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美美心港式飲茶│台中港點吃到飽，招牌片鴨必吃，60道燒賣港點、港式甜品自助吧吃到飽，捷運豐樂公園站 - 貪吃猴的幻想

2024-09-30 23:15:00 貪吃猴 人氣：996
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：720篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

美美心港式飲茶
phone04-36006000
place台中市南屯區文心南路99號
作者本次評價：
3.65
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
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美美心港式飲茶│台中港點吃到飽，招牌片鴨必吃，60道燒賣港點、港式甜品自助吧吃到飽，捷運豐樂公園站 - 貪吃猴的幻想

美美心港式飲茶台中港點吃到飽。位在台中捷運豐樂公園站附近的美美心港式飲茶，是女兒紅婚宴會館旗下餐廳。今年小幅度調漲，自助吧餐點也有升級還是相當不錯，其中招牌片鴨、蘿蔔糕、各式港點燒賣都還不錯吃，吃飽還可以享用港式甜品、茶類，品項相當豐富，算是平時小聚假日聚餐不錯的地方。

美美心港式飲茶
地址:台中市南屯區文心南路99號
電話:04-3600-6000
時間:午餐 11:00-12:30、13:00-14:30、晚餐 17:00-18:30、19:00-20:30
粉專:請點我
官網:請點我
線上訂位:請點我

PS.用餐時間90分鐘、收10%服務費

美美心港式飲茶在哪裡?

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美美心港式飲茶位在台中南屯區豐樂公園附近，可搭乘捷運到豐樂公園站，走路2分鐘就到超級方便

美美心港式飲茶環境介紹

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承襲女兒紅婚宴會館美美心港式飲茶大廳一樣走一個氣派宴會廳的風格

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平日晚餐用餐的客人也是不少，餐廳座席也是規劃類似婚宴會館的規格，整體來說滿寬敞舒適的

美美心港式飲茶價位

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價格方面2024年有小小調整，平日維持不變1人/628元+10%服務費，假日1人/698元+10%服務費，對於喜愛吃港點的朋友，這價位還是在可以接受範圍內。

美美心港式飲茶餐點介紹

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他們家燒臘系列像是油雞、燒鴨、牛腱都很熱銷，剛進門就幾乎快被秒殺，皮薄肉嫩油脂豐富，很值得吃一下。

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邪惡代表就是叉燒、酥皮、蜜汁系列了，每個都小小一份，很適合嘴饞又不想吃太多的朋友

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經典熱炒有主食跟菜類、海鮮可以選擇，品項來看基本都較普通一些，炒飯還挺香的

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甜湯、飲料區跟茶類提供給客人較多元的選擇，基本款果汁汽水都有，道地港式甜湯吃飽後可以來嚐嚐鮮

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調味佐醬就看個人喜好，偏好原味基本各式港式餐點都已經很夠味

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冷盤小菜類平衡一下油膩感

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少不了好吃的明治冰淇淋，每次吃飽都會來一碗

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飯後水果都是當季水果，不定期更換，另外還有好吃的脆梅，推推!

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美美心聯名推出黑嚕嚕的招牌港點，一系列黑色美食也是吸引不少人嘗鮮

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我個人最愛的冰火菠蘿油，酥酥外層搭配冰心奶油，冷熱交融極致酥化口感真的好吃

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歐吚西多士類似法式吐司的軟綿口感，搭配冰冰奶油也是相當邪惡

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蝦米晚糕也是很有特色，我第一次看到，配料跟蘿蔔糕差不多，口感微軟

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歐夜流沙包外表刷上金粉變的精緻許多，鹹甜金沙內餡口感，只有推車來時點的到喔

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各種燒賣港點都先來一輪，整桌滿滿的好澎派

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燒賣蝦餃吃起來皮薄餡多，有些皮較厚帶Q還可以接受，一籠都是2顆，兩個人吃剛剛好

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蝦子口感脆彈，會讓人忍不住一口接一口。燒賣肉餡飽滿，每一口都很紮實。

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招牌片鴨推薦必吃，油亮又脆脆的外皮，肉質細嫩多汁，餅皮包著小黃瓜一起吃平衡了油膩感，口感更有層次。

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港式腸粉幾乎是我必吃的品項，粉嫩Q滑的腸粉皮，包覆著鮮蝦、油條等配料，單純沾點醬油就很好吃。

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港式蘿蔔糕，外表煎到焦焦脆脆的，每一口都吃到白蘿蔔的香氣，加辣醬或醬油都很讚喔~

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今日湯品吃到的是胡椒豬肚湯，湯頭濃郁也很夠味，吃到軟嫩的豬肚很滿足。

店家資訊

美美心港式飲茶
地址:台中市南屯區文心南路99號
電話:04-3600-6000
時間:午餐 11:00-12:30、13:00-14:30、晚餐 17:00-18:30、19:00-20:30
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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評分者：貪吃猴
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