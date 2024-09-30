美美心港式飲茶，台中港點吃到飽。位在台中捷運豐樂公園站附近的美美心港式飲茶，是女兒紅婚宴會館旗下餐廳。今年小幅度調漲，自助吧餐點也有升級還是相當不錯，其中招牌片鴨、蘿蔔糕、各式港點燒賣都還不錯吃，吃飽還可以享用港式甜品、茶類，品項相當豐富，算是平時小聚假日聚餐不錯的地方。

美美心港式飲茶

地址:台中市南屯區文心南路99號

電話:04-3600-6000

時間:午餐 11:00-12:30、13:00-14:30、晚餐 17:00-18:30、19:00-20:30

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官網:請點我

線上訂位:請點我 PS.用餐時間90分鐘、收10%服務費

美美心港式飲茶在哪裡?

美美心港式飲茶位在台中南屯區豐樂公園附近，可搭乘捷運到豐樂公園站，走路2分鐘就到超級方便

美美心港式飲茶環境介紹

承襲女兒紅婚宴會館，美美心港式飲茶大廳一樣走一個氣派宴會廳的風格

平日晚餐用餐的客人也是不少，餐廳座席也是規劃類似婚宴會館的規格，整體來說滿寬敞舒適的

美美心港式飲茶價位

價格方面2024年有小小調整，平日維持不變1人/628元+10%服務費，假日1人/698元+10%服務費，對於喜愛吃港點的朋友，這價位還是在可以接受範圍內。

美美心港式飲茶餐點介紹

他們家燒臘系列像是油雞、燒鴨、牛腱都很熱銷，剛進門就幾乎快被秒殺，皮薄肉嫩油脂豐富，很值得吃一下。

邪惡代表就是叉燒、酥皮、蜜汁系列了，每個都小小一份，很適合嘴饞又不想吃太多的朋友

經典熱炒有主食跟菜類、海鮮可以選擇，品項來看基本都較普通一些，炒飯還挺香的

甜湯、飲料區跟茶類提供給客人較多元的選擇，基本款果汁汽水都有，道地港式甜湯吃飽後可以來嚐嚐鮮

調味佐醬就看個人喜好，偏好原味基本各式港式餐點都已經很夠味

冷盤小菜類平衡一下油膩感

少不了好吃的明治冰淇淋，每次吃飽都會來一碗

飯後水果都是當季水果，不定期更換，另外還有好吃的脆梅，推推!

美美心聯名推出黑嚕嚕的招牌港點，一系列黑色美食也是吸引不少人嘗鮮

我個人最愛的冰火菠蘿油，酥酥外層搭配冰心奶油，冷熱交融極致酥化口感真的好吃

歐吚西多士類似法式吐司的軟綿口感，搭配冰冰奶油也是相當邪惡

蝦米晚糕也是很有特色，我第一次看到，配料跟蘿蔔糕差不多，口感微軟

歐夜流沙包外表刷上金粉變的精緻許多，鹹甜金沙內餡口感，只有推車來時點的到喔

各種燒賣港點都先來一輪，整桌滿滿的好澎派

燒賣蝦餃吃起來皮薄餡多，有些皮較厚帶Q還可以接受，一籠都是2顆，兩個人吃剛剛好

蝦子口感脆彈，會讓人忍不住一口接一口。燒賣肉餡飽滿，每一口都很紮實。

招牌片鴨推薦必吃，油亮又脆脆的外皮，肉質細嫩多汁，餅皮包著小黃瓜一起吃平衡了油膩感，口感更有層次。

港式腸粉幾乎是我必吃的品項，粉嫩Q滑的腸粉皮，包覆著鮮蝦、油條等配料，單純沾點醬油就很好吃。

港式蘿蔔糕，外表煎到焦焦脆脆的，每一口都吃到白蘿蔔的香氣，加辣醬或醬油都很讚喔~

今日湯品吃到的是胡椒豬肚湯，湯頭濃郁也很夠味，吃到軟嫩的豬肚很滿足。

店家資訊

美美心港式飲茶

地址:台中市南屯區文心南路99號

電話:04-3600-6000

時間:午餐 11:00-12:30、13:00-14:30、晚餐 17:00-18:30、19:00-20:30

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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