為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食

2024-10-01 00:31:00 詹騟橤 人氣：95
share
窩客好文

詹騟橤

發表篇數：6篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：

鹿港洪爌肉飯（逢甲店）
place台中市西屯區河南路二段302號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
某一天晚餐臨時起意來個逢甲吃晚餐
找個不用人擠人舒適的小吃店
加上對面停車場，真的很方便＾＾
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
小胖妹自己點餐，為他的晚餐加菜中(*´∀`)~♥
內用都採自助式的，點完餐點櫃檯結帳
旁邊也有醬料區，餐具都是自去喔！！
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
還有自助點餐機誒～連小朋友都可以操作喔
內用的空間蠻寬敞，不會悶熱也通風，才不會吃得滿頭大汗
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
咻咻咻～餐點很快速的就上齊全
香噴噴我最期待的滷排ε٩(๑> ₃
這一桌是我們今天的晚餐，要開動摟！！！
 

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
 

舒肥雞胸肉飯＄80

一碗滿滿都是舒肥雞胸肉，每一塊都是有厚度的
吃起來很嫩可以吃到雞肉的原味
沒有過多的調味，白飯淋上一點醬汁
旁邊再配上酸菜微酸甘甜很配飯

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
 

滷肉乾拌麵＄35

麵條是用粗體的，配上滷肉汁
面都可以扒的住醬汁，讓每一口都入味極致
一個金銅板不到的價位，可以吃飽飽

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食

『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
 

滷排骨飯＄70

滷到很入味，筷子輕輕撥就可以分離
厚實大小都快填滿我的碗了
咬下去滿滿肉汁直接骨肉分離
旁邊我還多加了店家的豆豉辣椒
這真的蠻辣但很配飯，很夠味
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
 

蒜泥白肉＄50

調好的醬汁淋在肉片上，一口吃下去很滿足
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
 

燙青菜＄40

青菜就看店家當天提供都會不太一樣
沒有太多調味吃得出來青菜的脆跟甜
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
 

滷豆腐＄15

光看圖片就可以知道很入味，對！！真的很好吃也很嫩
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
一家三口這一餐吃得很飽很飽
而且也不用一直找車位，對面就有一個停車場
他們家的小菜也都很好吃，平價美食就是這麼間單(´,,•ω•,,)♡
吃完還可以走進去逢甲商圈光光吃點心
推薦給想吃飽又平價的小吃點
可以來這間鹿港洪爌肉飯逢甲店
地址：台中市西屯區河南路二段302號
營業時間：10:00~23:30
電話：04-24528322
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
 

🌟🌟🌟如果喜歡皮球媽的分享，可以追蹤以下平台喔(〃∀〃)🌟🌟🌟

粉絲團：小皮球看世界
痞客邦：小皮球看世界
ＩＧ：詹騟橤
個人臉書：詹騟橤
波波黛莉：皮球媽就是愛分享 
ＹT：詹騟橤
愛食記：詹騟橤
窩客島:詹騟橤
小紅書:皮球媽
『 台中探店 』鹿港洪爌肉飯、美食推薦、平價美食
＃台中美食 ＃鹿港洪爌肉飯 ＃平價美食 ＃逢甲商圈 ＃逢甲夜市
＃台中小吃店 ＃滷肉 ＃滷排骨 ＃舒肥雞胸肉 ＃吃貨推薦 ＃台中探店
＃小皮球看世界 ＃皮球媽就是愛分享

文章標籤
台中美食 鹿港洪爌肉飯 平價美食 逢甲商圈 逢甲夜市 台中小吃店 滷肉 滷排骨 舒肥雞胸肉 吃貨推薦 台中探店 小皮球看世界 皮球媽就是愛分享
創作者介紹
創作者 皮球媽 的頭像
皮球媽

小皮球看世界




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【洪記海南雞飯】台中南區探店、興大巷弄美食、
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up