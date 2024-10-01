台中后里對我而言有些生疏

除了一、兩年前曾去菜市場找潤餅，後續就不再來過

今年9月中我安排的台中潤餅獵人之旅，恰好再度來到后里

找捲吃也順道在后里車站前最熱鬧的甲后路逛逛， 發現這家在地烘焙店「立喜餅店」

已是深耕30多年老字號，立喜餅店的招牌與店面仍鮮明亮麗

供應品項包羅萬樣凡蛋糕、麵包、西點，還有豐富的中式糕餅與禮盒

環境寬敞又乾淨，逛個餅店就像逛寶雅般悠哉舒適

我止不住挑選好幾樣午茶點心，以及獲獎的招牌「梯如禮盒」

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▲立喜餅店-后里總店 店面

兩個店面寬的門面及亮紅色招牌

儘管身處熱鬧的街區上，立喜餅店還是相當顯眼

▲立喜餅店-后里總店 室內環境

進店的第一直覺：「這麵包店也太寬敞了吧!!」

真的要「放遠眼光」才能看到後方的牆面，甚至要從門口去拿餐夾和托盤還要走幾公尺

室內環境大致可分為左側為中式糕餅與禮盒類，右側則是麵包類

(客串演出: J哥、Na哥)

▲立喜餅店-后里總店 室內環境

我當天是下午到，此時的麵包品項沒有到十分齊全，架上約六七成滿

不過麵包師傅時不時就端著新出爐的麵包或糕點走出來

(客串演出: J哥、Na哥)

▲立喜餅店-后里總店 室內環境

後方是廚房和工作台， 有好幾位店員正在給麵包裝袋或組裝禮盒

全程都能讓人客觀看，乾淨無虞

(客串演出: J哥、Na哥)

▲立喜餅店-后里總店 室內環境

▲立喜餅店-后里總店 中式糕餅與禮盒

近期因為中秋佳節，架上有特別多綠豆椪、蛋黃酥和各式月餅，一應俱 全

也有常態供應的，也式 立喜餅店 招牌點心「梯如」

均有單包或單顆包裝， 也有伴手禮盒

「立喜餅店」三寶梯如禮盒

▲立喜餅店-后里總店 三寶梯如禮盒

嗯? 不就是瓦片餅乾嗎?

原來是因為這種瓦片餅乾的原(法)文是Tuiles，讀音類似「吐依~痾」(Google翻譯小姐)

於是立喜餅店就命名為「梯如」，不僅有獨家特色，也讓人客留下印象，還學到一個法文名詞了!

其中「杏仁梯如」還曾於2023年獲得「台灣百大糕餅伴手禮 金質獎」

※瓦片餅乾(Tuiles)

法文「Tuile」原意為瓦片，後來也指一種以低筋 麵粉、蛋白、無鹽奶油和大量糖製成的甜味薄脆烤餅，起初多為弧形片狀，形似房屋的屋瓦，故稱之Tuiles。

就跟華夫餅(Waffle)一樣，Tuiles也可作變化成圓錐、捲筒(雪茄型)、碗、......等形狀，不僅可以直接享用，也能作為冰淇淋甜筒、糕點的容器或綴飾，應用廣泛。

(參考文章：《How to Make Classic Tuiles: French Tuiles Recipe》)

▲立喜餅店 三寶梯如禮盒

立喜餅店的梯如可單包選購，也能任選六包作成禮盒，搭配紅色外盒很是喜氣

葵花子、芝麻、杏仁三種口味都有的「三寶梯如禮盒」當然是一網打盡、送禮最合宜的組合啦

▲立喜餅店 三寶梯如禮盒

每包梯如均為獨立密封包裝，含約10片梯如，並用塑膠盒盛裝保護

我從網路上查詢有關Tuiles的資訊，製作最基本Tuiles僅需「糖、低筋麵粉、無鹽奶油、蛋白」四種食材，後來演變常見變化有加香草、蜂蜜、柑橙等甜風味，不然就是搭配堅果杏仁。

當杏仁瓦片從歐美傳到台灣後，台灣的烘焙師傅們更大展身手想出更多創意，出現芝麻、南瓜籽、花生、蔓越莓果乾......等更多種「加料」口味(感覺歐美是注重在加味，而不是加料)

▲立喜餅店 杏仁梯如

泛著焦金色澤的餅乾上覆滿堅果杏仁片，正面有糖衣所以比較光亮且有些黏而沾手的感覺，背面則都是乾爽平滑的

口感是有糖衣的紮實硬脆，非乾爽的清脆，能同時嚐到像日式雞蛋煎餅的麵香與堅果杏仁的味道，比例約是4：6。甜點微甜且不會累積而吃到膩

▲立喜餅店 葵花子酥梯如

以南瓜籽、葵花籽和白芝麻粒組成的綜合口味。一開始咀嚼也是有淡淡的煎餅麵香，隨後則滿是白芝麻和葵花籽的香氣，南瓜籽相對很不明顯

跟杏仁口味一樣都有甜味卻不會累積，連吃個四、五片也不會感到很膩

▲立喜餅店 芝麻梯如

光用手掂拿時就感覺的到他是三種中最輕巧的，且正反兩面都很乾爽，沒有少量融化糖衣的沾黏感

口感鬆綿，幾乎沒有糖的甜味，嘴巴和鼻腔都滿溢著很醇厚撲鼻的黑芝麻香氣；是三種口味中甜感最低，也是我最喜歡的

總結三種口味

硬度：杏仁＞南瓜＞芝麻

甜度：杏仁≈南瓜＞芝麻

也分享立喜餅店的其他糕點吧!

義式千層蛋塔

前陣子討論度非常高，幾乎每家烘焙店都趁熱度做一波的花邊造型千層蛋塔

立喜餅店也有，而且看起來還真大~一碗

焦金色塔 餅皮層層分明，不像現烤蛋塔輕薄與泛著油光，少了無油膩感

內餡濕潤滑順，奶香與甜味都不過重；脆皮和嫩餡比例約1：1

鹹蛋糕

比起裝飾花俏或精緻的蛋糕，越樸素或傳統的蛋糕更是對我的味

尤其我很喜歡天使蛋糕、水蒸蛋糕或以此變化成的古早鹹蛋糕

肉鬆和少量美乃滋夾在兩層蓬鬆彈潤的天使蛋糕中，蛋糕表面點綴些油蔥， 碰撞出奇妙的滋味，我非常喜歡這種甜鹹交融的滋味

草莓蛋糕

也是以天使蛋糕為本體，蛋糕既蓬鬆又夠密實有彈性，不是都是空氣的空虛感，輕壓會馬上回彈

雖然我不喜歡鮮奶油，但它的粉紅色草莓鮮奶油中還有加入少量草莓果醬增添果酸甜味，有畫龍點睛之妙

(上)抹茶酥 (下)芋頭酥

立喜餅店有好多種我有興趣的月餅，但是 我這芋頭控兼抹茶控當然優先買這兩種口味啊

外層油皮分層分明，手拿著僅感覺有很少的油感，不會太酥到狂掉屑

芋頭酥餡味道很純的芋頭泥，甜度一般；口感綿密扎實略帶點濕潤，不會噎口

抹茶酥的餡也就是很純粹的茶香，還帶微微苦韻，吃完後嘴中還會慢慢帶出回甘

馬林糖

將10種以上迪士尼個熱門角色的Q版做成一顆顆馬林糖

儘管我並非迪士尼控，也完全被這超可愛的馬林糖深深萌到

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「立喜餅店」商家店家資訊

商家地址：

▪ 后里總店(台中市后里區甲后路一段612號)

▪ 公安店(台中市后里區公安路74號)

營業電話：04-25565503 04-25574713

營業時間：8:00-22:00

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