到底是哪間雞肉飯可以讓客人直接點8顆荷包蛋？

位於光復路的「好味雞肉」，自開幕以來生意一直都超好的

老闆每天使用有產銷履歷的雞肉，以獨家秘方烹飪料理後，手工剁切去骨，加上特調醬汁、蔥油和半熟荷包蛋讓人回味無窮

每到用餐時間必定會看到滿滿人潮！

還沒吃過的朋友，快跟著小米一起去看看吧

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👉好味雞肉位置及停車方式

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好味雞肉位於光復路上靠近關新路，就在家樂福超市斜對面。

開車的朋友建議把車停在關新路的收費停車場或停車格，再走過來好好享用美食

門口是結帳區也是外帶等候區，內用的朋友結帳後，就可以到座位上等候美味的雞肉料理啦。

每到用餐時間必定會看到滿滿人潮一點都不誇張

👉好味雞肉環境介紹

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店內走的是簡約風，有單人的吧台座位也有兩人桌，人多還可以併桌，所以人多人少都不是問題。

老闆每天使用有產銷履歷的雞肉，以獨家秘方烹飪料理後，手工剁切去骨加上特調醬汁，讓客人每口都能吃到無骨且軟嫩鮮甜的雞肉

銷魂荷包蛋不只使用雞油煎蛋，香氣特別濃郁以外，還堅持不使用煎蛋器定型，老闆說這樣才有古早味

店家有專門負責煎蛋的店員，可想而知他們的用量有多大

真的不誇張，這位客人點雞肉飯，外加8顆荷包蛋，補充滿滿的蛋白質 XD

👉好味雞肉菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以雞肉料理為主，搭配小菜、湯品和麵食類，愛吃雞肉的朋友，來這邊絕對能滿足你的味蕾

特別推薦銷魂雞肉飯，有無骨雞肉、半熟荷包蛋，真的媲美食神的黯然銷魂飯 XD

食量大的朋友可以點多肉銷魂雞肉飯，滿滿的雞肉吃起來真的超爽的

👉好味雞肉用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群來吃”好雞”，當然要點上一桌才滿足

銷魂雞肉飯(110元)是必點的 ，除了雞肉外還有薑絲、蔥鹽和一個半熟蛋

像這樣簡單又不平凡的美食，吃完就是如此地幸福

老闆使用每日直送的產銷履歷的雞肉，經過數小時的熬煮，手工剁切去骨，這可是每日限量喔！

無骨雞肉不管是長輩或小朋友食用都非常方便。

不管是哪個部位，吃起來都是嫩而不柴，而且有雞肉原始的甜味、香氣，雞皮Q彈又爽脆，單吃不沾其他醬料，就很棒了

加上蔥鹽提味，馬上從100分變成120分 XD

粒粒分明的白飯搭配獨門醬料也很棒，光吃白飯也超級美味的

戳破半熟荷包蛋讓半熟的蛋液流出，增加滑順口感，讓人一口接一口吃不停

大胃王的朋友可以點多肉銷魂雞肉飯 (140元)，雞肉堆得連下面的飯都看不到了，光看就好滿足喔

愛吃半熟荷包蛋的朋友可以另外加點喔！

單吃雞肉可以感受到肉質軟嫩、很有汁感，還可以吃得到雞皮的Q嫩

銷魂雞肉飯是小彤的最愛，她很推薦喔

好味雞肉涼麵(110元)5-10月季節限定，附麻醬和蒜汁，不愛蒜味的朋友可以不加。

軟嫩不乾柴的溫體雞肉，搭配香濃不過甜的麻醬和蒜汁提味，很適合炎熱的夏天享用

麵條特別挑選過，有Q勁又有麵香，吸附麻醬，越吃越涮嘴喔

蘿蔔貢丸湯(55元)，蘿蔔熬煮得蠻透的，不會苦，搭配新竹的名產摃丸，是簡單又美味的湯品

如果不吃飯，可以點好味雞肉湯(70元)補補身體，主角一樣是軟嫩鮮美的雞肉

白菜魯(55元)

👉好味雞肉營業時間地址

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🌟店家資訊：好味雞肉

🏠地址：新竹市東區光復路一段358-1號

☎電話：03 610 9989

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–19:30

粉絲團：好味雞肉

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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