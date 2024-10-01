第二天一早

沒有睡懶覺

畢竟平日還是走正常上班的生理時鐘路線

享用了飯店的早餐後就是自由時間

抓了個空檔先去附近的尼曼一號商場走走看看吧



白天的U Nimman Chiang Mai外觀

有隻可愛的裝置藝術鹿，飯店有點時尚風~~



然後意外發現飯店1樓旁有一間嚕貓店

超可愛的~~~



尼曼一號裏頭隨意亂走，時間還太早，商家基本上都還沒開始營業

就真的是走一個隨興~~~哈

到處都可看到大象相關的裝置藝術

有室外跟室內區，除了特色商家外還有幾間餐廳

接著往尼曼文青商圈街晃晃

星巴克無所不在~~清邁這裡的風格帶有日式風??

一樣有許多小店可逛(但一樣就是太早出來了，很多店家還沒開始營業、或是才剛開店



而我們主要的目標是~~~~~~~RISTR8TO Coffee

被譽為是清邁最好喝的咖啡

而老闆則是從2007前開始征戰許多世界拉花大賽且是常勝軍

店家小小的，從外觀上看起來算是蠻低調的

室外幾桌、室內幾桌

大部分歐美客都會選擇坐室外、亞洲客則是室內(但其實裡面也沒冷氣啊!)



越是低調不起眼的，反而一出手就是令人驚艷不已

各位客官~~~來看看這兩杯拉花咖啡吧

不僅栩栩如生，獨角獸的頭角、飛翅的細緻

貓頭鷹的凝視，那羽毛的弧度

這般可堪稱藝術的咖啡，還真是讓人不捨入喉

重點是價格真是好佛啊~~~~約莫100多的價位就有如此高質感的咖啡

也難怪許多遊客都會在泰國咖啡因中毒，這照三餐點上一杯都很划算呀!!!!!

小歇片刻後漫步回飯店了

因為中午包車司機會來接我們去今天的第一個點---吃午餐(哈)

從2020連獲四年米其林推薦的"黑森林餐廳Khaomao-Khaofang"



充滿原始自然的雨林風格

從一進餐廳開始就被滿滿的綠意所圍繞著



在一片景致中享用泰北創意料理

少不了要點上一份泰北拼盤(有香腸、炸豬皮搭配新鮮生菜及豬肉醬、辣椒醬)

另外還點了新鮮蔬菜佐豬肉春捲及烤豬頸肉

飲品及甜點則分別點了芒果糯米飯及冰泰奶

只能說如此愜意地品嘗美食真是人間一大享受呀~~



吃飽飯後前往Elefin Farm & Cafe

這是一間結合農場與咖啡店的特色園區

在這裡沒有限時、沒有低銷 純粹看你想要怎麼安排

只想悠哉地看看農場風景，就到最上頭的咖啡店裡點上一杯飲品找個舒適的位置開始放空

想要體驗餵食大象的，就到咖啡廳旁有販賣一籃籃香蕉，自行至置物架上的收費箱投幣

就可以拿著香蕉籃到旁邊的木棧板處等待象孩子們的到來

在這木棧板區，已有不少在搖滾區等待被餵食的象孩子們

每一位都很自動自發地伸長牠們的象鼻向遊客索取牠們的食物

每一次象鼻過來就是用迅雷不及掩耳的速度捲走一根根香蕉

絲毫沒有要讓遊客有思考的空間

想當然耳一籃子香蕉就在咻咻咻地狀況下一掃而空

留下遊客們此起彼落的哀號尖叫聲~~~~



活潑好動的象寶寶



在這園區待了一下午，就驅車返回飯店先稍作休息啦

晚餐則是步行到飯店附近有名的泰北熱炒店光顧"TongTemToh泰北料理"

生意之好到要先拿號碼牌在外頭候位，餐廳內不乏當地人及來自世界各地的旅客



免不了再來一盤的泰北拼盤，炸豬頸肉繼續

這次另外再點了些當地特色菜(菜單的翻譯也是頗令人一頭霧水，基本上就是看圖說故事嘍)



吃飽飯後一樣是附近走走晃晃，感受一下當地的慢步調

夜晚的Maya百貨外圍有著許多熟食攤販市集

其中讓人頓時錯亂的是Think Park創意集市

有著濃厚的日本街頭風，除了地鐵站出入口、日式屋台、日本街景，就連忠犬八公的雕像都在這兒佇上了



就連小丸子都在街上涼椅上與遊客拍照呢?!



晚上實在是吃太飽了，看著這些油滋滋的烤肉只能流口水跟它說聲~下次見嘍



夜晚就在飯店頂樓上依著泳池畔俯瞰著街景與來往人潮

說聲晚安吧~~~明天繼續走行程啦(聽說是一大早開始走的行軍路線!!!敬請期待啦~~)





Ristr8to Coffee

地址: 15/3 Nimmanahaeminda Road, Tambon Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰國

電話: +66 53 215 278

營業時間:週一-週日 7:30-18:30



Khaomao Khaofang Restaurant(黑森林餐廳)

地址: Ratchapruek Rd, Nong Kwai, Hang Dong District, Chiang Mai 50230泰國

電話: +66 63 665 5838

營業時間:週一-週日 11:00-15:00；17:00-21:30

官網:http://www.khaomaokhaofang.com/?lang=cn



Elefin Farm & Cafe

地址: บ้านแม่ฮะ 128/6 Ban Pong, Hang Dong District, Chiang Mai 50230泰國

電話: +66 98 549 2516

營業時間:週一-週日 10:00-17:00



TongTemToh

地址: 11 13 Nimmanahaeminda Road, Suthep, อำเภอเ มือง, Chiang Mai 50200泰國

營業時間:08:00-23:00

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