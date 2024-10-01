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【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦!!

2024-10-01 22:14:00 熊甜蜜的分享園地 人氣：467
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窩客好文

熊甜蜜的分享園地

發表篇數：258篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

甘霖涼麵舖
phone0908-032183
place新北市永和區得和路373巷3-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦

炎炎夏日愛吃美食的我肯定會選擇涼爽冰滑涼麵

加上配點小菜與冷飲作為我日常的美食

這邊就來跟大家介紹一間我常去光顧的平價親民涼麵店

【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦

<<店家資訊>>

店名-甘霖涼麵舖 永和店

店址-234新北市永和區得和路373巷3-1號

電話-0908 032 183

營業時間- 0900-2000

FB-https://www.facebook.com/timelynoodle/

IG- https://www.instagram.com/timelynoodle/

 

悠閒自在的店內環境採光明亮

空間整體而言相當寬敞舒適

帶來一種怡然自得的狀態感

店內有著自助調料區可供選擇調配

多元隨意的體現能夠自己搭配很讚喔

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菜單這裡看ㄟ

【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦

香辣洋釀涼麵

整體以墨西哥辣醬做為基底調製而成的香辣洋釀涼麵

清爽開胃又帶有濃郁異國椒香的口感

麻辣中帶有微焦香氣息展延那麻醬濃郁厚實的滋味

真是怎麼吃都涮嘴

一種帥氣可口郁香又帶有中辣感的涼麵推薦給大家

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招牌麻醬涼麵

麵Q爽滑本身的特性吸飽滿滿的麻醬

彈潤可口的風味濃郁又不鹹膩

有著甜美卻又鹹香的完美比例實在引人入勝

配上基本蘿蔔絲與黃瓜絲脆口香嫩的清爽

讓人大感開胃口口都是滿足

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味增三合一湯

吃涼麵的最佳拍檔就是來碗熱熱的味增三合一湯

湯內有貢丸蛋花等配料

湯品豐富的口感與蛋花合成一氣的契合滋味

層次多樣化又飽足的實在感真是夠好喝der

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小菜也能從配角變成主角光環的一天

芙蓉黑木耳

結合那醋香的甜美滋味相當好吃

清脆不膩又自然的組合

涼爽脆口的好感立即飆升Level up 

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開運糖心蛋

滑嫩細緻的糖心蛋

無論是配烏龍麵/涼麵/拉麵/丼飯都很合適

鮮嫩可口又滿滿的冰涼清新感

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香滷大豆干

外觀或許平平無奇但是一口咬下

就會發現那吸飽湯汁的軟嫩滋味

滷汁的香氣四溢在口內順流的體現

真是一整個幸福感爆棚阿

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百憂解甜品區~~吃涼麵過後也要來點甜甜搭~~

【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦

玉里紅茶

紅茶中的迷人香氛隨著舌尖蔓延展開

猶如一場旅人意外驚喜的旅行

微甜的慵懶氣息就像那輕盈的蜻蜓點水

好喝不甜不膩的紅茶就是如此滿分

【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦

日春麥茶

喝一口麥茶吃一口涼麵就是如此愜意

無糖精粹的麥仔茶解膩又富含甘香

不急不徐的爽朗口感又涼爽又能解渴

推薦給大家~~

【甘霖涼麵舖永和店】夏日開胃CP值超高平價的永和美食涼麵推薦

春雨布丁

從未想過涼麵店也能做出如此好吃的甜點布丁

布丁那滑嫩水感充沛的滋味

在舌尖畫圓又帶有那濃醇厚實的奶香氣息

再再讓人回味吃了一口就停不下來啦

吃到第二口會感覺到有伯爵紅茶的韻味

奶香與茶韻之間的美味循環實在很好吃

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想要一餐也能吃的簡單經濟又實惠

可以來甘霖涼麵舖 永和店

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