡質感的工業風設計，每一個擺設都像藝術品

靠窗邊的座位，有透著柔光的白紗簾，營造出超美的氛圍感，在這裡享用早餐真的很不錯~

二樓空間更寬敞更舒適，很適合朋友或家庭一起來吃早餐。

SOORI EGGS五權店菜單價位

經典早餐系列有蛋餅、吐司、漢堡，口味選擇很多，想吃點飽足感推薦可以直接升級套餐，另外也有飲料、咖啡跟一些炸物小點心可以搭配。比較特別的是SOORI EGGS還有推出大腸麵線，傳承媽媽的手藝，是懷念的古早味麵線，傳統中式早餐這裡也吃的到。

早餐都是現點現做，需要製作時間耐心等候，內用則會發取餐叫號機，可以先回位子等叫號再去櫃台取餐

大腸麵線

麵線湯頭香濃，加了點烏醋更加提味，裡頭吃的到Q軟的大腸，裡面清洗得很乾淨，吃起來入味有嚼勁

花醬肉蛋吐司

花生醬+肉排跟煎蛋吐司，用料滿有誠意的，搭配花生醬口感更加濃郁，喜歡這種鹹甜交融的滋味

剁椒烤肉蛋餅 / 塔香烤肉蛋餅

老闆自創招牌口味剁椒烤肉，微辣的風味讓人吃一個胃口大開，跟烤肉還滿搭的。另外塔香則是九層塔配烤肉，給人一種不一樣的層次風味，蛋餅煎到外酥內軟，兩款我個人都覺得還不錯可以嘗試。

打拋豬炸餃子

打拋豬水餃餡料飽滿微辣很夠味，尤其用炸的整個外皮超脆，吃起來更有口感

翹翹薯

招牌翹翹薯，被這個特別的造型設計給吸引，口感還不錯，而且炸薯類的小朋友也都很喜歡

茶廠紅茶 / 拿鐵咖啡

店家選用高品質的紅茶，茶香十足自然甘甜而且不會苦澀。另外咖啡的品質也還不錯，點了一杯拿鐵，加入鮮乳喝起來味道更加的香醇濃厚。

用完餐準備離開，樓下已經將近坐滿了人潮，外頭也少外帶在等候，生意還滿不錯的。整體來說SOORI EGGS是個早餐不錯的選擇，餐點口味獨特，東西也不錯吃，加上環境很讓人放鬆，來中國醫這裡吃早餐推薦可以來這間試試看喔~

店家資訊

酥力蛋餅 五權店SOORI EGGS

地址:台中市北區五權路408號

電話:04-2206-7688

時間:平日07:00–13:30；六日07:00–14:00

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酥力蛋餅 向上店SOORI EGGS

地址:台中市南屯區向上南路一段157號

電話:04-2473-1156

時間:07:00–14:00

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酥力蛋餅 工學店SOORI EGGS

地址:台中市南區工學路2號

電話:0909-160-388

時間:06:30–13:30

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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