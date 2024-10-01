半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱炒

地址 :10491台北市中山區吉林路142-1號

電話:0225417333

營業時間:11:30–14:00、17:00–22:00

<正文開始>

哈搂大家

今天要來和大家分享初嘗試就頗滿意的海鮮餐廳

半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱炒

點我看更多

這間是我第一次吃

沒想到生意這麼好

門口就有滿滿的海鮮

覺得好幸福啊

室內裝潢

<菜單>

菜單請點我

<上菜瞜>

上菜速度很快 食物也都有入味

廚房人手應該很足

綜合生魚片

覺得生魚片就一般般

可點可不點

白灼沙蝦

他的沙蝦真的有厲害到 必點必點

超新鮮 蝦肉超Q彈

也很好剝

甘露香魚

香魚利用甘露下去熬煮多時

滷到連魚刺都能輕鬆入口

味道香香甜甜

很開胃的小菜

金沙豆腐

金沙豆腐 完全是意料之外的超美味

炸得剛剛好 炒得不油不膩

鹹蛋黃也 完美包覆在炸過後嫩嫩的雞蛋豆腐

完全鹹香四溢 口齒留香

紅燒烏參煲

烏參是我娘親的最愛

他烏參給的量還不少

還搭配了很多蔬菜

吃來十分滿足

塔香蛤蜊

喔某~喔某

看看這個蛤蜊量

顆顆也肥美飽滿

新鮮又好吃

招牌珍珠雞

白斬雞也是 簡單美味



肉質Q嫩不柴

青咖哩軟殼蟹

喔喔喔~ 最喜歡軟殼蟹

很特別是 青咖哩口味的軟殼蟹

旁邊還附上了鬆軟的哈司麵包

軟殼蟹咖喱 醬汁有別於一般吃到的泰式

咖哩包覆的醬汁剛剛好

時令鮮魚

最喜歡吃魚了

不過魚都是時價

點之前可能問一下價格

他的魚很細緻

肉很新鮮

避風塘紅蟳

喜歡避風塘的料理方式 超愛大蒜

特別的是他們還有花生一同料理

紅蟳很新鮮 肉質纖細

不會炸到太油很剛好



​

<來個小總結>

老字號果然有水準

海鮮新鮮選擇多樣

重點是上菜也很快

<資訊欄>

半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱炒

地址 :10491台北市中山區吉林路142-1號

電話:0225417333

營業時間:11:30–14:00、17:00–22:00

<延伸閱讀>

[台北海鮮]基隆中正區「阿慧活海鮮 」樣樣都美味超大份量給好給滿/超爆多料海鮮炒麵

[台北海鮮]新北市金山「鮮滿客活海鮮創作料理 」餐廳超大/生意炸好的平價海鮮餐廳/漁港景觀美

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格實在的海鮮小館/螃蟹海鮮新鮮美味

[台北海鮮]中山區南京復興站「田園海鮮餐廳」無限回訪都好滿意的海鮮餐廳/必點超Q彈爆卵小卷

[台北海鮮]萬里龜吼漁港「龜吼新小微漁坊 萬里美食」價格公道的新鮮美味海鮮/川燙小卷鮮甜Q彈

[台北海鮮]板橋區新埔站「海釣族真味園」鱻味十足的超澎湃海鮮大餐/各式海鮮又大又豪邁

[台北海鮮]中山區行天宮站「台南三哥海鮮」秋天就是幸福吃蟹的季節/滿滿蟹膏的鮮美處女蟳

[台北海鮮]新北市石門區「168海鮮」味美價格實在的新鮮海產店/北海岸多元又平價的海鮮餐廳

[台北海鮮]中山區中山國中站「伙房烤魚」烤魚份量大又豐富/滿滿好料藏裡面/味道恰如其分的美味

[台北海鮮]內湖區松山站「土虱海鮮店」內湖隱藏版厲害海鮮小店/大火快炒鍋氣濃厚

[台北海鮮]中山松江南京站「香港九記海鮮」主廚道地港式海鮮小炒/樣樣經典高水準又美味

[台北海鮮]天母石牌站「大發生猛海鮮餐廳」東西實惠品項多到數不清/多道料理只要100元

[台北海鮮]基隆安樂「呷尚鱻餐廳」鮮甜肥美又多汁的三點蟹/平價高品質的海鮮饗宴

[台北海鮮]中山國小站「高朋海鮮餐廳」求新求變的高水準平價海鮮餐廳/生意極好合菜cp值超高

[台北海鮮]南京復興站「田園海鮮餐廳」必點三杯錢鰻鮮香味濃/魚皮白菜滷料滿味豐/台灣在地的好味道

[台北海鮮]雙溪美食「大眾餐館」沒訂沒位置/生意超好經濟又實惠的海鮮餐廳/龍蝦配菜脯意外好滋味

[台北海鮮]瑞芳海鮮「海園活海鮮餐廳」生意爆好的台式海鮮餐廳

[台北海鮮]捷運松江南京～長安客棧 澎湖精品海鮮~CP值極高又新鮮的海鮮料理