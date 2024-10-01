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這家位於新竹市東區武昌街64號，在地人從小吃到大的客家美食老店「榮記客家湯圓」，不只招牌的客家湯圓出名，包括乾麵、餛飩麵、麻將乾麵、各種小吃，價格乍看有點貴，但等看到端上桌的麵飯小吃，就知道CP值一整個超高!

店家從早上8:15就開店迎賓，一直營業到晚上9點鐘，到星期天都營業，就這樣營業超過了40年，老闆的毅力驚人，但也代表著店內的餐點一定有其吸引人的賣點，服務話術沒法現在的連鎖餐廳訓練有素的統一話數相比，但多了一份歲月洗鍊過後的人情味，特別是聽到老客人與店家之間的寒暄與相互問候，都讓人莞爾一笑!



店內是愈晚客人愈多生意愈好，門口因為被各類菜單說明與內用與外帶點餐遊戲規則所遮蔽，完全看不出來裡面的用餐空間識別有洞天的寬敞，如果你不想晚上跟一堆人排隊等餐點，或是入內跟其他客人人擠人用餐，最簡單的方法就是像我都是早上一開店就造訪，客人少，連填單都可以省略，老闆娘叫我直接跟她說要吃甚麼，然後我就可以安心找個桌子座位坐下，因為一大早用餐的客人少，很容易記得你坐在哪桌，而且餐點是一次到齊附上一份點菜帳單，老店也有新招式，餐廳內就是傳統的大房子，沒甚麼裝潢，但擺上不少圓桌，坐起來很舒適。

九月上旬週末清晨造訪「榮記客家湯圓」，點了一碗「客家湯圓」 (NT$85/碗)、一碗「乾意麵」 (NT$85/碗)、一盤「粉沯」 (NT$50/盤)，與一盤「豆干」(NT$25/盤)，合計NT$245，不收一成服務費，因為早上還沒有太多客人，約莫10分鐘店員就親自送上所有的餐點。



首先品嚐的是這盤新竹獨有的小吃「粉沯」 (NT$50/盤)，粉沯就是一般人常說的粉腸，但新竹的粉沯與其他縣市的粉腸做法不同，粉沯的傳統作法是將水、糖、樹薯粉拌勻後，再加入醬油及豬瘦肉丁，將餡料灌入豬腸，煮熟後撈起冷卻即完成，佐以醬油膏和嫩薑絲一起享用，入口札實又不失Q彈有咬勁，一整盤吃起來好過癮!

其次品嚐的是常見的「豆干」(NT$25/盤)，切呈長條形的豆乾入口軟嫩，撒上蔥末淋上簡單的醬油膏調味就很好吃!

第三道品嚐的這碗令人驚豔的「乾意麵」 (NT$85/碗)，這應該是我吃過的乾麵中，用料最豐富份量最多的乾麵，細意麵的口感香味四溢，意麵上滿滿軟嫩的長型瘦肉塊，吃起來口感十足，讓人一整個意猶未盡!

最後一道送上桌的是這碗熱騰騰的白色小湯圓，加上芹菜、韭菜、芹菜與其他綠葉蔬菜「客家湯圓」 (NT$85/碗)，一整碗滿滿的客家小湯圓，沒有包任何內餡，更能吃出店家的揉推的功力，湯圓入口軟嫩Q彈又不黏牙，湯頭鹹味調得恰到好處，一碗喝下滿滿的飽足感!

喜歡吃客家美食小吃的朋友，有機會造訪這家位於新竹市東區武昌街64號，在地營業超過40年的老店「榮記客家湯圓」，麵飯湯圓都是一絕，還有新竹獨門小菜粉沯，平價美味又吃得飽，千萬別錯過!

榮記客家湯圓

營業地址 : 300新竹市東區武昌街64號

營業時間：週一到週日 08:15 ~ 21:00

營業電話：(03) 523 - 8238



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