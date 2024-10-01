新竹在你心中的記憶是什麼呢?米粉、貢丸、竹科，外加風很大? 但是這次參與新竹市政府主辦的2024竹塹媽祖文化祭-走讀旅行後，徹底的翻轉了對新竹的印象，也沒想到這次參與的竟然是以「媽祖文化」為主題，去引路推廣城市行銷的角度，甚至把媽祖化身為我們旅行最親近的導遊，看到標題就覺得超級有趣，也拉近了不少跟媽祖文化的印象，從原本神格化的慈藹媽祖，更增添了一股常民與日常接軌的氣息，所以究竟新竹可以在媽祖文化的基底下，推出哪四大遊程，來，跟著我們的腳步，踏出竹塹風城之旅。

以四間媽祖廟為中心軸線，先了解媽祖，再了解「祂」的生活圈

這次竹塹媽祖文化祭推出系列活動走讀旅行，結合了四間的竹塹媽祖廟，分別有新竹天后宮、長和宮、新竹內天后宮與香山天后宮，他們都是擁有不同歷史地位的媽祖廟，更特別的是結合媽祖廟發展出四種不同主題的特色遊程，遊程有下面四條：

✦新竹天后宮【老靈魂來古城，超搭!】

✦長和宮【顛覆老饕的城市 】

✦新竹內天后宮【異想不到的新竹】

✦香山天后宮【山海摸魚時光】

切合不同民眾都有想玩的遊程是我覺得最酷的，額外，從遊程的主題也讓我意外的發現，竹塹有多樣化的風情可以讓遊客來踏足。各間媽祖廟也都在走讀旅行這天在自家的廟埕推出闖關與體驗活動，面向從手作、闖關與解謎遊戲均有，多元且學習成份高，所以我們就踏上前往新竹火車站的旅行，前往竹塹風城囉～

—新竹天后宮：文化的燈塔，用手作的溫度感受廟宇文化的傳承與感動

新竹天后宮就位於大馬路旁，今天的天后宮廟埕充斥了各式各樣豐富的手作項目，我們常見的平安符原來是從一條長條型符令手折來的，符上有紅符令和黑符令，有護佑助運及消災解厄雙重效果，還有我們看到轎班頭上一條一條的紅線斗笠，親自嘗試之後才知道要把紅線勾進斗笠竹片裡有多難，最讓我印象深刻的是媽祖廟請出了神將們，還分適合小孩子嘗試的小神將，真的在現場看見了傳承廟宇文化的任重道遠與曙光。

▲新竹天后宮豐富的廟宇手作、神將步伐與廟宇導覽，讓現場很多小朋友拉近與媽祖文化的距離。

—長和宮：求一支籤，解解看等一下的實境解謎可以破解嗎

擁有眾多香客，亦是新竹三大廟之一的長和宮，除了擁有豐富的文物館藏與香客大樓，這次很前衛的以實境解謎的方式來讓更多人透過解謎與探索過程去了解館藏內的文物歷史與故事，解謎過程就會想要更細緻的去觀察文物的細節與紋理，廟方還多贈送了媽祖加持過的祈福Ｔ恤，以及新竹名產－貢丸湯，真是呼應了長和宮廊帶「顛覆老饕城市」的遊程主題。

▲長和宮創新思維以實境解謎方式，讓民眾自己解謎、思考與探索館藏文物。

—新竹內天后宮：眾多媽祖齊聚賜福，敲響鼓聲跟媽祖報到

一抵達新竹內天后宮就跟著人群一起進到內殿，竟然一次有那麼多尊媽祖齊聚，新港媽、北港媽跟大甲媽祖，真的是媽祖的盛會，殿內還讓大家可以鑽轎底賜福，殿外廟埕有大大的腳印，讓大家透過簡易的方式去體驗大爺神尊的步伐奧秘，結合主題遊程「異想不到的新竹」體驗用傳統大鼓敲擊日本耳熟能詳的太鼓達人遊戲，是一種別出心裁的安排，來到內天后宮，獲得滿滿的福氣。

▲新竹內天后宮眾媽祖齊聚，剛好目睹媽祖娘娘的登轎大典，小朋友可以簡易入門的闖關，又融入異國元素結合，求新求變的體驗。

—香山天后宮：超大擲筊，賜給我一個大大的聖筊心想事成吧！

經過一番路程抵達的香山天后宮，完全跟市區的媽祖廟給人迥異的感受，藍天白雲遠離塵囂給人舒服感受的一間媽祖廟，廟宇闖關則以大家到廟裡都曾經嘗試過的擲筊為主，放大版的筊，再擲到聖筊的那一瞬間，真的會覺得正面樂觀值滿檔，廟內還有發放平安符，讓今天的廟宇遊程得到一個很好的結尾。

▲一下車迎來香山天后宮天然的安定感，超大擲筊與天后宮廟宇導覽，更加了解山海一線的臨海媽祖與漁村居民的關係。

除了走讀四大遊程，抵達媽祖廟闖關集章，還串聯竹塹內特色建築

此次活動讓走讀旅行除了蒞臨媽祖廟用不同方式認識媽祖文化外，更以求功名、求安康、求愛情與求財富等四大訴求推薦四大媽祖廟廊帶還可以一網打盡的特色廟宇，民眾可以在自己的集章手冊上蒐集不同平安御守的集章，也可以依照自己的所需所求前往竹塹城的推薦廟宇。這次還有一個很特別的主題是「hello!築跡」活動，以特色建築為主題，希望從建築的面向去認識更多歷史演進的淵源，就像我們到四間媽祖廟也都可以看見不同的媽祖建築、神壇、匾額，因而得知更多媽祖廟曾經發生的過往。

2024竹塹媽祖文化祭 導遊聖母 Walking Tour 走讀旅行

走讀旅行玩後感想

這次整體遊程從切入的角度，以四間廟的周邊生活圈去規劃四條路線，本來就讓人對新竹旅遊翻開新的思維，這次單位還特別安排了接駁車定點循環，車上還有安排車上導覽，接到媽祖廟有廟宇導覽，串聯性的從竹塹歷史到媽祖文化，讓整體更有脈絡，活動內容豐富，有導覽、闖關、集章，還可以從活動中拿到媽祖的紀念徽章。我覺得跟以往辦理的走讀旅行比較不同的地方是以自由行的方式，讓大家可以自己選擇自己想去的遊程，想玩的節奏，而且在造訪媽祖廟後，還可以到周邊特約店家消費生活券，讓我們從早玩到晚還意猶未盡，最後在香山曬船橋上看日落，在繁忙的生活中為自己找到愜意與安定，在跟家人到柴寮pizza享用晚餐，為今天的遊程畫下句點。