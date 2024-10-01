芭達雅旅遊、芭達雅旅行、芭達雅必去景點推薦、第一次去芭達雅該去哪裡好呢？如果你跟我一樣第一次去芭達雅的話，推薦你一定要探訪這裡的水上市集、粉紅沙灘，不管是美食、行程都非常充實且值得一訪！芭達雅旅遊景點除了海島沙灘之外，還有許多近郊、親子景點像是：東芭樂園、四方水上市場等等，去了之後就難以忘懷，還想要再去一次！

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芭達雅景點 推薦一：東芭樂園

芭達雅東芭樂園是一個超大的熱帶植物公園，彷彿來到歐洲皇室的花園一樣，非常壯觀！你可以欣賞到許多自然景致，近距離欣賞蘭花、仙人掌、蕨類植物、盆景等，附近還有噴泉、瀑布也絕對不要錯過，隨便打卡都是 IG 網紅照，非常值得前來！

芭達雅景點推薦二：四方水上市場

芭達雅四方水上市場是世界上最大的人造水上市場之一，這裡有著許多船上攤販和岸邊商家販售泰國手工藝品、農產品及在地小吃，一入場就買我最愛的香蕉巧克力煎餅、還有許多伴手禮都能在這裡買到，重點是比曼谷的夜市還要便宜，當然最不可錯過就是當地的泰服體驗、搭乘小船，體驗最在地的泰國文化！

芭達雅景點推薦三：羅摩衍那水上樂園

芭達雅羅摩衍那水上樂園是泰國最大的水上樂園，也是泰國最高人氣的水上樂園，更曾列名為亞洲第一和世界十大水上樂園之一，許多外國旅客都會紛紛來這玩樂，尤其是親子家庭，更備受喜愛！光是超刺激的水滑梯、人造海浪，就給 100 分，當天我們還玩到捨不得回家～～～

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芭達雅景點推薦四：真理寺

真理寺可說是芭達雅必造訪的景點之一，細緻的雕琢讓人讚歎其工藝精湛，絕對是你探索泰國文化、深度旅遊的必去景點。光是看建築本身，就能感受到它的震撼，不管是哪個角落都很好拍。這座建築的最大特色，就是除了地基以外，包括建築與雕刻，無論大小細節，全部使用柚木建造而成，並且未用上一根釘子。

芭達雅景點推薦五：大象叢林保護區 Elephant Jungle Sanctuary

芭達雅大象叢林保護區提倡友善大象體驗，你會進到大象的家與牠們親密互動，園區所有收入皆投注在大象保育上，你不僅能享受照顧大象的樂趣，更能為動物保育盡一分心力！你會學到各種跟大象有關的知識，透過在旁觀察大象生活與學習如何照顧大象，一起守護大象的原生環境，非常哈玩！

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芭達雅景點推薦六：尼莫岛浮潛

尼莫島（Nimo Island）是沙邁珊島（Koh Samaesan）旁的一座小島，擁有豐富多樣的自然生態、繽紛艷麗的珊瑚礁，如同世外桃源般的浮潛天堂，提供 3 個潛點，讓你盡情地享受浮潛時光，一起來與可愛的尼莫合影吧！不過要特別小心，因為比較遠，所以要準備袋子，擔心會吐！

芭達雅景點推薦七：綠山野生動物園

是泰國第一個動物園，園區內就有多達 8000 多種動物，推薦你一定要來探索「非洲大草原」，裡面就有超大一隻斑馬、犀牛和長頸鹿，另外還可以看到獅子和老虎，最不能錯過就是企鵝遊行，看到超可愛的企鵝就覺得十分療癒！

芭達雅景點推薦八：Tutu Beach

Tutu Beach 一直以來都是我列入必去的咖啡廳清單之一，這下子終於有機會朝聖，如同照片一樣，這裡滿滿都是粉紅色的懶人沙發，英國聚集了全芭達雅的網紅都在這，來這裡是有抵消兩百泰銖，只有消費才能夠擁有座位區。它們的飲料杯子也很別緻，粉色貝殼和椰殼狀的容器，看上去就十分可愛，絕對讓你的快門按不停！

看完以上的芭達雅景點推薦後，是不是開始心動，想要前往旅遊一波了呢！現在馬上預訂前往芭達雅 / 曼谷的機票，不管是馬來西亞還是台灣出發，其實都很便宜！趁現在人潮不多時，把握機會前來探索這一座海島吧～

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