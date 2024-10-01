喜歡到處做手作課程的我，最近發現一個很特別的手作課程~「手作寶石銀黏土戒指課程」，聽說是從韓國流行來台的！與一般金工鍛敲戒課程不同，這是使用銀黏土加上自己天馬行空的創意，運用捏塑而成的銀黏土戒指！輕鬆可上手！只要會捏黏土就可以來體驗~創造出獨一無二專屬自己的寶石銀戒指！

這家位於中山站附近的OFFLINE LAB.離線手作實驗室，是在愛手創ISLIFE+職感選物中山店內的手作教室，原本只有簇絨毛線地毯的課程，但最近新增了現在最流行的寶石銀黏土戒指課程！因為近中山站就馬上來預約玩看看了！課程結束到附近逛逛超方便！

雖然製作出來都是純銀戒指，但必須說跟鍛敲銀戒真的完全不同！比起鍛敲銀戒更能夠展現每個人的創意、也更需要把握時間，但這些都不需擔心！「OFFLINE LAB.離線手作實驗室」不只耐心教學，就算不小心做歪了，老師也能及時補救！完全可以放心自由創作！

教室可容納的人數不多，不過這樣的課程本來就是一次2-3人體驗比較適合，可以看到教室擺滿很多毛線作品超可愛！

必須說「OFFLINE LAB.離線手作實驗室」有一個特點~之前去過很多手作教室都不能飲食，但他們家很貼心的可以讓大家在教室內飲食~怕大家在等待燒製冷卻的過程肚子餓，所以是可以自行帶食物來食用的喔！

再來進入課程內容~一開始會有工具盤及寶石讓大家先挑選好

「OFFLINE LAB.離線手作實驗室」是不限制寶石數量的，但一般會建議不超過5顆，比較符合單面能露出的數量，然後因為像我前面敘述的他們的寶石銀黏土戒指課程是剛開始的，所以寶石選擇上不多，之後會慢慢增加的！

有愛心、星星、方形、圓形等等各種形狀任君挑選

我選了紫色方形、粉紅愛心、黃色星星作為主要三顆寶石，中間再用小顆寶石做點綴

再來會經過 ─ 選合適戒圍、將防火紙黏藝圈在陶瓷芯上、把銀黏土拆開後、把銀黏土滾成條狀、黏一圈到陶瓷芯上

必須說銀黏土會讓人緊張的部分應該只有小心過乾、產生龜裂，因為接觸空氣後會不斷流失銀黏土本身的水份，但可以用刷具去補表面水分，所以其實還好~

過程中老師也會一直關心我們的狀況，也能及時補救！所以完全不需擔心！

若要作扭轉造型也是沒問題的！再來基本戒圈完成後就可以開始鑲寶石上去了！整個過程其實真的蠻簡單的，也沒有任何危險~ 大學修過陶藝課的我妹甚至說有點像陶藝手作XD

再來就是經過一連串的燒製~

半成品時會冷卻後進行表面的研磨和修整，這時就可以表面的細紋打磨光滑~燒製完會比較好拋光！

然後再用一系列的工具進行拋光，銅絲刷、剉刀、砂紙等等

最後再丟入滾筒拋光機~

登愣！閃亮寶石戒指就此誕生！

我與我妹的風格完全不同XD我的很像公主的寶石戒，而我妹的有種酷帥風格~

完成的成品會放入可愛的戒指盒~帶回家擺設也很可愛！

整體來說，是很適合全年齡層的手作課程，讓人有種回到兒時捏陶土的感覺~只要會捏陶土就可以來玩玩看！而且老師都很nice~也不用擔心自己做壞，盡情發揮創意~創作出一個專屬自己的手作銀戒指！還在觀望的朋友不妨來報名手作試試看吧！

價格資訊：

《L.A.B 寶石元素💎-銀黏土課程 》

每人基本材料包含：銀黏土5g、寶石數量不限、其餘課程所需工具

戒指 課程

單人：$2000/1人

團體（2人以上）：$1850/1人

項鍊 課程

單人：$2100/1人

團體（2人以上）：$1950/1人

【 OFFLINE LAB.離線手作實驗室 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/offline_lab/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/offline.lab.official

▸ 地址｜台北市大同區赤峰街49巷15號

▸ 預約課程｜點選這裡預約



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