仙湖農場位於台南東山區南勢里一座海拔 277公尺的獨立山頭，清朝時期仙湖農場主人的家族，「放伴討山」入林採摘龍眼，建造焙灶寮烘焙龍眼乾，焙灶寮成為生活的一部分，歷經農作生活的淬鍊，現今將獨特的「灶寮生活」與「討山文化」巧妙地轉化成旅宿風格，客房透過落地窗的框景，「同框」焙灶寮的視野，以窗框「迎山入目」，充滿禪宗美學的氛圍。



仙湖農場位於台南東山區南勢里嘉南平原旁的淺山區，一座海拔 277公尺的獨立山頭，是農作家族世代耕耘的山丘。因為晨間、黃昏及雨後的雲海，讓山頭看起來像座湖中小島，在地居民們便將此處暱稱為仙湖。



早年這個山丘長滿野生的龍眼樹，眷顧了先民的艱苦生活，清朝時期先民「放伴討山」入林採摘龍眼，建造焙灶寮 (土灶) 烘焙龍眼乾 (桂圓)，焙灶寮成為生活的一部分。



農場主人吳侃薔表示，早年村莊裡的農民會在龍眼產季以扁擔挑兩個月的糧食，攜家帶眷住進山裡的焙灶寮，兩個月的生活與生產都在小小的焙灶寮。



順著山坡地勢挖鑿出的坑灶，上覆竹篾床，以龍眼木當薪柴放入烘焙灶口，期間灶火不能熄。



焙一次龍眼乾需時六天五夜，乾燥的過程很緩慢，焙火平均溫度 40度，每一小時添火一次，每天翻灶一次，灶口上方的平台除了是工作場域，也是生活空間。



翻灶，進入焙灶內後，身體用插秧的姿勢背對著灶口，以手臂的長度為一翻的距離，腳尖是每一翻的分界線，將龍眼向後翻動，最上面的龍眼會變成墊底的，原本墊底的則成為表層。從龍眼生果到龍眼乾 (帶殼) 熟成，重量隨之遞減，三公斤的龍眼生果焙成一公斤的龍眼乾 (帶殼) ，三公斤的龍眼乾 (帶殼) 剝出一公斤的龍眼乾肉 (桂圓肉)，也就是說，一公斤的龍眼乾肉 (桂圓肉) 需要九公斤的龍眼生果才能完成。



仙湖農場主人家族，從最初的開墾者，歷經農作生活的淬鍊，將仙湖地區獨特的「灶寮生活」與「討山文化」巧妙地轉化成旅宿風格。



一條走廊以「迎山、入林、起灶、伴雲、耕煙、隨風、席月、益智、歸真」九個關於桂圓文化的詞彙為主題，用裝置藝術說故事。



「入林放伴」是當地很特殊的文化，清領期間漢人先民進山區開墾，為了對抗盜匪與生蕃，四到五戶為一伴。同一「伴」的大家在農作與生活上互相協助團結在一起。



耕煙，龍眼生果含水量大，焙龍眼時柴火燒起來時，與水氣凝結蘊蓄成一圈圈的煙緩緩上升，尤其是在暑雨中，煙燻是很迷人的氛圍。



「迎山」雙人房，經過巧思設計的客房，大面落地窗採光極佳，二張人體工學單人床墊，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。



客房透過落地窗的框景，可「同框」焙灶寮的視野，以窗框「迎山入目」，充滿禪宗美學的氛圍。坐臥在地板上，往外看出去是一道綠意盎然的山稜線，眺望山巒美景，最能舒緩整天盯著手機的眼睛睫狀肌。



取出客房提供的鋪墊、茶包與茶具盒，就能在陽台或客房地板舖設簡單的茶席，泡一壺龍眼花茶，靜享片刻悠閒，平日案牘勞形的心在此能獲得舒展。



房間配置大型液晶電視、吹風機、熱水壺、冰箱，並提供免費 WiFi，衛浴附免治馬桶，有大型浴缸。



早餐以套餐型式提供，並提供送餐服務。



園區山頂草原的無邊際戲水池，銜接著遼闊山丘與平原景緻。



一座大型涼亭，可登高望遠鳥瞰整個園區。



村宴餐廳，目前僅接待晚上住宿客人，食材來自仙湖與在地農家，無味精、不過度調味，以傳統手路與創意呈現食材自身風味。



必買伴手禮：龍眼甘露、朵朵 - 龍眼花茶包、仙湖桂圓釀、仙湖柴燒福圓 (帶殼) 與仙湖自產桂圓乾 (龍眼乾肉/去殼籽)。



仙湖農場 - 人與山旅宿

地址：台南市東山區南勢里大洋6-6號

電話： 06 686 3635

營業時間：10:00–16:00 (週二公休)

官網：https://www.senwho.com/

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