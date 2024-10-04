來到台南的時候，「安平樹屋」絕對是不能錯過的歷史景點之一，這裡還緊鄰著著名的「德記洋行」，一起構成安平港的一部分。安平港可是台灣最早的港口，也是主要的貿易樞紐，當年不少洋商在這裡設立了自己的洋行，像是英商德記、怡記、和記，還有美商唻記和德商東興，合稱「安平五洋行」。雖然這些洋行現在都已經關閉，但周圍的樹木和建築卻形成了美麗的共生環境，吸引了無數遊客前來打卡。

景點資訊

安平樹屋&德記洋行 名稱 : 安平樹屋&德記洋行

電話 : (06)391-3901

地址 : 台南市安平區古堡街104號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 08:30-17:00

停車資訊 : 附近有免費&付費停車場

購票資訊 : |

臺南市政府文化局古蹟營運科 : 安平樹屋暨原德記洋行

我們的行程是早上先去「國聖港燈塔」拍照，然後開車大約 35 分鐘就到了「安平樹屋」，在附近的王城路上有付費停車場，還有一條免費的路肩可以停車，方便又省錢。

門票

現場的門票價格是全票 70 元，半票 35 元，若是上網購票還有額外優惠哦（可以上 | 查看）。

參觀景點

走進安平樹屋的門口，就彷彿進入了三合院，雖然這裡的建築經過整修，但依然散發著濃厚的歷史氣息。

安平樹屋是這個園區的其中一部分，其他還有「朱玖瑩故居」和「德記洋行」可供參觀。

朱玖瑩是來自湖南的台灣鹽業發展的重要人物，他在鹽業方面的貢獻不容小覷，還是一位書法大師。他的故居保留了日治時期的建築風格，裡面展示著他的書法作品，讓人不禁讚嘆。

而白色的「德記洋行」則是在清朝時期德商設立的，主要出口茶葉、糖和樟腦，曾是當時五大洋行之一，為台灣帶來了豐厚的收益。

安平樹屋

「安平樹屋」是個戶外景點，樹木和建築的共生環境，讓這裡充滿自然風光。

入口處那棵巨大榕樹和紅磚建築的組合，見證著歷史的變遷。雖然夏天陽光強烈，但樹葉茂密的榕樹提供了涼爽的陰影。

樹屋裡有樓梯可以通往高處，從上面俯瞰，密密麻麻的枝幹令人驚嘆，展示了大自然的美好。

這棵榕樹甚至把自己的枝幹伸展到建築的屋頂上，簡直是自然界的建築師！

在樓上的觀景空間，鐵網的設計既能保證安全，也不會妨礙榕樹的生長。

雖然原有的木材已經腐朽，但結構仍然堅固，當時的木材設計真的是非常考究。

在景點內還有各種告示牌，講述著過去的歷史故事，讓來到台南的遊客不僅能欣賞古蹟，還能深入了解當時的文化背景。

走完一圈，我看到的最大榕樹下滿是枝幹，甚至有一根枝幹直直向下彎曲，像是被牆壁擋住生長的結果。

裡面還有一個入口，被榕樹擋住，彷彿暗示著這裡是特別的地方，只有少數人能夠輕易進入。

販售部

走出樹屋，太陽的熱度讓我想躲到室內休息一下。就在樹屋旁邊有個「販售部」

除了販賣紀念品，還展示了早期的歷史照片，泛黃的照片訴說著過去的故事。

販售部裡還有「安平古堡」和「赤崁樓」的木頭組合模型，特別的是，安平古堡的模型旁邊還有小砲台，讓人覺得有趣又生動。

大多數商品都與台南有名的古蹟相關，還有幾樣限定商品可以選擇。

如果你是喜歡收藏的人，鋁合金紀念幣非常推薦，做得相當精緻，適合帶回家留念。

結語

來到台南一定要安排古蹟之旅，「安平樹屋」是其中一個熱門景點，還可以順道參觀「朱玖瑩紀念館」和「德記洋行」，這樣就能了解清朝時期的安平歷史。一張門票就能逛遍這些地方，真是個划算的選擇。而且附近還有安平老街，逛完可以去吃個午餐，順便買點當地的伴手禮。跟其他景點相比，這裡更具自然魅力，讓遊客能享受不同的體驗。