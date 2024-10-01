夏天到了，不知道要去哪裡玩嗎？我最近發現了一個超適合親子出遊的好地方，那就是宜蘭礁溪的「二龍之心公園」。這裡位於國五陸橋下，通風又涼爽，完全不用擔心刮風下雨，真的是讓小朋友玩得不亦樂乎的好地方！公園裡設施超豐富，有大碗公溜滑梯、沙坑、小攀岩區、平衡木、旋轉盤和盪鞦韆等，真的是玩到停不下來。

礁溪最新親子景點：礁溪二龍之心公園

最特別的就是那個龍舟造型的溜滑梯，這可是全台唯一的！

地面鋪設了軟質材料，安全又舒適，小朋友玩得開心，大人也可以放心。

旁邊還有洗手台，隨時可以清洗，貼心又方便！

除了這些，還有一大片人工草皮，微風吹來時，讓人感覺特別清涼，簡直就是休憩的好去處。

而且，公園附近還有免費的停車場，來這裡完全不用擔心停車的問題！

步行約500公尺就能到「聯全麻糬」，這裡不僅可以購買伴手禮，還可以自己動手DIY麻糬，特別適合親子一同來體驗喔！

影片分享

在聯全麻糬的DIY體驗中，入場費用是250元，還能享用到兩種內餡的麻糬，裡面有楓糖紅豆和香醇芋頭的口味可選，真的是不容錯過！

你可以和小朋友一起動手，感受搓、揉、拍、摔的樂趣，做出來的麻糬可以即時品嚐，味道超棒，還有一杯果汁可以搭配！

影片分享

這裡的環境也很棒，一樓還可以直接買到完成品，讓你不必自己做也能享受到美味的麻糬。

而且，旁邊的猴洞坑步道也是個好地方，走一趟就能感受到森林浴，還能享受免費的魚吃腳去角質服務，真的是一個享受大自然的好選擇！

走一趟猴洞坑瀑布不儘可以森林浴還有瀑布可以吸收負離子的登山步道。

步行約10分鐘即可到達瀑布頂端，堪稱宜蘭最短的觀瀑步道。影片分享

享受純天然免費的魚吃腳去角質服務

最後，泡完湯後別忘了去礁溪溫泉公園，這裡充滿日式氛圍，是免費泡湯的好地方，讓你徹底放鬆，享受這趟宜蘭的清涼之旅！帶著家人一起來體驗，真的很推薦影片分享

聯全麻糬手作概念館：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路110之5號；營業時間：10:00-19:00

礁溪二龍之心公園大碗公溜滑梯：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路95巷97號

宜蘭超人氣的早午餐【初firstday早午餐】免百元就有可愛拉花咖啡/加129元升等套餐//宜蘭礁溪CP值高早午餐

宜蘭礁溪三大必吃美食|三民大飯店|抺茶山下|玉仁八寶冬粉|五峰旗瀑布森林浴|礁溪美食輕旅行

宜蘭最佳親子飯店│礁溪白宮渡假勝地│獨角獸太空氣墊樂園│每間房都有獨立浴池可以泡湯│宜蘭最佳度假聖地

2024頭城最新看海秘境│烏石港北堤│離龜山島最近藍色堤防步道│龜山朝日最佳觀賞點│衝浪最佳觀賞視角│火豚食品│宜蘭最新網美新的打卡點

宜蘭森林系景點│鳳梨屋水上莊園│宜蘭絕美世外桃源│台版奧入瀨溪│最佳的消暑盛地│擁有大片落地窗玻璃屋│宜蘭最美的瀑布景觀餐廳

宜蘭動物親子樂園|星夢森林劇場|天使星夢渡假村|可以跟水豚君握手|一票雙館玩|天鵝湖戲水池|星夢遊玩攻略|宜蘭親子景點

宜蘭觀光工廠|溪和水產觀光工廠|水產漫畫主題館|門票100元全額抵消費|銅板價就能DIY川燙海鮮|宜蘭親子室內景點

宜蘭三星免費泡湯│三星溫泉候車亭│耕莘護專宜蘭校區旁│全國最有溫度的候車亭│等公車也可以泡湯療癒指數破表│宜蘭五結羅東田中268 Café│宜蘭三星免費泡腳池

宜蘭隱藏版網美早午餐【萍水Xiang feng】隱身在員山鄉間早午餐/韓系充滿唯美浪漫風/享受悠閒愜意的早餐/兒童遊戲區/宜蘭超Chill景觀餐廳

宜蘭礁溪景觀咖啡館【抺茶山下】最新療癒小熊甜點/招牌必點熊厲害/敲敲樂巧克力球造型蛋糕/我在抹茶山下吃甜點

礁溪CP值高住宿【多愛溫泉會館】礁溪湯圍溝旁/奢華樓中樓雙人房/頂樓空中花園看百萬夜景及日出/免費享用下午茶點心

羅東必吃美食【上品佑食堂羅東竹林店】宜蘭在地推薦銅板美食/招牌必點炸蛋魯肉飯/乾淨明亮的用餐環境/羅東CP高平價美食/羅東運動公園落羽松

宜蘭冬山新景點│台版羊角村│冬山舊河道賞松秘境│良食農創園區│武淵水火同源大碗公溜滑梯│冬山推薦景點

宜蘭超自然系的網美餐廳【流水森林】食尚玩家推薦/浮誇痛風系蛤蜊痛風蛤蠣義大利麵/在大自然下享用美味餐點/頭城超chill必打卡餐廳

宜蘭絕美360度觀景平台│淡江大學蘭陽校園│飽覽蘭陽平原美景│Mariisa簡餐廳│藍室咖啡廳│百萬夜景免費欣賞

2022宜蘭礁溪超夯景點│輕親魚朵生態園區│釣魚撈蝦自己來│現釣現烤親子同樂共遊好所在│超chill行程享受海島度假風情

壯圍海景秘境│永鎮海濱公園│絕美木棧道觀景平台│龜山朝日最好觀賞的地點│宜蘭濱海溪北段自行車道

文章標籤