

某一天晚餐臨時起意來個逢甲吃晚餐

找個不用人擠人舒適的小吃店

加上對面停車場，真的很方便＾＾



小胖妹自己點餐，為他的晚餐加菜中(*´∀`)~♥

內用都採自助式的，點完餐點櫃檯結帳

旁邊也有醬料區，餐具都是自去喔！！



還有自助點餐機誒～連小朋友都可以操作喔

內用的空間蠻寬敞，不會悶熱也通風，才不會吃得滿頭大汗



咻咻咻～餐點很快速的就上齊全

香噴噴我最期待的滷排ε٩(๑> ₃

這一桌是我們今天的晚餐，要開動摟！！！







舒肥雞胸肉飯＄80

一碗滿滿都是舒肥雞胸肉，每一塊都是有厚度的

吃起來很嫩可以吃到雞肉的原味

沒有過多的調味，白飯淋上一點醬汁

旁邊再配上酸菜微酸甘甜很配飯





滷肉乾拌麵＄35

麵條是用粗體的，配上滷肉汁

面都可以扒的住醬汁，讓每一口都入味極致

一個金銅板不到的價位，可以吃飽飽





滷排骨飯＄70

滷到很入味，筷子輕輕撥就可以分離

厚實大小都快填滿我的碗了

咬下去滿滿肉汁直接骨肉分離

旁邊我還多加了店家的豆豉辣椒

這真的蠻辣但很配飯，很夠味





蒜泥白肉＄50

調好的醬汁淋在肉片上，一口吃下去很滿足





燙青菜＄40

青菜就看店家當天提供都會不太一樣

沒有太多調味吃得出來青菜的脆跟甜





滷豆腐＄15

光看圖片就可以知道很入味，對！！真的很好吃也很嫩



一家三口這一餐吃得很飽很飽

而且也不用一直找車位，對面就有一個停車場

他們家的小菜也都很好吃，平價美食就是這麼間單(´,,•ω•,,)♡

吃完還可以走進去逢甲商圈光光吃點心

推薦給想吃飽又平價的小吃點

可以來這間 鹿港洪爌肉飯逢甲店

地址：台中市西屯區河南路二段302號

營業時間：10:00~23:30

電話：04-24528322





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