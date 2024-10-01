這是餅乾在墾丁玩的時候第二天的住宿地方，一個很棒的民宿，

且離恆春市區更近一點，比之前介紹的那間民宿，離恆春市區又更近了，

唯一不同是那間有電梯，這間沒有，但不影響我住宿的品質，

我反而更愛這一間民宿的房間，房間比之前那間更大間，

裝潢更豪華漂亮，整個很華麗的設計感，真的超美的，我真的很愛這間 椿了Vivir House，

這是我在墾丁所有住過的民宿當中，最喜歡的一間，住一次就讓我留下深刻印象，

室內非常有設計感，住起來也相當舒適，重點是離恆春是實在有夠近的，

我住完後決定下次如果到墾丁，還要再訂一次這間椿了Vivir House民宿，

這根本像一間樣品屋，反而不像是一間民宿，室內打造得太像IKEA了，

我看一眼，就難以忘記我住過的這間民宿，真的大愛，值得被推薦!

剛要到這間民宿做check in，可以看到外面的外觀非常的大氣，

是一棟很氣派的透天，非常的寬大，很大一間的透天，似乎比旁邊的那間透天還大間，





是管家不在時，可以自助取房間鑰匙的地方，





真的算是蠻聰明的設計，如果你想提早退房，不需要管家來服務您，





直接把門關起來，接著把鑰匙丟到這個綠色的信箱裡就可以退房了!









房子的外面一樓還有熱帶植物，感覺就非常有墾丁的味道，我喜歡房子外面有種植物的， 感覺會比較放鬆，且感覺到比較有大自然的感覺， 外面有兩個鞋櫃，進室內是要脫鞋才可以進去的，



門是關起來的，我趕緊打給民宿小管家，說我已經到了椿了Vivir House， 小管家後來很快就到了，椿了Vivir House的管家真的是一個很親切又熱情的人， 他都會對我噓寒問暖，因為這幾天我穿小可愛背後手臂都曬傷了，

管家說要記得防曬，說墾丁的天氣很熱要注意，跟他聊天真的很開心，好像被家人關心一樣，

這也是為什麼我要選擇這間椿了Vivir House 民宿來住的原因之一，

管家相當的親切，我很喜歡，服務非常的到位，

外面的櫃子上有寫上小管家的出現時間，還擺上入內請換鞋的標語，









等管家來開門之後，我把我外穿鞋，放進門外的鞋櫃裡頭，接著再進去室內換上室內拖鞋，



大門是透明的，外面可以直接看到裡面~

裡面真的超漂亮，我等等進去後有被震撼到!











這間民宿有提供室內拖鞋，拖鞋的顏色都是大地色為主，有男拖鞋也有女拖鞋，

而且這拖鞋很好穿，很符合我的腳型，穿起來軟軟的很舒適，

室內穿室內拖鞋的設計，讓人有感覺很乾淨的感覺，

這也是這間民宿的設計，因為有些民宿不用拖鞋就直接進去，

反而地板變得很髒，環境看起來不是很好，這間不會，非常符合我所追求的住宿乾淨感，

這也難怪我走進去之後，感覺室內似乎一塵不染的，每個小角落都顯得相當乾淨，





進去之後可以看到的就是客廳的空間，有廚房的設計，還有一個很大的吧檯桌，



整體的設計感只能用完美來形容，彷彿我來到的IKEA一樣的環境，

這間民宿是沒有酌參一下，看一下是否自己的行李比較重，

如果比較重可以選擇住2樓或比較低的樓層，像我選擇住3樓，頂樓是4樓，

管家有讓我選擇要住頂樓的還是3樓，我選擇3樓，

原本的頂樓是這間民宿的老闆夫妻所居住的是一個工作室，

所以室內會有長桌子，如果你在旅途的過程之中，必須使用到辦公桌，

選擇頂樓住也是不錯的選擇，等等餅乾也會介紹一下，我住的房型和頂樓房型的差異性，

我先介紹我要入住的這間民宿椿了Vivir House !

剛走進去就是一個現代感加點溫馨感的客廳設計，

真的走進去有種驚艷感覺，陽光灑下來，室內的通風以及光線都非常的讓人覺得舒服~



尤其廚房的地方，旁邊有水泥設計的一格一格的樣子，當陽光灑下來之後，



可以看到它美麗的光影在地板上，沙發上擺滿了五顏六色的枕頭，雖然顏色很多，





但又不顯得凌亂不堪，非常的有光影變化的設計感，果然是設計師設計的房子，

整個感覺就像走進了另外一個美好的空間維度一樣，





一進去是舒適的大小沙發，這沙發的顏色配上周圍的空間真的很搭配，





看起來沙發很好坐呢，我很舒服的坐在這沙發上，這沙發坐上去拍照瞬間可以變網美，





窗戶是一大片的百葉窗，陽光照下來室內很明亮，





沙發的角落旁有一幅很大的抽畫像和特殊的燈，





頭上還有漂亮的流蘇吊燈，這個吊燈還可以調整三種顏色的燈光，超級浪漫，





沙發前面就是掛在牆上的電視，電視很大一台，可以提供給客人看，





電視下的桌子上有放著搭公車遊屏東QR CODE，這是給外國遊客方便民宿業者提供的，





桌上還提供酒精給客人使用，進門可以噴一下手，讓自己雙手保持乾淨，





民宿業者真的好貼心耶~













電視機旁邊有放書，看起來又更像樣品屋了，這間民宿是合格民宿有，有擺標示牌，













電視底下擺滿了一排的室內拖鞋，進來裡面要換室內拖鞋喔!



這樣才會乾乾淨淨的，讓室內保持乾淨，主人和客人都開心，



在客廳的另一頭是類似吧檯的設計，都用磚塊堆砌起來的，是很大片的木桌，





設計感十足，彷彿在國外一般，我很喜歡這樣的擺設，





廚房那邊的吊燈是三盞圓形的玻璃吊燈，看起來很有質感，





在這個環境下吃晚餐，感覺晚餐吃起來會更好吃吧!



廚房的顏色都以白色為主，看起來很乾淨，簡潔大方的感覺，





有消毒箱和微波爐和急救箱與RO水，水槽的部分右邊是洗手的水開關，左邊是可以喝的RO水，





快來看看急救箱裡有什麼，生理食鹽水和繃帶等等，真的是好貼心!





要喝水請使用RO水喔，小心別開錯邊，





有點不大方便的是RO水是沒有溫度的，只有單一溫度，這只是唯一的缺點，





其他沒什麼缺點，桌下的地方有放置衛生紙和垃圾袋等等，





桌面上百個衛生紙盒，看起來也很有質感，而且桌上還擺放著茶包，有紅茶和綠茶可以提供客人來泡茶喝，真的很不錯!





一樓其實也有個大冰箱提供給我們使用的，如果是太大的食品，使用這冰箱即可，





真的是什麼都為客人著想，太貼心了~





非常的方便，民宿業者真的很貼心，又在稱讚了，因為我住過很多民宿，





發現這間椿了Vivir House對於客人真的相當的用心，值得好好推薦，





樓梯的設計也是非常的漂亮，樓梯的地板式木頭色的，樓梯側旁是透明的玻璃製成的!

































看起來很清爽，真的很不錯，非常有設計感，





樓梯下有漂亮的畫擺設，以及漂亮的檯燈，





旁邊的小門是一樓的廁所，真的很方便耶，如果你從樓下走到一樓，

突然想上廁所，就使用一樓廁所就好了，廁所很乾淨，使用起來很舒服，





而且一樓的外面還有個超大的陽台，

























把陽台的門打開，就可以看到後面綠綠的一大片草皮，





我超喜歡這個陽台，後面景色也好好喔，讓人覺得很開心，





接著，跟餅乾去樓上一起看房間吧，樓梯的轉角處有擺設消防的設備，





樓梯走起來很好走，樓梯一點也不小，還有放置室內植物，增加室內的設計感，





感覺住得讓人更安心的感覺，可以看到我房間房門是木頭深咖啡色的，





看起來很有質感，



這間民宿的鑰匙比較屬於傳統式的開鎖型鑰匙，上面還有可愛的葉子圖案，





我的房間









打開房門可以看到整間房間的視覺感真的太美了，





房門旁邊有電燈的開關還有房裡的冷氣遙控器和一個請勿打擾的掛牌，





如果房內有人怕有人打擾你，就可以在門把上掛上著個標牌，相當可愛耶!





一走進房間我真的有被房間給震撼到，我先介紹第三樓，我住的樓房，





管家有給我看四樓房間，下面再拍照介紹給您們看，床旁有個床頭櫃可以放眼鏡很方便!





這房間真的算很大一間，住過很多間民宿，都沒有空間那麼大的房間，





真的算很大一間了，而且超漂亮的吊燈，





這個吊燈很厲害，有三種燈的顏色模式，白光和黃光，以及白色黃色和體顏色，





按一次燈的開關就可以換燈光，想浪漫一點就按黃光，想亮一點就按白光，





地板的木頭色真的好美喔，讓人好喜歡這間我住的房間，愛了，





自己也希望有這樣的房間，好像小公主住的房間喔~





房間有個很大的雙人床，床前還有沙發，如果腳太長的不用害怕腳沒地方擺，





床的旁邊有個黑色罩子的落地燈，看起來好有質感喔~













另外室內還有張小沙發，我拿來放行李用，





而衣櫃的設計屬於開放式的，這個衣架的設計很特別，採不幾何圖形，





可以伸縮的衣架子，可在這可以吊掛去海邊玩水弄濕的裙子，





應該掛一天就能乾了吧!! 可以節省很多空間，很酷的設計，我很喜歡~





室內還有一個漂亮的梳妝台桌，梳妝台放有抽取式衛生紙!













梳妝台的椅子是粉紅色的貝殼狀，





這張椅子真的好坐而且看起來好美好像美人魚的感覺，





沒想到房間內還有梳妝台讓我使用，以前我住的民宿都沒有，這裡就有 ，超棒!





房間內的沙發旁還有一個透明的圓桌，可以擺設東西，





房間的地板是這樣的木頭色

















電視正對著床的位置，電視蠻大台的，只是節目沒有說很多，

















電視機下方的櫃子上擺有電視遙控器和冷氣遙控器，還有芳香品，好讓房間都充滿的香味，









然還還有手拿水壺，是木質白色的設計，看起來很不錯的水杯壺，還有白色的熱水器，使用起來方便，





可以到樓下裝RO水來喝時使用它們，浴室的門為上下有鏤空的設計，





門的設計很特別，有點像是西部牛仔的感覺，





接著就是介紹浴室的部分，這浴室非常的簡潔乾淨的設計，





浴室的大小不算小間，洗澡採分離式的設計，洗澡時把透明門關上就可以洗澡，













這樣可以避免地板都被用的溼溼的，走路會變的危險，













浴室也很乾淨馬桶座起來很舒服，馬桶旁也有個噴水得裝置，可以清洗屁屁，很方便，





連浴室的衛生紙也有摺好造型，很細心~

































鏡子及所有你需要的這裡都有，牆壁旁掛有大毛巾，









浴室沒有浴缸，採的是淋浴的設計，非常簡單時尚好看的蓮蓬頭，





牆上掛有沐浴乳和洗髮乳等等，









像我就去白沙灣玩回來，就趕緊跑到浴室裡洗澡，因為腳都是沙子，





在這麼漂亮的浴室裡洗澡真的是很棒的一種感覺，





另外還提供了吹風機，放在電視機的下方櫃子裏面，外面一層麻布袋裝起來，





這是吹風機，我剛洗完澡後就使用這台吹風機，剛完水回來頭髮都失了乾脆就洗個澡，





在這環境下吹頭髮也真的是一份享受呢~





關於這個大床，我覺得睡起來蠻舒適的，床應該是獨立筒的床，





這種床比較高級，枕頭也很好躺，晚上睡覺前我還躺在床上敷臉，超級享受的!





床頭設計很特別，圖片可以看到，













這間為太陽充足的房間，有超美的粉紅色落地窗簾可以擋住外面光線，





感覺這個窗簾是很好的窗簾，質感很好，而且一拉上室內就馬上變暗了，





這個房間外面還有一個小陽台，我外套被弄濕，就在這掛著晾乾，隔天就乾了很快，













外面還有擺放植物盆的設計，我喜歡室內有盆栽的設計，會讓人感覺很舒服!





這陽台不大但曬衣服類的會很方便，





接下來帶各位看另外一個房間，他的房型跟我住的房型差不多，













只差在有一張很長的桌子，為辦公所使用的，其他無太大差別，





如果需要邊旅行邊做工作，這間就很適合像YouTube的旅人使用，





房型基本沒太大的差異處，只是頂樓房可能會比較熱一點而已，





廁所的窗戶大小也比較不一樣，其他都跟3樓房型差不多，









門牌的部分還有個牌子上面印了椿了Vivir House的字眼!前面的寬度大概可以停兩台車的寬度，停機車的部分要到附近找找看有沒有位子，大門進去的旁邊還有一排數字號碼的箱子，這些可愛的黑色小盒子，這是四樓陽台的部分~