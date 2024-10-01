某一天晚餐臨時起意來個逢甲吃晚餐
找個不用人擠人舒適的小吃店
加上對面停車場，真的很方便＾＾
小胖妹自己點餐，為他的晚餐加菜中(*´∀`)~♥
內用都採自助式的，點完餐點櫃檯結帳
旁邊也有醬料區，餐具都是自去喔！！
還有自助點餐機誒～連小朋友都可以操作喔
內用的空間蠻寬敞，不會悶熱也通風，才不會吃得滿頭大汗
咻咻咻～餐點很快速的就上齊全
香噴噴我最期待的滷排ε٩(๑> ₃
這一桌是我們今天的晚餐，要開動摟！！！
舒肥雞胸肉飯＄80
一碗滿滿都是舒肥雞胸肉，每一塊都是有厚度的
吃起來很嫩可以吃到雞肉的原味
沒有過多的調味，白飯淋上一點醬汁
旁邊再配上酸菜微酸甘甜很配飯
滷肉乾拌麵＄35
麵條是用粗體的，配上滷肉汁
面都可以扒的住醬汁，讓每一口都入味極致
一個金銅板不到的價位，可以吃飽飽
滷排骨飯＄70
滷到很入味，筷子輕輕撥就可以分離
厚實大小都快填滿我的碗了
咬下去滿滿肉汁直接骨肉分離
旁邊我還多加了店家的豆豉辣椒
這真的蠻辣但很配飯，很夠味
蒜泥白肉＄50
燙青菜＄40
青菜就看店家當天提供都會不太一樣
沒有太多調味吃得出來青菜的脆跟甜
滷豆腐＄15
光看圖片就可以知道很入味，對！！真的很好吃也很嫩
一家三口這一餐吃得很飽很飽
而且也不用一直找車位，對面就有一個停車場
他們家的小菜也都很好吃，平價美食就是這麼間單(´,,•ω•,,)♡
吃完還可以走進去逢甲商圈光光吃點心
推薦給想吃飽又平價的小吃點
可以來這間鹿港洪爌肉飯逢甲店
地址：台中市西屯區河南路二段302號
營業時間：10:00~23:30
電話：04-24528322
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