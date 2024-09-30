煮煮日式手作料理，大坑美食推薦。台中人的後花園大坑風景區，除了可以爬山健行，大坑美食也多到吃不完。位在大坑新都生態公園旁近期開幕的新店，煮煮日式手作料理，主打日式定食、小火鍋以及一些家常私房菜料理，周邊停車很方便，環境也很寬敞舒適，大坑又多一個可以吃飯聊天的好地方。

煮煮日式手作料理

地址:台中市北屯區和祥路一段222號

電話:04-2436-6153

時間:11:30–15:00、17:00–21:30(周一休息)

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煮煮日式手作料理在哪裡?

煮煮日式手作料理就在新都生態公園旁邊，周邊都是住宅區，公園旁也好停車，整個環境很清幽很舒服

煮煮日式手作料理環境介紹

煮煮日式手作料理店內裝潢花了不少巧思，光是候位區就被這塊美美的牆面吸引

煮煮日式手作料理用餐空間還滿大的的唷~以4人桌為主，桌位寬敞舒適，靠窗全部都設計成吧檯座位，可以邊用餐邊欣賞街景

一貫的木色系很有日式氛圍，大面窗採光也很不錯

櫃台前有醬料區跟一些調味佐料，旁邊也有紙巾茶水可以自取

煮煮日式手作料理菜單價位

煮煮日式手作料理餐點主打定食類可以單點或升級套餐，另有單點小物跟飲品可以搭配，每個人低消$150元不限餐點，餐點有額外酌收10%服務費

掃碼QRcode點餐，手機裡面還有餐點照片可以參考，選購完送出就按單製作餐點，用完餐再到櫃台結帳即可

雖然偏中價位，餐點在份量上還是相當有誠意的，基本一份套餐配上飲料就相當飽足

烤明太子山藥

厚切山藥很大一塊，上面是明太子醬下去烤，鹹香中帶著脆脆的口感，烤過的香氣迷人，個人覺得還不錯吃

焦糖泰奶 / 蜜香紅茶

焦糖泰奶推薦必點，甜度很可以我喜歡。茶類也頗有水準，蜜香紅茶我點了無糖+寒天，紅茶本身口感微香甜，喝起來順口不澀，加了QQ寒天喝起來更有料也有飽足感。

炸中卷大蝦雙拼天婦羅左金沙醬

一份定食套餐就是這麼豐盛，主菜跟茶碗蒸、味噌湯、兩種小菜搭配一碗白飯，超大一份炸蝦天婦羅，都可以兩個人吃了~

這天的小菜是高麗菜跟炒豬肉，很有家常味，配飯剛剛好

茶碗蒸滿好吃的，有柴魚高湯的鮮甜，裡面有香菇、魚板、魚肉，拿來拌飯吃也很可以

炸蝦天婦羅真的滿大隻的，酥脆外衣包覆著，蝦肉很彈牙

炸中卷也是很豪邁的給上一整隻，很新鮮彈牙

其他有茄子、青椒、紫薯、香菇天婦羅下去搭配，整盤很澎派也很滿足

店家資訊

煮煮日式手作料理

地址:台中市北屯區和祥路一段222號

電話:04-2436-6153

時間:11:30–15:00、17:00–21:30(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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