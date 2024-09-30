煮煮日式手作料理，大坑美食推薦。台中人的後花園大坑風景區，除了可以爬山健行，大坑美食也多到吃不完。位在大坑新都生態公園旁近期開幕的新店，煮煮日式手作料理，主打日式定食、小火鍋以及一些家常私房菜料理，周邊停車很方便，環境也很寬敞舒適，大坑又多一個可以吃飯聊天的好地方。
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台中大坑美食懶人包，台中北屯熱門景點大坑登山步道，很適合全家大小一同來登山健行，在大坑步道周圍也聚集了許多美食跟小吃。這篇文章整理了大坑附近小編吃過覺得不錯的店跟大家分享，從早午餐、附近餐廳、甜點咖啡下午茶、小吃、素食這裡都有，陸續有吃到不…
煮煮日式手作料理在哪裡?
煮煮日式手作料理就在新都生態公園旁邊，周邊都是住宅區，公園旁也好停車，整個環境很清幽很舒服
煮煮日式手作料理環境介紹
煮煮日式手作料理店內裝潢花了不少巧思，光是候位區就被這塊美美的牆面吸引
煮煮日式手作料理用餐空間還滿大的的唷~以4人桌為主，桌位寬敞舒適，靠窗全部都設計成吧檯座位，可以邊用餐邊欣賞街景
一貫的木色系很有日式氛圍，大面窗採光也很不錯
櫃台前有醬料區跟一些調味佐料，旁邊也有紙巾茶水可以自取
煮煮日式手作料理菜單價位
煮煮日式手作料理餐點主打定食類可以單點或升級套餐，另有單點小物跟飲品可以搭配，每個人低消$150元不限餐點，餐點有額外酌收10%服務費
掃碼QRcode點餐，手機裡面還有餐點照片可以參考，選購完送出就按單製作餐點，用完餐再到櫃台結帳即可
雖然偏中價位，餐點在份量上還是相當有誠意的，基本一份套餐配上飲料就相當飽足
烤明太子山藥
厚切山藥很大一塊，上面是明太子醬下去烤，鹹香中帶著脆脆的口感，烤過的香氣迷人，個人覺得還不錯吃
焦糖泰奶 / 蜜香紅茶
焦糖泰奶推薦必點，甜度很可以我喜歡。茶類也頗有水準，蜜香紅茶我點了無糖+寒天，紅茶本身口感微香甜，喝起來順口不澀，加了QQ寒天喝起來更有料也有飽足感。
炸中卷大蝦雙拼天婦羅左金沙醬
一份定食套餐就是這麼豐盛，主菜跟茶碗蒸、味噌湯、兩種小菜搭配一碗白飯，超大一份炸蝦天婦羅，都可以兩個人吃了~
這天的小菜是高麗菜跟炒豬肉，很有家常味，配飯剛剛好
茶碗蒸滿好吃的，有柴魚高湯的鮮甜，裡面有香菇、魚板、魚肉，拿來拌飯吃也很可以
炸蝦天婦羅真的滿大隻的，酥脆外衣包覆著，蝦肉很彈牙
炸中卷也是很豪邁的給上一整隻，很新鮮彈牙
其他有茄子、青椒、紫薯、香菇天婦羅下去搭配，整盤很澎派也很滿足
店家資訊
延伸閱讀
以上為個人體驗感受，僅提供參考唷
文章有時效性，相關資訊以店家為主
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