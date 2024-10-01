這個鵝肉店厲害啦～以雲林養鵝場起家，從飼養白羅曼鵝到餐桌，一條龍服務都是嚴格把關，美味指數更是一絕，難怪和雲林朋友聊到鵝肉店，他們都會大推這間鵝嚐嚐鵝肉專賣。招牌以高CP值又浮誇系鵝肉飯聞名，常常有老饕為了它天天來吃，甚至他們家招牌嫩鹹水鵝、招牌糖燻鵝肉切盤，肉量多到不行，重點一盤用2張百元鈔票就吃的到，天啊～這個價錢根本賠本賣，不過價格雖然便宜，吃起來肉質卻是鮮嫩不柴，秘訣就是選用每天新鮮溫體直送，這個吃了便見真章。

這天來到雲林斗六找朋友敘舊，於是用餐時間在Google地圖隨便找了一家有冷氣開放的小吃店，就發現這家評論4顆星「偶鵝嚐嚐鵝肉專賣店」，店址就在斗六市成功二街9號，距離斗六夜市、中山紀念公園不遠，若開車來附近也有空地可以停車，基本上不難找。

裝潢好文青，門口將白羅曼鵝畫成Q版加上設計感LOGO，和橘色等候椅，整個氛圍也太可愛！

總店在虎尾，據說人氣非常夯，常常座無虛席是不少在地人的必吃名單。目前擁有六家分店，這次介紹斗六店是今年三月底新開店，特別是以雲林養鵝場起家，養殖白羅曼鵝品種，並於95~100天最佳時間做宰殺，因此鵝肉每天新鮮溫體直送，從飼養到餐桌上都嚴格把關，就是要讓消費者吃到最好的口感。

很少鵝肉店的裝潢打造成咖啡店樣子，藤椅與木質桌的擺設，白色方形磁磚的開放式廚房，整個氣氛和傳統鵝肉店完全不同，整個非常文青有質感，不僅用餐空間寬敞明亮乾淨，加上隔間玻璃的開放式廚房，隔絕惱人油煙味與熱氣，讓您在用餐時可以享受舒適冷氣空間。

座位除了兩人、四人、八人座，也有設置單人靠牆區，即便一個人來用餐也不尷尬。

話說我們大約平常日1840抵達，店裡幾乎快滿桌，生意比我想像中還要好，這時開始好奇他們家的鵝肉到底有多厲害？

最裡面有提供一張八人座圓桌，很適合全家出遊或是多人聚餐。

餐具和醬料是採自助式取用，就設置於圓桌旁邊，其中辣醬和鵝肉沾醬可以搭配鵝肉一起吃，味道更豐富。

偶鵝嚐嚐

偶鵝嚐嚐是店內必點招牌，幾乎每桌都會出現，於是就跟風來一碗。這道偶鵝嚐嚐右半邊鋪滿煙燻鵝肉丁，再擺上一顆半熟鵝油煎蛋，最後放上油蔥酥點綴，整個畫面看起來好誘人。

煙燻鵝肉是用碎肉切成丁狀，肉質鮮嫩有嚼勁，咀嚼時嘴裡瀰漫著淡淡煙燻味，同時扒一口吸飽鵝油的米飯，整個香氣停留在口腔，不僅味道好吃，再搭配附半熟鵝油煎蛋味道更美味。

鮮嫩無骨鹹水鵝肉飯便當

原本想點特上鵝肉飯，後來店家說鮮嫩無骨鹹水鵝肉便當是店內前三名，有菜又有湯就選擇它。

這天遇到菜色有單片香腸、甜不辣、馬鈴薯炒紅蘿蔔、高麗菜、半顆鵝油煎蛋，菜和飯給得量不算少，調味適中可以～

鮮嫩無骨鹹水鵝肉約有六片，每一片肉質夭壽水啦～重點沒有骨頭，皆是肥瘦相間肉質，尤其是鵝肉呈現出完美色澤與紋理，還有肉的保水性，看起來就是美味可口，果然一吃見真章，它的鵝肉嫩又不柴，再搭配鵝肉沾醬，味道一級棒。

大多荷包蛋都是要單點，這裡便當都直接附一顆，而且還是選用半熟鵝油煎蛋，那個金黃蛋液和米飯攪拌後，放入口中的黏稠感與蛋香如此銷魂～

附的鵝丸湯料多實在，光是鵝丸就給了5顆，咬起來紮實彈牙，肉的味道也很明顯，再來搭配芹菜清湯，口感清甜好喝。

香蔥鵝油乾拌麵線

還有這碗香蔥鵝油乾拌麵線一定要點！麵線是選用黃色麵體，再淋上香蔥鵝油醬和油蔥酥提味，端上桌時香氣撲鼻令人垂涎。拿起筷子夾起，可以感受到麵線彈度，濕度表現恰好，不會有糊一起感覺，重點好吃大推。

米血糕

偶鵝嚐嚐是用鵝血糕，吃起來比豬血糕還要軟Q一點，咬起來軟中帶嚼勁，不是那種乾硬口感，接著配上簡單醬油提味，整個香氣與鹹度都有出來，此時再扒一口米飯更下飯。

限量炸鵝蛋

這個限量炸鵝蛋厲害啦！炸鵝蛋也太大顆了，尤其是最外圍蛋白炸到金黃酥脆，中間蛋黃保留半生熟狀態，大口咬下這個外皮又脆又恰，裡面蛋黃宛如瀑布般的狂流，最後再用嘴巴接住，OMG~這個蛋液好濃稠，而且絲毫感受不到蛋腥味，可惜只點一顆，因為後面想再吃賣完了。

招牌糖燻鵝肉

超誇張～偶鵝嚐嚐的鵝肉切盤居然200元就吃的到，肉量多價格更是佛心爆表，便宜到都想從彰化衝來斗六吃，不僅價格便宜，連鵝都是自己飼養，重點每天新鮮溫體直送就是要讓美味放到餐桌上。因此偶鵝肉盤有招牌糖燻鵝肉和嫩鹹水鵝兩種，我選擇招牌糖燻鵝肉，嚴選特殊工法去製作，出餐前剁完後還會淋上鵝油，上桌時外皮有著誘人金黃咖啡色，大口咬下嘴裡充斥淡淡燻香味，肉感厚又Ｑ，骨與肉在嘴裡撕裂時也好拉扯，更不會難咬或是惱人腥味，一整個很合我口味，若平常吃重口味可以沾鵝肉醬。

招牌化骨鵝掌

跟你說喔～這個招牌化骨鵝掌超特別，這樣5支才70元，等於平均一支14元，價格也太佛心了啦！一開始以為會很難咬，沒想到一咬不得了，鵝掌外皮充滿膠質質感，直接附著於嘴唇表面，那股黏稠滋味好讚，而且每一口咬起來軟嫩又好啃，調味也恰好不會太鹹，這個招牌化骨鵝掌讓阿文欲罷不能啊！

酸菜鵝腸湯

酸菜鵝腸湯給得鵝腸量挺多的，咬起來很脆彈，不會太老或太硬，口感還不賴，再來是酸菜是我愛的酸度，酸度比例剛好，會讓人一口接著一口。

整體心得：第一次品嚐「嚐偶鵝嚐嚐鵝肉專賣店」吃完後認真推一個耶！最讚是用高CP值價格就能吃到新鮮溫體直送的鵝肉，也難怪平假日用餐時間常常客滿，只可惜彰化沒有分店，要不然我一定會天天報到(笑)～

偶鵝嚐嚐鵝肉專賣店(斗六店)

地址:雲林縣斗六市成功二街9號

營業時間:11:00~14:00/17:00~20:00(四公休)

電話:05 537 0012

粉絲團:偶鵝嚐嚐鵝肉專賣店(斗六店)