因為長程＋轉機的關係，飛機上直接被餵了三餐，剛抵達奧地利時實在沒什麼胃口

趕到了HALLSTATT後唯一想吃的東西沒開，晚上抵達SALZBURG時多數商店也都關了

所以D2的早餐才是我在奧地利吃到的第一餐，也就是今天要介紹的Cafe MOZART Salzburg莫札特咖啡

記得幾年前在網路上看到了一個名為三座山，外型特殊的舒芙蕾

因為家人喜歡吃舒芙蕾，所以當時還特地傳到了家族群組

不過因為地點位在奧地利，雖然印象深刻，但隔沒多久就這樣被我拋諸腦後

（完全沒有想到自己有機會到奧地利旅遊～）

直到這次要到奧地利前，不知怎麼的就這樣想到了這個三座山

覺得一切都是命中注定，所以就列入了“必去行程～”

1922年開業的莫札特咖啡在維也納跟薩爾斯堡都有店面，到現在也都算百年咖啡了

（只不過我猜薩爾斯堡的外觀有整修過，所以顯得比較fancy一點）

事實上現在在薩爾斯堡許多咖啡店也都吃得到這名為三座山的舒芙蕾

不過聽說最經典的還是要吃莫札特咖啡的～

Cafe MOZART Salzburg莫札特咖啡 薩爾斯堡店位在Getreidegasse穀物街上

Cafe MOZART Salzburg莫札特咖啡在二樓，略微華麗的外觀還真看不出他百年咖啡的地位 (笑)

因為是薩爾斯堡最主要的街區，不管是莫札特之家、莫札特巧克力創始店還是主教堂跟要塞等都在這條街上

非常適合安排在一起

樓梯的兩側乘載著店家的歷史

走進店面就有濃厚的華麗復古感，佈置的裝潢配上紅絨布的沙發還有座位旁的衣架

不管是窗邊的座位，還是中間圓弧形的座位都非常有氛圍，給人一種穿越時空的錯覺

因為店家營業時間算早，非常多在地人來這裡看報紙、吃早餐

雖然早上的店內算空曠，但事實上也有許多位子是被訂位的，如果是假日前往建議還是要定位

然後我個人發現店員多數時間都會在後方廚房，如果進店找不到人接待，建議直接往裡面找人

特別要說一下

結果抵達後才發現雖然店家8:00就營業了，不過三座山的供應時間是11:00才開始

所以跟我一樣瞄準三座山的人可以斟酌一下前往的時間

但是！

我真的覺得來到這裡跟吃到三座山真的一切都是緣分

因為本來幫我點餐的小姐跟我說三座山11:00才供應，我當下真的有種心已死的感覺

雖然說是可以先跑其他景點，再回來吃 (但又不確定會不會跟後面行程卡到最後流局)

在我正要走下樓梯時老闆走過來攔住我，要我等等

雖然老闆再也沒有出現，但小姐跟我說老闆直接請廚房做給我了！！！！！



(天啊～什麼神仙運氣！)

OKAY，終於來到了今天的餐點：我點了最基本的拿鐵跟三座山舒芙蕾

特別要說一下，莫札特咖啡居然是寵物友善噎 (雖然他們多數的店家都是寵物友善)

只可惜托醬沒有跟我同行，所以拍照時我還刻意放上的隨行的臘腸娃娃(笑)

Cafe MOZART Salzburg莫札特咖啡的咖啡選擇很多，打開MENU時真的是看的眼花撩亂

考慮到舒芙蕾本身就是甜的，我最後點了最基本的拿鐵 KAFFEE LATTEE €4.6

喝起來奶香味濃郁，是那種很順不苦澀、不酸的口感

題外話是點咖啡都會附贈一小片的Manner

接下來就是這餐的重頭戲：三座山Salzburger Nockerl €21

（題外話是官網的MENU上面寫€21，但我記得用餐當天的MENUG上已經寫€22了🥲）

Salzburger Nockerl直接翻譯的話是薩爾斯堡蛋霜糕 （就是舒芙蕾拉～）

因有著三個尖尖的外觀，別稱三座山

也代表的環繞薩爾斯堡的三座山峰：Mönchsberg僧侶山、Kapuzinerberg、Rainberg

聽說也是現在奧地利國宴上必出現的甜點

Salzburger Nockerl因為是現場製作，所以大約要等20mins坐右

用著新鮮的蛋白打成蛋白霜再放入烤箱烤至澎起呈金黃色，上面撒著些許糖霜，下面則是蔓越莓醬

整個口感比日式舒芙蕾乾但更為鬆軟，幾乎是入口即化的程度

搭配酸酸的蔓越莓醬讓舒芙蕾口感更為豐富

因為我是一個人吃，所以真的覺得這舒芙蕾實在貴到不行（哭）整餐下含tips大概是€27多

看上面照片應該也知道他的份量事實上蠻大的，MENU也是寫他是2-3人份

像我一個人來吃就有種吃完太撐，吃不完又有點可惜...

但來到薩爾斯堡，還是不能錯過這個三座山Salzburger Nockerl喔！

Cafe MOZART Salzburg莫札特咖啡

地址：Getreidegasse 22, 5020 Salzburg, Austria

營業時間：8:00-21:00 (週日9:00-21:00)

電話：+43 662 843958

菜單：cafemozartsalzburg.at