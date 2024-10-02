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竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-10-02 12:00:00 踢小米 人氣：75
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1314篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：

很南寮小卷米粉
phone0988-881606
place新竹縣竹東鎮仁愛路300巷9號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話)

竹東很南寮小卷米粉

隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉

(菜單營業時間地址電話)

竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

竹東的「很南寮小卷米粉」，會取這個名字難道是老闆很難聊嗎 XD

老闆笑著說他很會聊，要跟他聊上2-3個小時都不是問題竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

很南寮小卷米粉」隱身在竹東市場巷弄內~

老闆使用的海鮮食材大都是南寮漁港的新鮮漁獲，所以才取這個名字 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

料多澎拜的海鮮米粉，湯頭鮮美，真的是竹東隱藏版美食 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

愛吃小卷米粉的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

 

 

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👉很南寮小卷米粉位置

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很南寮小卷米粉位於竹東市場內，滿珍香牧場斜對面。

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看到路口的招牌走進去就可以找到 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉很南寮小卷米粉環境介紹

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老闆使用的海鮮食材大都是南寮漁港的新鮮漁獲，像是肥美大隻的新鮮船凍小卷 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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使用這些海鮮烹煮出來的湯頭非常鮮美 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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海鮮或小卷麵食都會用上兩隻小卷，愛吃小卷的朋友不能錯過 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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除了戶外座位，還有冷氣的內用座位，夏天吃飯有冷氣真的非常重要 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉很南寮小卷米粉菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

主食有小卷、海鮮、蚵仔和虱目魚，搭配米粉、烏龍麵或粥品，均一價180元。

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👉很南寮小卷米粉用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟葡萄哥哥蕭文甫來吃美食，點了兩碗豐盛的麵食光看就讓人口水直流 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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海鮮烏龍麵(180元)也可以搭配米粉或粥品，有兩隻小卷、魷魚、蛤蜊、鮮蝦、虱目魚、魚丸等配料 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

一上桌就可以聞到鮮美湯頭的香氣~

熬了好幾個小時的大骨湯頭，加上海鮮的鮮甜滋味、蒜酥和白胡椒調味，甜美中帶有蒜酥和胡椒香氣，讓人一口接一口喝不停 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

大家一定要把湯頭喝完，湯頭真的超讚的 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

配米粉或烏龍麵都不錯，就看個人喜好啦 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

粗粗的烏龍麵讓我們吃超飽的。

 

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小卷鮮甜彈牙，大口大口地吃超過癮的！

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魷魚雕花還蠻漂亮的耶。

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虱目魚皮有膠質的Q，蝦子有把蝦頭去除比較乾淨，肉質鮮甜彈牙~

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愛吃小卷的朋友必點小卷米粉(180元)，使用兩隻小卷切圈，加上鮮蝦和魚丸。

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鮮甜小卷配上鮮美的湯頭真的好讚喔 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小卷沾上哇沙米醬油很下酒喔。

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粗粗的米粉Q滑又有脆度的口感，吸附湯頭真的很好吃~

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小菜特別推薦鳳掌(50元)酸V帶微辣的滋味也很下酒~

鳳掌來自竹東客家傳統市集理事長的小菜坊喔！

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以上是我們的心得分享，竹東也可以吃到很南寮的美食 竹東很南寮小卷米粉 隱藏竹東『非常南寮』爆料小卷米粉 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

豐富的食材加上甜美的湯頭，來到竹東遊玩的朋友推薦你們~

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👉很南寮小卷米粉營業時間地址

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🌟店家資訊：很南寮小卷米粉
🏠地址：新竹縣竹東鎮仁愛路330巷9號
☎電話：0988 881 606
⏰營業時間：16:30–21:00(周一公休)
粉絲團：很南寮小卷米粉
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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