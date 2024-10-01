炎炎夏日愛吃美食的我肯定會選擇涼爽冰滑涼麵

加上配點小菜與冷飲作為我日常的美食

這邊就來跟大家介紹一間我常去光顧的平價親民涼麵店

<<店家資訊>>

店名-甘霖涼麵舖 永和店

店址-234新北市永和區得和路373巷3-1號

電話-0908 032 183

營業時間- 0900-2000

FB- https://www.facebook.com/timelynoodle/

IG- https://www.instagram.com/timelynoodle/

悠閒自在的店內環境採光明亮

空間整體而言相當寬敞舒適

帶來一種怡然自得的狀態感

店內有著自助調料區可供選擇調配

多元隨意的體現能夠自己搭配很讚喔

菜單這裡看ㄟ

香辣洋釀涼麵

整體以墨西哥辣醬做為基底調製而成的香辣洋釀涼麵

清爽開胃又帶有濃郁異國椒香的口感

麻辣中帶有微焦香氣息展延那麻醬濃郁厚實的滋味

真是怎麼吃都涮嘴

一種帥氣可口郁香又帶有中辣感的涼麵推薦給大家

招牌麻醬涼麵

麵Q爽滑本身的特性吸飽滿滿的麻醬

彈潤可口的風味濃郁又不鹹膩

有著甜美卻又鹹香的完美比例實在引人入勝

配上基本蘿蔔絲與黃瓜絲脆口香嫩的清爽

讓人大感開胃口口都是滿足

味增三合一湯

吃涼麵的最佳拍檔就是來碗熱熱的味增三合一湯

湯內有貢丸蛋花等配料

湯品豐富的口感與蛋花合成一氣的契合滋味

層次多樣化又飽足的實在感真是夠好喝der

小菜也能從配角變成主角光環的一天

芙蓉黑木耳

結合那醋香的甜美滋味相當好吃

清脆不膩又自然的組合

涼爽脆口的好感立即飆升Level up

開運糖心蛋

滑嫩細緻的糖心蛋

無論是配烏龍麵/涼麵/拉麵/丼飯都很合適

鮮嫩可口又滿滿的冰涼清新感





香滷大豆干

外觀或許平平無奇但是一口咬下

就會發現那吸飽湯汁的軟嫩滋味

滷汁的香氣四溢在口內順流的體現

真是一整個幸福感爆棚阿

百憂解甜品區~~吃涼麵過後也要來點甜甜搭~~

玉里紅茶

紅茶中的迷人香氛隨著舌尖蔓延展開

猶如一場旅人意外驚喜的旅行

微甜的慵懶氣息就像那輕盈的蜻蜓點水

好喝不甜不膩的紅茶就是如此滿分

日春麥茶

喝一口麥茶吃一口涼麵就是如此愜意

無糖精粹的麥仔茶解膩又富含甘香

不急不徐的爽朗口感又涼爽又能解渴

推薦給大家~~

春雨布丁

從未想過涼麵店也能做出如此好吃的甜點布丁

布丁那滑嫩水感充沛的滋味

在舌尖畫圓又帶有那濃醇厚實的奶香氣息

再再讓人回味吃了一口就停不下來啦

吃到第二口會感覺到有伯爵紅茶的韻味

奶香與茶韻之間的美味循環實在很好吃

想要一餐也能吃的簡單經濟又實惠

可以來甘霖涼麵舖 永和店

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