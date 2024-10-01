新竹在地60年歷史的老店「原三廠雞鴨滷味」，第三代老闆聽到竹北的鄉親的呼叫，終於來竹北中山路開分店囉！

就在竹北公有零售市場(舊市場)附近，喜愛雞鴨滷味的竹北朋友們，不用大老遠跑到新竹市了

店家環境乾淨，有冷藏設備保持肉品新鮮，讓大家吃得美味又安心

「原三廠雞鴨滷味」擁有60年歷史且傳承至第三代，他們的燻雞、鹹水雞和文昌雞讓人一吃難忘

傳承三代的美味秘密，就是他們的獨門醃料與煙燻工法，每天現宰的土雞經過烹調滷製之後，入味而且肉質軟嫩~

尤其是招牌雞胸肉，口感嫩而不柴，深受在地居民喜愛

快跟著小米一起去看看吧。

PS. 現場除了半隻或整隻雞以外，還有提供小份1~2人享用的份量！

店家提供UBER及熊貓平台外送。

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👉原三廠雞鴨滷味-竹北店位置及停車方式

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原三廠雞鴨滷味-竹北店位於中山路與仁愛街交叉口，靠近舊市場，斜對面是美廉社。

開車的朋友可以找附近的白線停車，但不要影響到附近店家或居民出入喔！

👉原三廠雞鴨滷味-竹北店環境介紹

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目前已經傳承至第三代了，60年獨傳功夫製作出的雞鴨滷味，每一樣都滷製入味，會讓你吃一次就愛上

家庭主婦們拜拜要整隻雞、鴨，不用大費周章準備，也不用擔心家裡的菜不夠。

只要來到這裡切上一盤滷味加菜，老公和小朋友、長輩一定都會很滿意喔

雞肉切盤好後會淋上雞汁，增加香氣和濕潤口感~

👉原三廠雞鴨滷味-竹北店菜單目錄搶先看

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雞鴨滷味選擇性很多，有當天製作現切的燻雞、鹹水雞、文昌雞、燻鴨、鹽水鴨，還有滷豬耳朵、雞胗、雞屁股、海帶等。

現在天氣炎熱，有冷藏櫃保持食材的新鮮，讓大家吃得美味又安心

盛裝容器是防漏外盒，不用擔心湯汁外溢，每一盒都有標註價格給大家參考喔。

筍絲非常受歡迎，使用雞湯和新鮮筍干一起熬煮，一大袋才100元

豆干 半斤/50元

海帶 1條15元，7條100元

雞胗 半斤/140元

豬頭皮、豬耳朵 1斤/280元

雞胸肉，沙茶/原味 1斤/280元

燻雞/鹽水雞 （土雞）

整隻1斤/240元

半隻1斤/260元(重量約300~400元)

文昌雞

整隻1斤/280元

半隻1斤/300元(重量約350-400元)

燻鴨/鹽水鴨

整隻1斤/290元

半隻1斤/310元(重量約400-450元)

筍絲 小包50元 大包100元

蹄膀 1盒/100元

杏鮑菇 1盒/100元

雞腳 5~6隻 100元

鴨翅膀 3隻90元

※訂購注意事項

1斤為1台斤，秤重計價價格浮動。

滷味都可混合購買。

Ex:

綜合滷味 100元

豆干+海帶 100元

如需真空包裝酌收小袋子5元，大袋子10元。

如團購人數多，自行編號，我們會分編號分裝，分開算價格。

雞肉、鴨肉皆為現剁現秤透明報價，商家重視商譽，歡迎自行秤重核實。

👉原三廠雞鴨滷味-竹北店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群來享用雞鴨滷味，連小朋友阿群都很喜歡吃，他去年來吃過後就愛上了

獨門醃料與烹調工法聽老闆說都是從爺爺那一代傳下來的，每天使用新鮮現宰土雞烹調滷製，不只皮Q肉又軟嫩

首推燻雞(半隻1斤/300-350元)，色澤隨著時間的變化，會更加金黃。

經過煙燻後，雞皮帶有脆度的口感，不論雞腿還是雞胸肉都非常軟嫩，下飯又下酒喔

購買雞鴨的朋友，都會附上胡椒鹽和雞油搭配食用，淋上雞油後，雞肉吃起來特別有甜味耶。

愛吃辣的朋友，可以跟老闆拿一包雞辣油回去先吃看看，喜歡的話可以買整罐喔

用雞油提煉出來的辣椒，屬於中小辣的辣度，辣椒辛香和雞油結合，跟雞肉一起吃更過癮了！

重口味的朋友可以沾上胡椒鹽，鹹香帶甜的風味下飯又下酒~

小彤也超愛燻雞的

鹽水雞(半隻1斤/300-350元)小米也很推薦！

店家使用優質土雞，吃起來嫩而不柴，雞皮還有Q的脆度，真的很想叫碗白飯來配著吃

雞腿肉的肉質更是軟嫩，不管是長輩、小朋友都很適合食用喔

店家以前有賣黃皮珍珠雞，後來因為口感考量改賣文昌雞囉

文昌雞(半隻1斤/350-400元)一樣有黃澄澄的雞皮和白嫩的肉質，口感有嫩中帶嚼勁的口感，喜歡文昌雞的朋友不妨參考看看。

燻鴨(半隻1斤/400-450元)醃漬入味，肉質嫩而不柴，越嚼越甜，是非常棒的下酒菜

仿土雞醃漬的雞胸肉有沙茶和原味，圖片中的份量各100元。

仿土雞醃漬的雞胸肉媲美舒肥雞的口感，不僅又嫩又Q，一咬下去還有鮮甜美味的肉汁

雞胸肉嫩又有汁，真的很厲害！

鹹香帶甜的沙茶風味，跟原味吃起來不太一樣，兩種小米都很推薦喔

綜合滷味(100元)，有豬耳朵、雞胗、豆干和海帶，很適合帶回家加菜

豬耳朵有軟嫩帶點嚼勁的豬耳、脆口的豬骨，再沾點辣油就太完美了！

豆干滷的也很不錯，有紮實帶點濕潤的口感。

店家真的將雞湯使用到極致~

筍絲(100元/包)用雞湯和新鮮筍干一起熬煮的，吃起來不會有酸澀味，爽脆又帶有雞汁甜味，風味非常地棒

以上是我們的心得分享，竹北店由第三代老闆坐鎮，60年獨傳功夫製作出的雞鴨滷味，讓人一吃難忘

竹北的朋友不用大老闆跑到新竹，可以就近購買了，而且老闆有跟UBER及熊貓外送平台配合，懶得出門的朋友可以叫外送囉~

👉原三廠雞鴨滷味-竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：原三廠雞鴨滷味-竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市中山路436號

☎電話：0937 138 690

⏰營業時間：7:30-13:00

粉絲團：原三廠雞鴨滷味

➡️現金交易/台灣PAY/街口支付/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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