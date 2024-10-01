2024-10-01

今天女王要來替大家推薦自己最愛的台中火鍋「甯客串串鍋」，這間位於台中大里軟體園區的美食鍋物，以一串10元的銅板價出名，店家的超滿盛肉盤更是肉控老饕們瘋狂，今天就讓女王帶大家再次探訪這間2024台中大里美食推薦吧!

⏏文章摘要

甯客串串鍋在哪裡?

甯客串串鍋 店內用餐空間非常寬廣，中國風的時尚的空間設計，以及寬廣的座位非常適合大小家庭聚餐，而且位於大里軟體園區內，吃灣美食後還能到園區內遊玩許多有趣的設施，只能說這裡絕對是2024台中親子餐廳，用餐的好的選擇喔!

電話：04-2491-5802

營業時間：11:30–21:00

地址： 台中市大里區科技路1號(台中大里軟體園區B2)

甯客串串鍋菜單餐點

甯客串串鍋菜單價格非常平價，每個串串一串$10元，而甯客鮮盤每盤$59元，簡單來說一人只要點滿$200元低消就可以吃到非常飽，而且除了串串還有免費 白飯、冬粉、泡麵、烏龍麵能吃，個人覺得CP值非常高！

人頭費：成人$120元(12歲以下)/兒童$50元(6歲以下)。 甯客低消：$200元/人 ，人頭費不可折抵低消。 甯客串串：一律 $10元，甯客鮮盤：一律 $59元。 (白飯、冬粉、泡麵、烏龍麵、湯底，醬料不另外計費)。

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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甯客串串鍋湯底介紹

首先先來介紹甯客串串鍋的湯底，目前共有川味麻辣、濃郁雞白湯、藥膳素食湯、日式柴魚、香醇牛奶、麻辣牛奶，加上新上市的人蔘雞湯共有7種口味，這次點的我們點的是鴛鴦鍋組合，一款是店內最招牌的四川川味麻辣，以多種獨家辣椒調味而成湯頭完全不會死鹹或過辣，來到甯客串串鍋必點的招牌湯底~無誤!

而另外一款推薦湯底就是大小朋友都愛的濃郁雞白湯，以雞大骨、洋蔥等食材，慢火慢熬煮成猶如牛奶口感的美味湯底，每一都有著回甘的豐富層次。PS: 如果你想要更升級這種湯頭也可以試試新推出人蔘雞湯，養生又美味喜歡的人可以自己試試看喔~



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10元串串鍋｜台中大里美食推薦

反正來到甯客串串鍋這家台中大里美食，一串10元的串串是一定要拿的個人首推肉捲系列商品，比如：能讓湯底更加香辣甘甜的 剝皮辣椒肉捲、青蔥牛肉捲 等等美食都非常推薦，反正一串10元如果你是肉控也可以清一色直接選擇肉品，絕對會讓你吃的非常滿足喔！

甯客串串鍋的配餐全部都是自取，串串一串就是$10元、而甯客鮮盤菜盤則有，高麗菜、鮮菇、老油條、玉米等等多樣化的蔬食以及小菜，價格則是均一價$59元，如果有點麻辣鍋個人首推老油條，被油條被湯汁浸潤後那吸滿湯汁的酥脆美味，一吃就讓人上癮的頂級享受~

肉控必點｜團團圓圓

說到肉品，女王又不得不再替大家推薦這道，肉控必點｜團團圓圓 以梅花豬搭配雪花牛組成的超彭湃雙拼圓形肉盤，這如同小山的肉量3個人可能也不一定吃得完，加上不同肉品的混搭，兩種爆量的肉品絕對能滿足肉控們，一口串串配一口鮮甜肉片，完全就是人間的頂級享受~



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甯客串串鍋單點美食推薦

麻辣小龍蝦

在這女王還再要推薦一下幾道店內的風味美食，第一道就是越吃越涮嘴的麻辣小龍蝦，以店家特調的獨特的香辣醬汁浸潤後的小龍蝦，那Q彈的肉質與香辣帶勁的風味，可以說是愛吃辣的人的絕佳小食，喜歡海鮮的人更是不能錯過的這道甯客的獨特的美食喔!

冒豆花

店內最新推出的隱藏版冒豆花，一道正宗的四川美食，以酸菜、香菜以及多種辛香料調配而成，搭配上滑嫩的豆腐作為基底，香辣滑嫩的風味吃起來更是特別，女王只能說它香辣夠味的湯汁真的非常下飯，想要品嚐四川獨家香辣美味，點它準沒錯!

辣炒海瓜子

對了!如果你喜歡快炒類的美食，這道川美食辣炒海瓜子更是值得一試，以大量蔥薑蒜大火快鈔後的獨特風味，讓海瓜子獨特的海味更加鮮甜，又是一道完美的下酒好菜。

甯客潮茶

最後女王要再來推薦不遜色於連鎖飲料的甯客潮茶，個人首推胭脂紅茶、白桃烏龍、桂花青茶這三杯厲害的飲品，除了擁有濃郁茶香，那特殊的茶花香氣更是讓女王一喝就停不下來，吃完麻辣鍋再配搭一杯好茶，絕對會讓你獲得大大滿足~，如果大家有機會到訪台中大里軟體園區可別錯過它喔!

2024台中大里美食推薦

這間甯客串串鍋的真的滿足了女王對於鍋物的想像，除了有平價的10元串串，還有爆量的肉盤以及精緻的小點，就連飲品都不遜色，更是店家的亮點，搭配四川特殊的香辣風味這次的饗宴真的讓女王享受到大滿足，最後我們就把這間，吃的超過癮的2024台中大里美食推薦給大家! 有興趣的人就趕快出發去品嚐吧!

甯客串串鍋店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專: 甯客串串鍋

電話：04-2491-5802

營業時間：11:30–21:00

地址： 台中市大里區科技路1號(B2)