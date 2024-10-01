如果你來宜蘭，絕對不能錯過最新開的平價冰店「甜島冰菓」！這裡不僅有特色冰品，還擁有鐵道第一排的美景，讓你能一邊吃冰、一邊欣賞火車從眼前呼嘯而過，超級有臨場感，真的是一個放鬆的好地方。



這家店的環境超舒適，光線充足，室內空間寬敞，非常適合跟家人或朋友一起來聚會。更棒的是，這裡的價格親民，頭城交流道開車只需5分鐘，成為了頭城的最佳中繼休憩站。

座位區也很多，隨便挑一個靠窗的位子，讓你可以邊吃邊享受窗外的火車景觀。 影片分享

當然，這裡的冰品也很值得一試！我特別推薦他們的招牌「手工粉粿冰」，只要55元，還可以選兩種配料，這銅板價真是超划算！粉粿都是每天現做，口感特別Q彈，配上各種新鮮的配料，真的好吃到停不下來。

我們那天一走進店裡，第一眼就被鵝黃色的門吸引，這顏色像極了冰淇淋，進去之後四周的玻璃設計讓陽光灑進來，整個地方看起來明亮又舒適。

營業時間從早上10:00-18:30

最新DM，實際DM以店家為主

還有他們的「仙草布丁冰」，70元的價位也很親民

仙草布丁是手工製作，味道跟市面上不太一樣，甜度剛好，不會過於膩口，而且還可以選擇三種配料，CP值爆表！

這裡不僅有冰品，還有隱藏版的奶酥吐司，只要100元，想要加購的話只需多加80元。

芭樂綠茶60元，也可以加粉粿只要70元，一杯冰沙三種享受。

火鍋也是他們的特色之一，真的是一間被火鍋耽誤的冰店，能在鐵道景觀第一排享用美食，幸福感滿滿！



此外，這裡還有免費的停車場，來這裡完全不必擔心停車的問題。

附近有外澳沙灘，搭配火車的轟鳴聲，彷彿置身度假村，每次來看海都會想先來這裡享受一下美味的冰品和悠閒的氛圍！

當天我們剛好遇到外澳的月夜浪花市集，各式藝術作品讓整個夜晚變得非常精彩，真的很推薦大家來這裡體驗！

甜島冰菓：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號；營業時間：10:30-18:30（周四公休）

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