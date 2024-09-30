通霄廟口必吃美食通霄廟口饒油飯，主打古早味傳統油飯、炒麵，也有肉羹麵、湯類，簡單的中式早餐，只賣銅板價好吃又便宜。目前通霄廟口饒油飯已傳承到第三代經營，是通宵廟口這邊許多人推薦的在地美食。

通霄廟口饒油飯

地址:苗栗縣通霄鎮光復路13號

電話:0933-545-586

時間:06:00–10:00

來到通霄著名的媽祖廟對面，有許多在地人氣小吃，除了必吃廟口正對面通霄王煎包，位在旁邊的廟口饒油飯也是許多在地人推薦必吃的古早味小吃。

詳細文章 【苗栗美食】通霄王煎包｜通宵廟口對面人氣韭菜水煎包、蛋餅，1顆20元爆滿韭菜餡必吃！

通霄廟口饒油飯正好就在通霄王煎包旁邊，看到紅色招牌旁的巷子內，走進去就是了，位置相當隱密。

據說以前廟口市場店家都聚集在這條巷子裡，滿滿古早味的回憶

巷口進去就會看到通霄饒油飯的招牌，很復古的小店，充滿了歲月的痕跡

每天油飯都是限量供應，大概9點左右就差不多賣完了，要吃的可以早點來

店內有擺放幾張小桌可以在這邊內用吃早餐

主打油飯炒麵跟肉羹，另也有一些湯類可以選擇，價格不貴又能吃得很飽

他們家的招牌油飯真的很香，吃起來粒粒分明且不油膩，冷掉也好吃的那種，外帶一份當午餐也很方便。

店家資訊

通霄廟口饒油飯

地址:苗栗縣通霄鎮光復路13號

電話:0933-545-586

時間:06:00–10:00

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