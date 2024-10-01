新竹在地60年歷史的老店「原三廠雞鴨滷味」，第三代老闆聽到竹北的鄉親的呼叫，終於來竹北中山路開分店囉！
就在竹北公有零售市場(舊市場)附近，喜愛雞鴨滷味的竹北朋友們，不用大老遠跑到新竹市了
店家環境乾淨，有冷藏設備保持肉品新鮮，讓大家吃得美味又安心
「原三廠雞鴨滷味」擁有60年歷史且傳承至第三代，他們的燻雞、鹹水雞和文昌雞讓人一吃難忘
傳承三代的美味秘密，就是他們的獨門醃料與煙燻工法，每天現宰的土雞經過烹調滷製之後，入味而且肉質軟嫩~
尤其是招牌雞胸肉，口感嫩而不柴，深受在地居民喜愛
快跟著小米一起去看看吧。
PS. 現場除了半隻或整隻雞以外，還有提供小份1~2人享用的份量！
店家提供UBER及熊貓平台外送。
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👉原三廠雞鴨滷味-竹北店位置及停車方式
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原三廠雞鴨滷味-竹北店位於中山路與仁愛街交叉口，靠近舊市場，斜對面是美廉社。
開車的朋友可以找附近的白線停車，但不要影響到附近店家或居民出入喔！
👉原三廠雞鴨滷味-竹北店環境介紹
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目前已經傳承至第三代了，60年獨傳功夫製作出的雞鴨滷味，每一樣都滷製入味，會讓你吃一次就愛上
家庭主婦們拜拜要整隻雞、鴨，不用大費周章準備，也不用擔心家裡的菜不夠。
只要來到這裡切上一盤滷味加菜，老公和小朋友、長輩一定都會很滿意喔
雞肉切盤好後會淋上雞汁，增加香氣和濕潤口感~
👉原三廠雞鴨滷味-竹北店菜單目錄搶先看
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雞鴨滷味選擇性很多，有當天製作現切的燻雞、鹹水雞、文昌雞、燻鴨、鹽水鴨，還有滷豬耳朵、雞胗、雞屁股、海帶等。
現在天氣炎熱，有冷藏櫃保持食材的新鮮，讓大家吃得美味又安心
盛裝容器是防漏外盒，不用擔心湯汁外溢，每一盒都有標註價格給大家參考喔。
筍絲非常受歡迎，使用雞湯和新鮮筍干一起熬煮，一大袋才100元
豆干 半斤/50元
海帶 1條15元，7條100元
雞胗 半斤/140元
豬頭皮、豬耳朵 1斤/280元
雞胸肉，沙茶/原味 1斤/280元
燻雞/鹽水雞 （土雞）
整隻1斤/240元
半隻1斤/260元(重量約300~400元)
文昌雞
整隻1斤/280元
半隻1斤/300元(重量約350-400元)
燻鴨/鹽水鴨
整隻1斤/290元
半隻1斤/310元(重量約400-450元)
筍絲 小包50元 大包100元
蹄膀 1盒/100元
杏鮑菇 1盒/100元
雞腳 5~6隻 100元
鴨翅膀 3隻90元
※訂購注意事項
1斤為1台斤，秤重計價價格浮動。
滷味都可混合購買。
Ex:
綜合滷味 100元
豆干+海帶 100元
如需真空包裝酌收小袋子5元，大袋子10元。
如團購人數多，自行編號，我們會分編號分裝，分開算價格。
雞肉、鴨肉皆為現剁現秤透明報價，商家重視商譽，歡迎自行秤重核實。
👉原三廠雞鴨滷味-竹北店用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小彤、阿群來享用雞鴨滷味，連小朋友阿群都很喜歡吃，他去年來吃過後就愛上了
獨門醃料與烹調工法聽老闆說都是從爺爺那一代傳下來的，每天使用新鮮現宰土雞烹調滷製，不只皮Q肉又軟嫩
首推燻雞(半隻1斤/300-350元)，色澤隨著時間的變化，會更加金黃。
經過煙燻後，雞皮帶有脆度的口感，不論雞腿還是雞胸肉都非常軟嫩，下飯又下酒喔
購買雞鴨的朋友，都會附上胡椒鹽和雞油搭配食用，淋上雞油後，雞肉吃起來特別有甜味耶。
愛吃辣的朋友，可以跟老闆拿一包雞辣油回去先吃看看，喜歡的話可以買整罐喔
用雞油提煉出來的辣椒，屬於中小辣的辣度，辣椒辛香和雞油結合，跟雞肉一起吃更過癮了！
重口味的朋友可以沾上胡椒鹽，鹹香帶甜的風味下飯又下酒~
小彤也超愛燻雞的
鹽水雞(半隻1斤/300-350元)小米也很推薦！
店家使用優質土雞，吃起來嫩而不柴，雞皮還有Q的脆度，真的很想叫碗白飯來配著吃
雞腿肉的肉質更是軟嫩，不管是長輩、小朋友都很適合食用喔
店家以前有賣黃皮珍珠雞，後來因為口感考量改賣文昌雞囉
文昌雞(半隻1斤/350-400元)一樣有黃澄澄的雞皮和白嫩的肉質，口感有嫩中帶嚼勁的口感，喜歡文昌雞的朋友不妨參考看看。
燻鴨(半隻1斤/400-450元)醃漬入味，肉質嫩而不柴，越嚼越甜，是非常棒的下酒菜
仿土雞醃漬的雞胸肉有沙茶和原味，圖片中的份量各100元。
仿土雞醃漬的雞胸肉媲美舒肥雞的口感，不僅又嫩又Q，一咬下去還有鮮甜美味的肉汁
雞胸肉嫩又有汁，真的很厲害！
鹹香帶甜的沙茶風味，跟原味吃起來不太一樣，兩種小米都很推薦喔
綜合滷味(100元)，有豬耳朵、雞胗、豆干和海帶，很適合帶回家加菜
豬耳朵有軟嫩帶點嚼勁的豬耳、脆口的豬骨，再沾點辣油就太完美了！
豆干滷的也很不錯，有紮實帶點濕潤的口感。
店家真的將雞湯使用到極致~
筍絲(100元/包)用雞湯和新鮮筍干一起熬煮的，吃起來不會有酸澀味，爽脆又帶有雞汁甜味，風味非常地棒
以上是我們的心得分享，竹北店由第三代老闆坐鎮，60年獨傳功夫製作出的雞鴨滷味，讓人一吃難忘
竹北的朋友不用大老闆跑到新竹，可以就近購買了，而且老闆有跟UBER及熊貓外送平台配合，懶得出門的朋友可以叫外送囉~
👉原三廠雞鴨滷味-竹北店營業時間地址
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🌟店家資訊：原三廠雞鴨滷味-竹北店
🏠地址：新竹縣竹北市中山路436號
☎電話：0937 138 690
⏰營業時間：7:30-13:00
粉絲團：原三廠雞鴨滷味
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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