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[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱炒 」高CP份量大樣樣都在水準上的海鮮餐廳/各式海鮮都新鮮美味/上菜快速選項多元(附菜單)

2024-10-01 09:49:00 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：115
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：310篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

半斤九兩餐廳
phone02-2541-7333
place台北市中山區吉林路142-1號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱炒

地址 :10491台北市中山區吉林路142-1號

電話:0225417333

營業時間:11:30–14:00、17:00–22:00

<正文開始>

哈搂大家[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

今天要來和大家分享初嘗試就頗滿意的海鮮餐廳[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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這間是我第一次吃

沒想到生意這麼好[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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門口就有滿滿的海鮮

覺得好幸福啊[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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室內裝潢[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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<菜單>

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱菜單請點我

<上菜瞜>

上菜速度很快 食物也都有入味

廚房人手應該很足[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱綜合生魚片

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覺得生魚片就一般般

可點可不點[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱白灼沙蝦

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他的沙蝦真的有厲害到 必點必點[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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超新鮮 蝦肉超Q彈

也很好剝[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱甘露香魚

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香魚利用甘露下去熬煮多時

滷到連魚刺都能輕鬆入口[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

味道香香甜甜

很開胃的小菜[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱金沙豆腐

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金沙豆腐 完全是意料之外的超美味

炸得剛剛好 炒得不油不膩[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱 

鹹蛋黃也[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱完美包覆在炸過後嫩嫩的雞蛋豆腐

完全鹹香四溢 口齒留香

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱紅燒烏參煲

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烏參是我娘親的最愛[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

他烏參給的量還不少

還搭配了很多蔬菜

吃來十分滿足[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱塔香蛤蜊

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喔某~喔某

看看這個蛤蜊量[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

顆顆也肥美飽滿[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

新鮮又好吃[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

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白斬雞也是[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱簡單美味
 

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肉質Q嫩不柴[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱青咖哩軟殼蟹

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喔喔喔~ 最喜歡軟殼蟹

很特別是[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱青咖哩口味的軟殼蟹

旁邊還附上了鬆軟的哈司麵包[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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軟殼蟹咖喱 醬汁有別於一般吃到的泰式[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

咖哩包覆的醬汁剛剛好

 

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最喜歡吃魚了[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

不過魚都是時價

點之前可能問一下價格[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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他的魚很細緻

肉很新鮮[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

 

[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱避風塘紅蟳

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喜歡避風塘的料理方式 超愛大蒜

特別的是他們還有花生一同料理[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱

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紅蟳很新鮮 肉質纖細

不會炸到太油很剛好[台北海鮮]中山區行天宮站「半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱


<來個小總結>

老字號果然有水準

海鮮新鮮選擇多樣

重點是上菜也很快

 

<資訊欄>

半斤九兩食品有限公司-台菜海鮮熱炒

地址 :10491台北市中山區吉林路142-1號

電話:0225417333

營業時間:11:30–14:00、17:00–22:00

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