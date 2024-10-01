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【延三夜市美食】魏祥記純糖麻糬附菜單-麻糬冰必吃，芋頭綿密，螞蟻人的最愛冰品-捷運大橋頭站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-10-01 11:24:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：119
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：515篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

魏祥記燒麻糬冰
phone02-25942328
place台北市大同區延平北路三段30號
作者本次評價：
3.25
美味度
4.00
服務品質
0.50
裝潢氣氛
2.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg

延三夜市有許多好吃的隱藏美食，Ruby吃完好吃東時鮮蚵

就想找間甜品店做個完美的end，這間魏祥記純糖麻糬延三夜市的人氣甜品店，

以獨特的麻糬冰出名。內用需要先找座位。

【延三夜市美食】魏祥記純糖麻糬-麻糬冰必吃，芋頭綿密，螞蟻人

菜單上的有夏季限定的冰品，

也有甜湯可選擇，當然麻糬冰是必點的。

【延三夜市美食】魏祥記純糖麻糬-麻糬冰必吃，芋頭綿密，螞蟻人

花生粉麻糬冰 $55

魏祥記的麻糬剪成小塊，鋪在剉冰上，再淋上香甜的糖水和煉乳。

花生粉的香氣與冰涼的剉冰完美結合，讓人一口接著一口，根本停不下來的。

【延三夜市美食】魏祥記純糖麻糬-麻糬冰必吃，芋頭綿密，螞蟻人
芋頭麻糬冰 $80
如果你是芋頭控，這道一定要試！綿密的芋頭泥搭配Q彈的麻糬，

口感層次豐富，雖然偏甜，但芋頭控的Ruby真的滿喜歡這冰品的味道。

【延三夜市美食】魏祥記純糖麻糬-麻糬冰必吃，芋頭綿密，螞蟻人

布丁牛奶冰 $50
傳統布丁和牛奶冰結合，滑順的口感與牛奶的香味，

讓人吃後感到清涼，適合在炎熱的夏天享用的冰品。

【延三夜市美食】魏祥記純糖麻糬-麻糬冰必吃，芋頭綿密，螞蟻人

魏祥記純糖麻糬的美味不愧是在地的老店，撇除店員非常有個性，態度很酷，

但如果你愛麻糬冰，這間魏祥記純糖麻糬算是來延三夜市，

值得來品嘗看看的，捷運大橋頭就有到喔。


【店家資訊】
👉魏祥記純糖麻糬
🏠台北市大同區延平北路三段30號
☎️02 2594 2328
⏰PM17:00~PM23:00 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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