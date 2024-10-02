如果你來到台南，千萬別錯過一間名叫「孫家小卷米粉」的小店！這裡專賣新鮮的小卷，雖然店面不大，但他們的招牌小卷米粉卻讓人吃了還想再來，真的是一口接一口停不下來。小卷鮮甜脆口，搭配上滑順的米粉和充滿海鮮風味的湯頭，口感清爽不油膩，讓人感覺超幸福！雖然這家店才開業不久，但已經吸引了不少食客前來朝聖，尤其是夏天，還是有許多人頂著大太陽也要來一碗。

餐廳資訊



孫家小卷米粉 名稱 : 孫家小卷米粉

電話 : 0937-348-127

地址 : 台南市安平區安平路97之3號97之3號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週二 10:30-20:00

營業時間 : 週三公休

營業時間 : 週四~週日 10:30-20:00

官方網站 : 孫家小卷米粉

粉絲專頁 : 孫家小卷米粉

店的位置就在安平路上，附近有台南安平區的石門國小，超容易找的。

餐廳環境

一進店就會看到他們的小卷米粉是在店門口現做的，超有看頭！看著小卷放進滾燙的鍋裡翻滾，沒等到端上桌，我的口水早已不小心流下來了。

店內的座位不算多，但每桌之間的距離留得很寬敞，讓人用餐時不會感到擁擠。

這裡的菜單其實很簡單，幾乎都是小卷相關的餐點。因為來這裡就是要品嚐小卷的原汁原味！

菜單

這次我和朋友點了三樣餐點：「小卷米粉」、「小卷切盤」和「米粉湯」。可惜當天「小卷蛋」已經賣完，不然也想試試。

餐點介紹

這次一共點了三樣餐點分別是「小卷米粉」、「小卷切盤」和「米粉湯」，可惜當天用餐「小卷蛋」是售完的狀態沒有機會品嚐到

首先上桌的是「米粉湯」，看起來簡單，但湯頭的清香讓人一聞就忍不住想喝！

米粉滑順，湯頭以胡椒粉為主，還有些清脆的芹菜，整體味道非常清爽，喝了不會有負擔。

接著來的是「小卷米粉」，上面放了一整隻切片的小卷。

小卷搭配米粉一起吃，鮮甜的味道令人驚喜，完全沒有腥味，反而讓人感受到海鮮的清新。再加上你可以自己調配醬料，真的是太過癮了！

「小卷切盤」裡面有兩隻以上的小卷，分量相當足夠，沒有被湯汁浸泡過的小卷更加脆口，搭配店內的醬料，鹹中帶點微微的嗆辣感，吃起來超過癮！

建議先吃原味的，體驗小卷本身的鮮甜，之後再沾醬料吃，每種吃法都有不同的樂趣。

當我們拍照的時候，老闆娘看到我們是來自北部的旅客，還特別送我們一杯微糖紅茶，剛好可以解掉剛才吃的醬料帶來的膩感。這杯紅茶的香氣非常濃郁，喝完後真的讓我們清涼不少。老闆娘對於自己的食材非常有信心，還熱情地跟我們分享她開這家店的故事，讓人感受到濃濃的在地人情味。

結語

來到台南，不只牛肉湯是必吃的，「小卷米粉」也是你絕對不能錯過的美食！這裡沒有過多的調味，純粹讓你體驗小卷的鮮味和米粉的香氣。儘管店內座位不多，但仍然總是有顧客源源不絕地進來。許多人選擇外帶回家或回飯店享用，一口小卷就能讓你愛上它的脆口和新鮮。整體吃完剛剛好，還能繼續安排其他美食行程。加上老闆娘的熱情，讓這次的美食之旅倍感溫暖。