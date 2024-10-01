明水然•樂無菜單鐵板燒台中 | 台灣連續兩年最難訂的無菜單鐵板燒！來台必吃名店。

明水然•樂無菜單鐵板燒 | 台中高級鐵板燒推薦，之前在新竹吃過的明水然樂無菜單鐵板燒，終於插旗中台灣，從台北開設第一家店起幾乎每天爆滿，需要提早預約的高質感鐵板燒！十四道料理吃起來讓人滿足，可邊欣賞廚師料理手法，邊享用各式當季新鮮海鮮跟日本A5和牛，現在在台中終於吃的到。

台中高級鐵板燒推薦

『網路溫度計』票選「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒第一名」！

無菜單料理鐵板燒，同時享受現場料理的視覺饗宴，波士頓龍蝦、日本A5和牛、和牛堡菠蘿包、北海道生食級干貝、台灣桂丁雞、時令海魚等，明水然•樂台中店在萬眾期盼下終於登場，採預約制且需支付全額餐費才算預定成功喔。

之前吃過明水然樂無菜單鐵板燒，心想台中如果也有分店就好了！就可以帶爸媽一同來吃美食盛宴，引頸期盼下終於進駐台中大魯閣新時代購物中心10樓。

明水然•樂無菜單鐵板燒價位

每人$1600+10%、$2400+10%。

1600元樂饗宴套餐｜主要食材：新鮮活龍蝦、日本A5和牛或桂丁雞、北海道生食級干貝、時令新鮮漁獲(切片)。(共14品)

2400元樂盛宴套餐｜主要食材：新鮮活龍蝦、A5和牛菲力或西班牙伊比利豬、北海道生食級千貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。(共14品)

套餐內含日本和牛及野生活龍蝦，其他食材會由師傅依季節搭配，食材每日依照訂位人數準備，訂位完成三天內需預付餐費。

▲因為都是一整桌一起開桌，有預定用餐的朋友們，儘量別遲到囉。

開啟精緻食感之旅，以簡單的調味、細膩的技術彰顯食材本味，可吃到食材最純粹的美味，讓人讚不絕口！每一間明水然樂都是用餐前處理龍蝦，讓龍蝦保持最佳新鮮度。

「 明水然•樂無菜單鐵板燒 」隨時令季節、隨地區特色，都會有不同的創意料理安排。

【優惠活動】

加入樂多多集團APP入會裡，可獲得「炙燒烏魚子」乙份。

拍照打卡公開打卡分享至個人的ＦＢ/ＩＧ，明水然再贈送甜點。

漬物：醋漬蘿蔔。使用日本醋跟紫蘇葉一同醃漬，吃起來爽脆中帶著紫蘇跟柚子香味。

蘋果洋蔥：切碎洋蔥、檸檬醬油、果醋，可跟任何食材搭配，脆口解膩。

2024/9/28~10/27開幕慶期間，消費者到「明水然•樂」台中大魯閣店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」一杯。

蒜蜆湯。黃金蜆跟蒜頭精煉的蜆湯，堅持不添加一滴水，讓客人喝到最純的蜆湯，味道很鮮，感覺特別滋補。

日本A5和牛，一登場就盡顯霸氣！

波士頓龍蝦三吃：龍蝦味噌湯、龍蝦膏芝心蛋捲、煎烤龍蝦身。師傅首先將波士頓龍蝦的蝦頭煎烤加炙燒，這些龍蝦蝦頭要加入味噌湯裡熬煮增鮮。

北海道生食級干貝佐金莎醬。來自日本北海道干貝，雙面煎過，推薦5~7分熟度，新鮮生食級干貝吃原味就是最好方式，將本身的鮮甜跟細緻發揮出來。

北海道干貝搭配的是魚子醬跟手工金莎醬，金莎醬由烤過鹹蛋黃加新鮮蛋黃和鮮奶油、清酒調製，入口滑順，搭配干貝襯托鮮度，點綴少見的進口小牛血葉。

北海道生食級干貝海味在嘴裡縈繞，厚度相當足！入口幸福感洋溢。

龍蝦膏芝心蛋捲。波士頓龍蝦的蝦膏加入蛋液裡，還有放入鮮奶油調配，煎製過程中再刨入帕碼森起士製作成蝦膏芝心蛋捲，切段的蝦膏蛋捲上方放上鮭魚卵跟配有機花草玉米苗。

這龍蝦膏膽捲吃起來是比較蓬鬆的，下層是雞蛋豆腐作為基台，蛋捲也能吃得出海味精緻感。

季節時蔬。吃肉也要蔬菜均衡一下，來自日本山藥搭配杏鮑菇，搭配的是明太子跟山藥泥製作成的慕斯泥，山藥帶點脆口，慕斯則多了潤滑跟鹹味，上方則是微苦的芝麻葉。

樂多多ＡＰＰ入會禮－炙燒烏魚子

炙燒過的烏魚子搭配蘋果片、白蘿蔔，我個人很愛吃烏魚子。

日本帆立貝佐芥子和風醬($1600)。新鮮帆立貝搭配清爽的和風醬，整顆入口口感彈牙，下方藜麥則是養生聖品，我把藜麥都吃完了。

北海道赤海膽($2400)。自日本北海道的赤海膽本身鮮度跟甜味就很足夠，搭上蟹黃豆腐跟鮭魚卵，入口一股海味竄起，鮮度爆表，新鮮無腥味！

整尾現流魚品($2400)。這次我們這桌供應的是當天進貨的馬頭魚，這種魚皮相當細緻，師傅在煎烤時很小心，看得出手法很細膩，煎烤至兩面都呈現金黃香酥模樣，再擺盤整尾上桌。

魚肉相當細緻，特別煎至表皮酥脆，沾上英國馬爾頓天然片鹽，這款進口鹽無苦味餘韻，能加強食材本身原味。

馬頭魚在日本高級料亭裡算是常見的食材，吃起來魚肉細緻，外酥內嫩，保留魚肉本身鮮味。

時令季節鮮魚($1600)。提供的魚種依照每天漁獲不同會更改，下風是酥脆的鍋巴，搭配紫蘇醬汁，讓魚片吃起來酸酸甜甜更具風味。

鹽蒸鮑魚($2400)。挑選新鮮南非白鮑魚，採鹽蒸的方式，鮑魚放上酸豆跟檸檬片增香後，覆蓋昆布和粗鹽讓它慢慢煎烤熟成，做法比較費工，高級鐵板燒也少見的料理方式。

鹽蒸鮑魚切除肝臟部位，切片擺盤，搭配昆布醬上桌。

光是吃鮑魚本身的脆口跟鮮度就讓人相當滿足了！黑松露醬汁更添加風味，建議先吃鮑魚原味再沾醬。

乾煎文甲佐柚子胡椒($1600)。生食級花枝，離岸後去除內臟急速冷凍，到餐桌上都是最新鮮彈牙的品質，乾煎就很美味，再稍微炙燒增加香味跟色澤，搭配的是柚子味噌醬。

吃原味就夠鮮的文甲，沾上柚子味噌醬又是另一番風味，兩種都好好吃。

和牛堡菠蘿包。手工拍打和牛肉餅在鐵板上煎烤，油脂幾乎是溢出在鐵板上，煎熟後再放置波羅麵包上，麵包體沾上油脂一同煎烤過，吃起來更鬆軟更香。

和牛堡菠蘿包搭配番茄莎莎醬，加了一點Tabasco sauce，多了一股香料味，跟牛肉很合拍。

多汁和牛肉排搭配波蘿麵包吃起來很扎實，老實說吃到這裡我就蠻飽的了。

來自加拿大的波士頓龍蝦，因為海域關係，孕育出的龍蝦鮮甜扎實，搭配南瓜醬增加滑順口感，而且貼心的連龍蝦螯都去殼，可大快朵頤豐厚的蝦螯肉。

龍蝦上方刨上烤過的夏威夷果仁，搭配上堅果的香氣。

野生活龍蝦佐南瓜醬。龍蝦肉質飽滿，新鮮度十足！吃起來口感扎實甜口，我覺得光是吃這龍蝦本身鮮度就很夠了，光是這半隻龍蝦就是這饗宴的主場秀。

芒果冰沙。中途來杯芒果果肉打的冰沙緩緩嘴裡的海鮮味。

A5和牛菲力：腰部附近的清爽瘦肉是牛隻運動量最少的部位，油花細膩、肌理細緻。先將四面煎烤過，放在一旁讓熱度慢慢傳導，讓肉汁鎖住，為了追求外酥內嫩口感，主廚堅持油封料理方式。

外皮煎至金黃脆口的台灣國宴雞桂丁雞，鮮甜多汁且無腥味的特色，挑選飼養過程不施打抗生素和不用生長激素飼養，吃起來肉質細緻屢次獲得國際星級餐廳認可。

選用的是雞腿部位，鐵板高溫鎖住肉汁，皮脆肉嫩，沾上片鹽真是美味！

和牛的油脂豐富，建議第一口先吃原味，後面可搭配煎烤過的蒜頭、片鹽一起享用，會有不同味覺享受。

A5和牛則是油脂豐厚細緻，口感柔軟，滿口都是和牛的鮮甜，難怪會成為許多人的最愛肉品，確實美味！

鐵板炒飯。先將櫻花蝦炒香，雞蛋則是分為兩次料理，第一次先將雞蛋炒成蛋酥，激發蛋香氣，第二部分的雞蛋則是跟白飯炒勻成金黃色，再將蛋酥一同拌炒，吃起來蛋香十足！

五星級的炒飯口感粒粒分明，櫻花蝦、青蔥香氣四溢，而且特製醬油口味不會太鹹，實在好吃。

炙燒龍蝦頭味噌湯。最初炙燒過的龍蝦頭，加上柴魚高湯、赤味噌、白味噌、加賀味噌三種味噌下去熬煮，味噌湯喝起來甘甜濃郁，一勺還有龍蝦肉可食用。

蘋果煎餅。最後再以酥皮包覆的蘋果餡甜點作為完美的結尾，酥皮煎至膨脹呈現金黃色澤，淋上蜂蜜跟袍上檸檬皮，增加清香，布朗尼蛋糕則是打卡送的禮物。

檸檬的清香幫這蘋果派加了很多分數，吃起來清香且不會太甜膩，最後用這份甜點收尾真是太棒了！

現在在台中終於也能享用明水然樂無菜單鐵板燒，讓人滿意的高質感鐵板燒，食材更為豐盛且吃得很飽足，難怪網路幾乎零負評，非常適合聚餐慶生，用餐記得提前訂位喔。