「國聖港燈塔」位於台南七股區，這裡是台灣本島的最西端，具有特殊的歷史意義。它是鄭成功首次登陸台灣的地點。雖然地圖上只是一座燈塔和一大片沙洲，但這裡的每一寸土地都見證著台灣的歷史。之前的燈塔因沙洲長期侵蝕以及衛歐拉颱風而沉入海中，現今的燈塔於1970年重建，與「富貴角燈塔」（極北）、 「三貂角燈塔」（極東）和「鵝鑾鼻燈塔」（極南）共同構成台灣四大極點燈塔，未來還將持續擴充其他極點，作為旅遊的里程碑。

景點資訊

國聖港燈塔 名稱 : 國聖港燈塔

地址 : 台南市七股區西堤堤坊 (Google地圖)

營業時間 : 24小時營業

停車資訊 : 免費停車

粉絲專頁 : 乘風破浪 臺灣極西點

台江國家公園介紹 : 國聖港燈塔

雲嘉南風濱海國家風景區 : 國聖港燈塔

我們從「台南安平雅樂軒酒店」開車出發，大約需要 40 分鐘的車程，沿途還能欣賞到台江國家公園的壯麗景色以及台灣海峽的迷人海岸。

停車區

到達「國聖港燈塔」的堤防時，會發現一整排的免費停車空位，車道的空間只能容納一輛車，若需轉彎，則需駛到最尾端的空地再進行迴轉。

走在堤防步道上，向海邊望去，中間還有一片沙灘，但因潮汐變化大，遊客不宜隨便走進去，最好在步道上拍照即可。遠遠望去，「國聖港燈塔」矗立在海邊，天氣晴朗時，配合藍天拍攝格外美麗。

由於靠近海邊，海風非常強勁，雲朵在空中迅速變化，若喜歡縮時攝影的人可以節省拍攝等待時間。

國聖港燈塔

走到燈塔前，會看到紅色標示牌寫著「臺灣極西點」，這裡象徵著來到台灣本島的最西端，首次造訪這個極點燈塔時，心中不禁感到興奮。雖然台灣的面積相對較小，但卻擁有許多獨特的景點，值得一探究竟。

「國聖港燈塔」矗立於沙洲上，雖然看起來有些孤單，但其背後卻有著深刻的歷史意義。

雖然主要的景點只有燈塔一座，但周圍沙洲的自然風景讓人不禁想要拍下每一個角度，這樣的美景在都市中是無法見到的。

燈塔後方是一片沙丘，這裡過去曾是「頂頭額沙洲」，不過由於天氣過於炎熱，主要還是以燈塔附近的拍照為主。

結語

如果你在台南旅遊並租了汽車，不妨來「國聖港燈塔」朝聖一番。由於景點位置較為偏遠，開車前往會比騎車更為輕鬆。在炎炎夏日中拍照完畢，可以回到車上享受冷氣，冬天則可以躲進車內取暖。雖然我們無法身臨明鄭時期，但探訪這個曾經的軍隊登陸點，卻讓人感受到濃厚的歷史意義。此外，若能將臺灣其他三個極點燈塔也一一走訪，那將是台灣旅遊中的一項成就。