2024週年慶開跑！

新世代年輕人購物首選！絕對好逛到腳軟，血拼到手軟，就在大江購物中心！

週年慶全攻略檔期最完全整理攏滴加〜

雖然小編家在桃園市區，但我們家真的很愛逛大江，不只全年免費停車

，更覺得大江逛起來真的比較寬敞又舒服，每一季都有很用心的室內裝置藝術

，每一處都是桃園打卡聖地，來這裡逛還可以拍網美照、網帥照，好吃、好玩、好拍照！

【BF樓小清新FRP】

支持插畫家創作熱血魂，收集大型公仔尋寶趣

大江購物中心支持年輕插畫家，不定期在館內舉辦多場小清新插畫展

，還特別製作多款插畫主題的大型公仔

現在在BF樓就可以目睹全部作品，一次到齊拍到爽！

【GBF樓彩繪牆】

地下一樓有面巨幅的彩繪造型牆，讓人仿佛置身歐洲街道

全是使用塗料一筆一畫手繪出來的，不拍個一百張美照回來真的是對不起自己XD

【1樓希臘風造型】

利用藍、白色調美化周邊廊道及休憩區

偽出國就來這〜

【3樓鐵樹及門廳休息區】

這棵象徵自由奔放的鐵樹可是獲得2013-2014亞太地產大獎的肯定

簡約、俐落的線條和造型，營造出現代感十足的氛圍

3樓通往停車場的門廳是個休息區，還有懶骨頭椅逛街累了就來這裡歇息一下

還有充電區呢，可以手機充飽電力，再繼續血拚哈哈

【4樓LED燈光空橋】

4F通往SEGA遊樂場有一座LED空橋，燈光會隨機閃爍流動變化效果，炫彩奪目，很是吸睛

大江真的是集合了藝術、人文、生活的遊逛街城，來這裡的客人都能感受到存在

館內每個角落每個街頭的藝術及人文氣息〜

這次來分享我最愛的地方--廁所XD

大江購物中心的廁所更被票選為最「不像廁所的廁所」！

每個樓層分別的主題不同而設計，真的很有創意跟巧思，連廁所都可以設計得這麼舒適

另外還設計了哺乳室供媽媽們使用，真的貼心到沒話說

有RO飲水器，要泡奶的話還滿方便的，同時現場亦提供大而舒適的尿布更換台

，哺乳的媽媽到百貨週年慶逛逛也不用擔心

在大江購物中心上廁所五星級的享受哈哈

【4樓貴賓廳】

免費使用大江貴賓廳 御璽等級聯名卡使用大江購物中心貴賓廳資格：

2019/1/1~2023/12/31核卡者：前一年度於大江購物中心館內累積消費滿1萬元(含) 以上

，享2024年免費使用12次(可攜伴1位/次)

VIP貴賓廳室內非常明亮豪華，挑高的室內設計，搭配整片落地玻璃窗，視野非常寬廣

大江購物中心也是餐廳美食集中地！

青埔聚餐第一首選-【4樓時時香SHANN RICE BAR】

我們家平常也愛吃時時香，中式菜色很下飯，帶朋友來也都很喜歡，可以單點也有多人的套餐

今天我們就直接選6人套餐，包含九菜一湯、6杯飲料、米飯無限享用，整體吃下來真的非常飽耶

蠻推薦點套餐，經典菜色一次滿足

【台梗9號米/健康紅藜麥/黑白雙鑽】

還有提供三種米飯，套餐就可以無限享用，每一道都是超級下飯的料理，整個邪惡到不行啊……

【霸王甘蔗蝦6支】

新鮮的純蝦泥包覆在甘蔗上，裹上春捲皮絲

彈牙的外表，咬下去酥酥的口感，金黃酥脆吃起來是厚實好吃的蝦餅，可以吃得到蝦肉

鮮嫩的蝦泥吸收了甘蔗的鮮甜，每一口都是滿滿海鮮鮮甜，再沾上甜醬汁，好吃不膩口！

【阿婆紅燒肉】

上等五花肉搭配花生、豆干、蛋，慢火滷燉濃油赤醬

看看那個色澤，看著就令人胃口大開，口水流一地呀…….

這味道太香了，色澤红亮、軟爛又入味，一口一大塊才過癮！

肉非常軟嫩入味，味道也很好吃，鹹香帶點甘甜味！！

白飯請給我三碗XD

【無敵豆酥嫩魚】

清蒸鱈魚上頭鋪滿了油香十足、略帶酥脆的「豆酥」

炒得酥酥的豆酥和著綿細的鱈魚一起吃，魚肉保持鮮嫩口感，且豆酥炒出的脆感讓魚肉更加有口感

鹹香酥脆的豆酥下飯也超好吃！

【厚煎菜脯蛋】

厚厚的菜脯蛋，口感一極棒！

蔥天然的甜味，加上菜脯的鹹味吃起來脆又不鹹，軟嫩濃郁的香蛋，酥脆鬆軟又厚實的口感

真的超好吃〜

【干鍋五更腸旺】

料好料滿下飯超滿足的五更腸旺，大腸、鴨血和酸菜不可少

酸酸辣辣的又香又下飯，湯汁淋飯就又更誘人

豐富配料與鹹香下飯的醬汁，讓人一吃就停不下來！

【3.5杯雞】

去骨嫩雞腿肉、Q軟米血， 加上獨家秘製花雕酒香

酒香宇宙無敵〜

雞肉混合著醬油、麻油與些許甜味，肉汁甜美紮實，久久無法忘懷！

【東方乳酪空心菜】

腐乳又稱東方乳酪，獨特鹹香所炒出來的空心菜，就是特別對味

醬料濃香四溢，還保留了空心菜的清脆口感

豆腐乳鹹香讓空心菜有了與眾不同的新滋味！

【麻油松阪豬】

Q彈的松阪豬與麻油就是搭，咬起來脆脆又帶有嚼勁，同時還帶點嫩度

濃郁的麻油和米酒混合有著獨特的香氣，搭配上口感Q彈的松阪豬肉，真是完美組合

【招牌胡椒蝦】

香香酥酥的下酒好菜，散發滿滿胡椒香，蝦子炸至酥脆，連殼都可以一起吃呦！

蝦子彈牙的口感加上白胡椒的香氣，把胡椒香氣及辛辣感全鎖進蝦肉裡

帶殼咬，麻中帶香，層次分明，絕對讓你一口接一口、越吃越涮嘴

【剝皮辣椒燉雞湯】

喝了會回甘的剝皮辣椒雞湯

剝皮辣椒微辣甘甜的多層次韻味，微辛卻不刺激，令人胃口大開

蛤蜊的鮮甜配上微辣的湯頭讓人暖身又暖心！

【柚香鐵觀音+招牌洛神花茶+雪蓋鳳梨烏龍+甘蔗四季青茶】

大推甘蔗四季青茶，嚴選高山烏龍茶，清雅茶韻遇上甘甜蔗香

一入口時口腔內散發著甘蔗清香和淡淡茶香，清甜不膩口，還相當消暑

還附上一支甘蔗，真的是好看又解膩的飲品呢

【杏仁豆腐】

真材實料的手打杏仁豆腐，點綴迷人蜜鳳梨

不同於一般市面上軟嫩的杏仁凍，Q彈的口感，杏仁味道紮實飽滿，舌尖可以感受杏仁香氣的滋味

【楊枝甘露】

超人氣港式甜品，芒果香腴、柚粒清新、西米露Q潤

滿滿Q嫩的西米露，尾韻淡淡的椰奶香氣，酸甜濃郁卻不膩口

熱愛芒果與楊枝甘露的朋友必點！

【時時香綠豆蒜】

選用剝殼後的綠豆仁，細火熬煮柔滑細緻的綠豆蒜，再搭配黑糖珍珠與椰子肉

綠豆蒜屏東在地人就愛這味！之前小編吃過一次後就愛上了〜

綠豆蒜中另外加入了珍珠，喝起來除了口感升級，而且非常有飽足感，喝完絕對讓你大大滿足

吃飽喝足，就可以開始逛街啦〜

又有新櫃登場啦！GBF樓越來越熱鬧了

大江變得好好逛！超多新櫃開幕，年輕品牌ALL HERE！新生代購物首選新地標！

大江購物中心全新改造，帶給你一站式購物體驗！絕對能滿足妳的採買慾望！

【GBF樓WOKY】

WOKY 台灣在地保溫杯品牌-即刻擁有來自台灣的絕美保溫杯

長效保溫、隱藏式手提、鈦陶瓷內膽，經典保溫瓶材質再升級，超美又超好用！

沃廚與三麗鷗聯名推出的保溫杯系列，結合了兩大品牌的可愛元素

最棒的是，WOKY沃廚保溫瓶不擔心放書包外漏，可長效保溫8小時，內噴鈦陶瓷塗層好清潔

小編看到很美的保溫杯又想買下去了哈哈

來來來，外出怎能沒有它咧？

恰恰鍋

囊括了台灣「2021金點設計獎」和德國「2022Red Dot Award紅點設計」

兩項設計大獎，是一款讓人驚豔不已的無塗層不沾鍋

【GBF樓norns】

卡通雜貨第一品牌！！！

平實價格提供國內外卡通授權居家精品，蠟筆小新、迪士尼、小熊維尼、櫻桃小丸子、角落生物

是不是實用又療癒？！眼前的每一樣商品都想馬上買回家…..(不要拉我)

蠟筆小新三模鍵盤 組合推薦價：1,880元

官網連結：https://shop.norns.com.tw/SalePage/Index/9979921

2.4GHz 無線連線+智能休眠具備自動休眠功能

鍵盤為Full Size最習慣的按鍵功能與位置+3In1跨平台，多裝置

Peanuts史努比安全帽 推薦價：1,280元

官網連結：https://shop.norns.com.tw/SalePage/Index/9971723

3/4罩安全帽給予頭部最舒適的安全防護，陪你帥氣闖天涯

CNS安全認證，台灣製造，安全防護不懈怠

霧面消光塗漆，質感更加分，舒適內襯，增添配戴舒適感

可拆式耳襯，可拆卸清潔

【GBF樓HOUSUXI】

HOUSUXI = house + SUXI(居家生活X舒適好感)！為居家生活注入好感設計

保冰保溫杯/瓶

人氣熱銷保溫瓶和保冷杯推薦，選用環保無毒TRITAN材質和一體成型

迪士尼系列

HOUSUXI提供迪士尼系列相關優惠與推薦商品可供挑選

餐袋推薦

人氣兒童餐袋推薦，選用防刮耐磨皮革和輕便好提設計

連文具都超可愛超吸睛，補貨開學用品怎麼能放過！

【GBF樓BONNY&READ】

用飾品詮釋完美的自己，探索有關於時尚的定義，創造屬於你的穿搭美學

2024新年飾品聯名-大甲鎮瀾宮XBONNY&READ開運飾品

天然水晶戒指手鍊，改變氣場，招財、防小人、保平安，不同顏色的水晶具有不同的功效

配戴這款水晶手鍊，讓你綻放獨特魅力，為新的一年帶來滿滿的好運＆好氣場

新北國王林書緯聯名- BONNY & READ 飾品

新北國王球員林書緯全新中性飾品男生飾品聯名，以林書緯的信仰十字架以及籃球元素為設計理念

可以展現男性粗獷、霸氣的率性魅力，戴上瞬間男人味十足！

【GBF樓DREAM TREND】

DREAM TREND凱夢為台灣原創髮妝品牌，受到眾多雜誌媒體、藝人網紅、專業醫師指名推薦

香氛沐浴露推薦，香味溫柔淡雅，聞起來很舒服

泡泡超級綿密，洗感超舒服，香味很舒服，完全不刺鼻，肌膚摸起來光滑、嫩嫩的

必須收藏！0技巧大波浪捲〜

8分鐘搞定女神波浪捲，捲髮也可以很簡單，輕鬆完成氣質髮型

使用起來會讓髮絲變得明顯，流線感有自然而濕潤的質感，超有光澤保濕感

用過都說讚的捲髮神器！

【GBF樓OLENS】

韓國人氣No.1彩色隱形眼鏡品牌！

OLENS韓國官方獨家授權正式代理韓國大勢女團NewJeans代言

女孩的眼神小心機，集結氣質、甜酷、性感風格一秒切換

隱形眼鏡廣告中標示警語：

◆配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師或合格驗光人員驗光配鏡，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

◆本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重複配戴、於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

◆如有不適，應立即就醫。

【GBF樓hoi!好好生活】

10/9 open

hoi!主打「好設計、好價錢、好服務」，藉由高性價比的商品，協助年輕世代輕鬆選物

、打造理想生活；從傢俱到居家擺設用品，品類多元齊全，以百搭風格獲得消費者喜愛

，兼具良好品質與實惠價格，陪伴每一個家的實習生反覆練習，一步一步實現家的輪廓

，嘗試摸索出屬於自己的居家品味

◆家具實惠多元：不論風格家具、寢具家飾、日用香氛、收納雜貨及餐廚用品一應俱全

，高CP值居家用品協助年輕世代輕鬆成家、打造理想生活

◆傳達在地美好：hoi! 好好生活除了為大家帶來質感居家選物，更以台灣文化為概念

，融入台灣山林氣息，自行開發設計具台灣記憶度的「台灣百岳香氛」，該系列獲得

台灣金點設計獎與德國IF設計獎殊榮，部分收益更捐贈台灣山林復育協會，以回餽這片美好的土地。

◆免費家配服務：hoi!門市提供專屬家配師服務，是成家路上最稱職的家教老師

，從空間配置、色彩風格建議、到軟件佈置規劃，免費幫助客人規劃量身訂造合適的居家風格。

(1)hoi!檔期滿額贈：精選家具滿10,000元折500元(特價品除外)

(2)每日一物：10項居家好物提供大江獨家優惠

(3)hoi!買就抽：消費即可抽購物金

※備註：活動以官方發佈為準，詳情請參閱hoi!好好生活粉絲團

【GBF樓蛋白工坊】

手工蛋白捲品牌，中部市集好評大力推薦！

蛋白捲有別於傳統蛋捲使用全蛋製作， 我們只取用新鮮的高品質蛋白，經過低溫焙烤後

，口感酥脆綿密有層次，奶香味濃厚，也烘托出食材原始的風味及色澤

吃過之後就回不去了，奶香味很濃郁口感也很好，跟平常吃的蛋捲比起來更鬆脆

還有蛋捲禮盒販售，時尚包裝質感絕佳，送禮自用兩相宜，手提盒好攜帶，逢年過節的絕佳伴手禮

【GBF樓天仁CHAFFEE】

天仁茗茶第二個茶飲品牌。結合東西方飲茶文化與技術，嚴選世界各地好茶

今天點了913CHAFFEE奶茶，天仁茗茶獨家913茶王+100%阿拉比卡咖啡豆

，以完美比例調配，展現東西方全新獨特的風味

深厚的茶香與咖啡完美結合，配上滑順的鮮奶平衡，讓人想一喝再喝

【GBF樓MYUMYU沐慕家居】

MYUMYU沐慕家居是一家結合電子商務與實體門市的家飾品品牌，滿足年輕族群想同時擁有商品質感與價格親民的生活必需品為目標。

網路平台主力消費客群為18−35歲女性，實體門市18-45歲女性，她們注重生活並嚮往儀式感！

品牌特色

家不只是吃飯休息的場所，更是充滿儀式感的地方，透過高質感與流行性的選品，以親民又平易近人的價格，提升居家生活品質，Home is not a place It’s a feeling

促銷內容

2024年9月27日在大江國際購物中心B1盛大開幕

1.於社群平台打卡分享開幕活動，並標註店櫃名稱，結帳時出示畫面即贈「小禮品」乙份(每筆訂單限贈乙份)

2.單筆折扣後滿999元即贈「韓系收納提袋」乙個(兩色隨機贈送)

3.單筆折扣後滿1,999元即贈「沐慕熊購物袋」乙個(側背包，收納可變小掛飾)

4.單筆折扣後滿3,600元即贈「FAF隨身風扇」乙個(白/粉/綠三色不挑款隨機贈送)

【4樓GEO】

GEO 韓國隱形眼鏡大直徑領導品牌

來自韓國的美瞳領導品牌GEO，提供多款風格產品，滿足妳每天不同的隱眼搭配！

代表色：大可可深邃自然的深棕色，讓雙眸瞬間充滿神采，搭配美睫更能讓妳的眼神迷人一亮輕鬆展現迷人魅力！

隱形眼鏡廣告中標示警語：

◆配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師或合格驗光人員驗光配鏡，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

◆本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重複配戴、於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

◆如有不適，應立即就醫。

大江購物中心全新改造，一站式的多樣化體驗！年輕品牌ALL HERE！新生代購物首選新地標！

【1樓年輕品牌】

1樓集合了今年新開幕的年輕品牌：ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、RHINOSHIELD

、YBG、THEODORA'S，全國唯一年輕網路、虛擬實體化店家齊聚一堂！

尤其是D+AF，流行女鞋第一首選品牌，Shuhua舒華代言

平底鞋、跟鞋、涼鞋、樂福鞋、牛津鞋、豆豆鞋、瑪莉珍鞋、雨靴、短靴

、長靴、靴子等各式時尚女鞋，每一款都是讓人愛不釋手的回購款

2024大江購物中心週年慶即將開跑，最新的檔期時間、優惠活動你get到了嗎？

除了各大精品滿千送百外，還有會員滿額贈禮、銀行滿額禮、獨家限量商品等，趁機賺一波優惠

小編覺得逛街怎麼會這麼幸福送滴東西太好了啦〜

【特賣活動】

GBF水池特賣→9/27-10/14 OSIM展售會、JIEYUN國際精品展售會

【2024年週年慶EDM連結】→pse.is/6etxdd

【2024年週年慶POP UP EDM連結】→pse.is/6etxf3

【Info】

中壢大江購物中心

FB粉絲團│https://www.facebook.com/Metrowalk/

官方網站│http://www.metrowalk.com.tw/newweb/home.aspx

ＩＧ│http://www.instagram.com/metro__walk

地 址│桃園市中壢區中園路二段501號

營業時間│11:00~22:00 (週五、六 11:00~22:30)

停車位│全年停車免費